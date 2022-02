Hier arbeiten Deutsche, Russen und Ukrainer Hand in Hand, in den Meetings wechseln munter die Sprachen: Die Firma UniferX aus dem Ostseebad Nienhagen exportiert seit 20 Jahren Spezialdünger nach Osteuropa, auch in die Ukraine und nach Russland. Sie stellt sich auf massive Einschnitte durch die aktuelle Krise ein. Aber das sind längst nicht die größten Sorgen.