Kühlungsborn

Viel versteht Bogdan noch nicht. Seit gut einer Woche geht der Achtjährige aus der Ukraine auf die Buchenbergschule in Bad Doberan. „Es ist schwer, Deutsch zu lernen“, sagt er. Aber ein Anfang ist gemacht. Der Zweitklässler beherrscht schon die Zahlen von eins bis zehn, kann Ja und Nein sagen. „In der Klasse ist es toll“, sagt Bogdan. Er habe auch schon ein paar Freunde gefunden.

Bogdan ist einer von etwa 15 Schülern und Schülerinnen aus der Ukraine, die derzeit an der Buchenbergschule lernen. Sie sind über die Klassenstufen eins bis neun verteilt. Die Schwierigkeit für die Erst- und Zweitklässler sei, dass sie gerade erst die kyrillischen Buchstaben gelernt hätten und nun wieder umdenken müssten, sagt Stéphanie Queudet. Sie ist eine von drei Lehrkräften, die an der Buchenbergschule Deutsch als Zweitsprache unterrichten. Fünf Kinder besuchen ihren Kurs, immer in den ersten beiden Schulstunden. Darunter sind zwei aus der Ukraine.

Der Vorteil der jungen Ukrainer sei, dass sie bis vor Kurzem noch normal zur Schule gegangen seien „Sie haben nicht viel verpasst und sind an den Schulalltag gewöhnt“, sagt Stéphanie Queudet. „Das macht vieles leichter als bei Kindern, die mehrere Jahre lang auf der Flucht waren.“

So viele ukrainische Schüler gibt es Nach Angaben des Bildungsministeriums wird jedes ukrainische Kind an einer Schule im Land unterrichtet. Zunächst werden sie an der örtlich zuständigen Schule aufgenommen. Je nachdem, ob sich das Kind in der deutschen Sprache gut verständigen sowie lesen und schreiben kann, entscheidet die Schulleitung dann, ob es auf der Schule bleiben kann, oder an eine Standortschule mit Intensivförderung im Bereich „Deutsch als Zweitsprache“ (DaZ) wechseln sollte. 94 Standortschulen gibt es in Mecklenburg-Vorpommern, weitere 140 können bei Bedarf reaktiviert werden. 193 Schülerinnen und Schüler (Stand: 02.04.2022) sind im Landkreis Rostock an den öffentlichen allgemeinbildenden Schulen angemeldet. 209 von 324 Schülerinnen und Schüler im Schulamtsbereich Rostock (Landkreis und Hansestadt) haben einen Förderbedarf „Deutsch als Zweitsprache“. 30 weitere Stellen für Lehrkräfte mit der DaZ-Zusatzausbildung sollen kurzfristig ausgeschrieben werden. Darüber prüft das Ministerium derzeit die Anerkennung der Lehrbefähigung und den Einsatz ukrainischer Lehrkräfte.

Kunst und Rechnen funktionieren

Den Rest des Tages verbringen die Schüler und Schülerinnen in ihren Klassen. „Es ist klar, dass sie am Anfang in einigen Bereichen überfordert sind“, sagt Schulleiter Christian Beyer. Es gebe aber auch einige, wie Mathe oder Kunst, die seien universell. „Und die anderen Schüler kümmern sich und sind sehr aufmerksam. In einigen Klassen haben wir auch schon Kinder, die aus dem Gebiet kommen.“ Auch Bogdan hat das Glück, dass ein Mitschüler den Unterricht für ihn übersetzen kann. Das sei sehr hilfreich, sagt auch die Klassenlehrerin. Zudem, so der Schulleiter, hätten die Lehrkräfte an der Buchenbergschule Erfahrung mit Schülern, die die deutsche Sprache noch nicht gut sprechen und man begleiten müsse. Auch im Kurs von Stéphanie Queudet klappt die Kommunikation. „Wir verständigen uns mit Händen und Füßen.“ Und wenn es nicht anders gehe, komme der Google-Translator zum Einsatz. „Das kriegen wir meistens hin.“

„Unklar, wer bleibt und wie viele kommen“

Ältere Schüler ab Klasse vier hätten den Vorteil, dass sie oft bereits Englisch als Fremdsprache gelernt hätten – und damit auch die lateinischen Buchstaben beherrschen.

Momentan sei die Schüleranzahl noch händelbar, sagt Christian Beyer. Wenn allerdings noch eine größere Anzahl an Kindern dazukäme, würde es schwierig. „Es ist noch nicht absehbar, wer wie lange bleibt und wie viele es werden“, sagt er.

Kontakte Knüpfen ohne Sprachkenntnisse

Auch am Schulzentrum in Kühlungsborn werden über zehn ukrainische Schülerinnen und Schüler unterrichtet. Sie sind über die Klassenstufen sechs bis zehn verteilt. Die Verständigung funktioniere ganz gut, sagt Schulleiterin Ute Schmidt. „Ich selbst spreche Russisch mit ihnen“, sagt sie. Allerdings hätten alle Schüler auch ein bisschen Englisch in der Schule gehabt. „Wir haben hier auch Kinder, die aus Russland kommen, Spätaussiedler, die sprechen zu Hause Russisch.“ Diese Schüler würden beim Übersetzen helfen. „Wir geben uns alle große Mühe“, sagt Ute Schmidt. Die ukrainischen Schüler und Schülerinnen am Schulzentrum sind privat untergebracht. Alle wurden durch Spenden komplett mit Schulmaterialien ausgestattet. „Wir haben sie erst mal in die Klassen gegeben“, sagt die Schulleiterin. Dort könnten sie soziale Kontakte knüpfen. Um dem Unterricht wirklich folgen zu können, müssten die Kinder allerdings die Sprache lernen. Doch Deutsch als Zweitsprache wird am Schulzentrum nicht unterrichtet.

„Die Schüler kümmern sich rührend“, sagt Manfred Kaiser. Er unterrichtet Deutsch, Geschichte und Religion. Ohne sein Zutun hätten sich die Achtklässler um Schulbücher für die neuen Klassenkameraden gekümmert. „Ich bin sehr erfreut, dass die Klasse so sozial ist.“ Ein einziger ukrainischer Junge wurde in Klassenstufe sieben aufgenommen. „Er hat sehr große Schwierigkeiten mit Deutsch und Englisch“, erzählt eine Lehrerin für Englisch und Russisch. Eine Schülerin habe sich sofort freiwillig gemeldet. Mithilfe einer App übersetze sie nun den Unterricht für den Jungen – „alles, was sie kann.“

Auch Maren Lagnaoui hat in ihrer neunten Klasse Zuwachs bekommen. „Die Mädchen haben mich von sich aus gefragt, ob sie Hausaufgaben aufbekommen können“, sagt sie. Das habe sie als Lehrerin wirklich gerührt.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Millionen stehen für neue Lehrer bereit

Weil mit weiteren ukrainischen Schülerinnen und Schülern gerechnet wird, hat das Land nach Angaben von Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) bislang 18 zusätzliche Lehrerstellen für DaZ-Klassen ausgeschrieben. Weitere zwölf sollen ausgeschrieben werden, wenn weitere Kinder und Jugendliche an den Schulen ankommen. „Weitere 41 Stellen folgen umgehend.“ Finanziell sei vorgesorgt worden, sagte die Ministerin. In diesem Jahr stünden zusätzlich 17 Millionen Euro bereit, im kommenden Jahr 24 Millionen.

Von Cora Meyer