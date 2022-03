Reddelich

„Die Produktionskosten sind um das Doppelte gestiegen.“ Landwirt Hubertus von Jeinsen bekommt die Auswirkungen des Ukraine-Krieges in seinem Betrieb zu spüren. Er bewirtschaftet in Reddelich und in Retschow (Landkreis Rostock) 1100 Hektar Agrarland. „80 Liter Diesel benötigen wir pro Hektar“, erklärt er. Bei den aktuellen Literpreisen für Diesel, die die Landmaschinen benötigen, komme da eine Menge zusammen. Habe er zuvor 80 Euro gezahlt, seien es jetzt etwa 160 oder mehr. „Die Auswirkungen sind für uns gravierend“, so Jeinsen.

Bedeutet das im Umkehrschluss, dass die Produkte im Supermarkt jetzt teurer werden? „Wir können die Kosten nicht direkt auf Kunden umlegen“, sagt der Landwirt. In der Kürze der Zeit gehe das ohnehin nicht. „Wir produzieren zu Weltmarktpreisen und haben dadurch keinen Einfluss auf die Verkaufspreise.“ Jeinsen sieht aber auch, dass diese ebenfalls gestiegen sind.

Futter für Tiere werden teurer

Auch Andreas Elmer, Geschäftsführer des Bauernverbands Bad Doberan, sieht darin ein großes Problem. „Die Unkosten, Diesel und Energiekosten sind generell exponentiell gestiegen und stehen nicht im Verhältnis zu den Erlösen, die wir Landwirte bekommen“, sagt er. Vor allem für die Tierproduzenten sei die Situation schlimm. Denn auch das Futter für die Tiere wird teurer. Schließlich sind die Getreidekosten ebenfalls durch den Krieg in der Ukraine gestiegen.

Hinzu kommt, dass auch der Dünger knapp wird. Auch dieser wird mit Gas hergestellt. „Wir haben nie da gewesene hohe Düngerkosten und keine Verfügbarkeit“, sagt Landwirt Jeinsen. Verschiedene Düngerwerke hätten aufgrund der hohen Gaspreise ihre Herstellung gedrosselt. Auch die Logistikkosten würden jetzt im Düngersegment steigen. Das betreffe vor allem kleinere Betriebe ohne ein entsprechendes Düngerlager. Bekommen sie jetzt im Frühjahr keinen oder nicht genügend Dünger, fallen die Ergebnisse dementsprechend aus, meint Jeinsen.

Für ihn werden die Kosten in diesem Jahr wohl noch abgedeckt werden können, denn er habe zeitlich eingekauft. „Den Dünger habe ich zwar auch schon zu erhöhten Preisen gekauft, aber nicht zu utopischen, wie sie jetzt gerade gehandelt werden“, sagt er.

Von Gina Henning