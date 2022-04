Ukraine-Krieg: Bad Doberan startet zweite große Hilfsaktion

Bad Doberan

Vor gut einem Monat hatte sich ein Hilfskonvoi von Bad Doberan Richtung Polen an die ukrainische Grenze aufgemacht – jetzt startet die Münsterstadt gemeinsam mit dem Doberaner FC eine zweite große Spendenaktion für die vom Krieg so sehr gebeutelten Menschen. „Der Krieg in der Ukraine ist leider zum schlimmen Alltag geworden“, sagt Bürgermeister Jochen Arenz (parteilos). „Und die Situation hat sich im Vergleich zu Anfang März nochmal dramatisch verschärft – die Menschen hungern, frieren und haben Todesangst.“

„Die Situation hat sich im Vergleich zu Anfang März nochmal dramatisch verschärft – die Menschen hungern, frieren und haben Todesangst.“ Jochen Arenz, Bürgermeister Bad Doberan Quelle: Sabine Hügelland

Deshalb wollen sich Samstagnacht wieder freiwillige Helfer auf den Hunderte Kilometer langen Weg gen Osten machen. „Das ist leider immer noch notwendig“, sagt Andreas Jahncke, der auch diesmal mit an Bord ist. „Wir können uns hier vor Ort doch kaum vorstellen, was die Leute durchmachen müssen.“ Er habe Bekannte im polnischen Stettin, so Jahncke: „Die erzählen mir, dass allein dort 55 000 Ukrainer gestrandet sind – dagegen ist die Zahl der Geflüchteten, die wir hier aufnehmen, einfach lächerlich.“

Kritik an schwerfälligen Behörden

Nach wie vor würden sich die deutschen Behörden schwer damit tun, unbürokratische Entscheidungen zu treffen und die Dinge schnell in die Hand zu nehmen: „Wenn es uns ehrenamtliche Helfer nicht gebe, würde doch gar nichts passieren.“ Deshalb rufen Stadt und Sportverein jetzt erneut dazu auf, gemeinsam Hilfsgüter zu sammeln. „Die Sachen können am Freitag zwischen 12 und 19 Uhr vor dem Vereinsheim des Doberaner FC abgegeben werden“, erklärt Jochen Arenz. „Für das Entgegennehmen und Sortieren suchen wir noch jede Menge Helfer – wer irgendwie Zeit findet, kann gern zum Sportplatz am Busbahnhof kommen.“

Apropos: „Wir haben aus der ersten Aktion gelernt“, so Arenz. „Die Leute sollten ihre Spenden unbedingt vorsortieren und beschriften – es macht wenig Sinn, wenn in einem Karton die haltbaren Lebensmittel neben den Socken verpackt werden.“ Benötigt werden daneben auch Hygieneartikel und Handtücher, Babynahrung und Babysachen, Kleidung für Kinder (4 bis 17 Jahre alt), Kinderreisebetten, saubere Unterwäsche, Spielzeug und Plüschtiere, Medikamente und Verbandsmaterial, Decken, Isomatten und Schlafsäcke, Powerbanks und Sprechfunkgeräte, Mundschutzmasken und Desinfektionsmittel sowie Brennholz und Umzugskartons.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Andreas Jahncke, Vorsitzender Doberaner FC Quelle: Anja Levien

„Das wird dann alles in einen riesigen Lkw samt Anhänger verladen“, blickt Jochen Arenz voraus. „Die Fahrzeuge werden wieder von der Firma ,Zickert-Umzüge’ zur Verfügung gestellt.“ Falls das Transportvolumen für die abgegebenen Pakete nicht ausreichen sollte, könnte eventuell auch noch ein zweiter Lkw zur Verfügung gestellt werden. Der Tross werde sich Samstagfrüh gegen 2 Uhr auf den Weg Richtung Polen machen, sagt Andreas Jahncke: „Unser erstes Ziel wird ein Anlaufpunkt in Kattowitz sein – danach geht’s weiter bis 40 Kilometer vor die ukrainische Grenze.“

Von Lennart Plottke