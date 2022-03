Heiligendamm

„Mami Mami, wach auf, die Bomben“, schreit Alina im Schlaf. Ihre Mutter muss die Zwölfjährige beruhigen. „Wir sind in Sicherheit, alles gut.“ Es sind Erinnerungen wie diese, an die Vera Furman heute denkt, wenn sie von den ersten Tagen nach ihrer Flucht aus der Ukraine erzählt. Die ersten Nächte ihrer jüngsten Tochter waren von Albträumen geprägt. Ein paar Wochen später sind sie endlich angekommen. In Sicherheit.

Jetzt leben sie in Heiligendamm in einem ehemaligen Hotel der Familie Jagdfeld. Dieses stand zuvor leer und wurde für die Ukrainerinnen und Ukrainer wieder voll ausgestattet. 55 Geflüchtete habe die Familie im Ostseebad untergebracht, wie Birger Birkholz, Sprecher der Entwicklungs-Compagnie Heiligendamm, sagt. Zeitlich begrenzt sei der Aufenthalt der Ukrainerinnen hier nicht. Einige hätten ihre Hunde und auch eine Katze mitgebracht. Hauptsächlich Frauen und Kinder leben jetzt hier.

Hafenstadt Odessa vom Krieg zerstört

Eine von ihnen ist Vera Furman. Sie ist gemeinsam mit ihren zwei Töchtern und weiteren Familienmitgliedern aus Odessa geflohen. Eine Hafenstadt im Süden der Ukraine. „Das Vatikan der Ukraine“, wie Vera es nennt. Odessa sei eine Stadt mit Geld, viele Touristen aus der ganzen Welt kommen dorthin. Eine offene, tolerante Stadt. Eine Stadt, die sie jetzt nicht wiedererkennt. Die jetzt zerstört ist. Ob sie dorthin zurückkann? Ungewiss.

„Alles ist wunderschön hier, die Menschen sind sehr nett und hilfsbereit.“ Das Gefühl von einem Zuhause will sich hier dennoch nicht einstellen. Es sei mehr wie ein Urlaub. „Wir können das Gefühl, glücklich zu sein, nicht richtig zulassen“, sagt Vera Furman.

Ukrainerinnen machen Ausflüge nach Rostock und Doberan

Mit einer Kelle füllt sie die selbst gemachte Suppe auf einen Teller und bietet diesen ihren Gästen an. Das Kochen ist jetzt ein Teil ihres neuen Alltags. Viel mehr hat sie derzeit nicht zu tun. Denn erst müssen die Ukrainerinnen registriert werden. Danach können sie sich Arbeit suchen. Das Ziel sei es jetzt, zur Ruhe zu kommen. Doch nur rumsitzen ist die Mutter nicht gewohnt. In der Ukraine betrieb sie mit ihrer Familie ein eigenes Hotel, daneben unterrichtete sie viele Stunden am Tag in der Schule und im Kindergarten. Ihr Englisch ist gut. Die Unterhaltung in der Sprache fällt ihr nicht schwer. Auch Deutsch hat sie vor sechs Jahren ein wenig gelernt. Bisher habe sie aber kaum Verwendung dafür gehabt.

Einige der Ukrainerinnen machen Ausflüge nach Bad Doberan oder nach Rostock. So wie ihre älteste Tochter Anja. Die 20-Jährige nutzt das Angebot, kostenlos mit Bahn und Bus fahren zu können und ist viel in der Gegend unterwegs. Dankbar sind die Ukrainerinnen auch über die Spenden der Menschen. Anja habe von jemandem aus Rostock eine Violine geschenkt bekommen. Jetzt kann sie endlich wieder spielen und Zuflucht in der Musik finden.

Einige Ukrainerinnen sind auf der Suche nach Arbeit

Einige der Frauen würden bereits nach Jobs suchen, die ein oder andere bleibe dagegen erstmal im Haus. Zusammen kümmern sie sich um die Mahlzeiten. Wer einen Rückzugsort sucht, kann in seinem Zimmer bleiben. Wem nach Gesellschaft ist, der kann sich in den Gemeinschaftsräumen im Erdgeschoss treffen. Dort befindet sich auch ein Spielzimmer für die Kinder. Spielzeug, Stifte, Plüschtiere und Hula-Hoop-Reifen liegen dort verstreut.

Bei ihrer Ankunft in Heiligendamm konnte Anja ihr Glück kaum fassen. „Sie fiel auf die Knie und weinte beinahe. ,Oh mein Gott. Was für ein Glück wir haben. An diesem wunderschönen Ort‘ sagte sie“, wie ihre Mutter erzählt. Immer wieder habe Anja sich versichern wollen, ob auch wirklich alles kostenlos ist. Denn die Familie hat auf ihrer langen Reise viele schlechte Erfahrungen gemacht.

Vermieter machten Profit aus dem Leid der Menschen

Als sie beschlossen haben, aus der Ukraine zu fliehen, seien sie zunächst in Moldawien in einem schäbigen Hotel untergekommen. „Der wohl schlimmste Ort“, sagt Vera. Die Tapeten seien von der Decke gefallen, weder Heizung noch Handtücher und Wasser habe es auch nur ein paar Mal am Tag gegeben. In der ersten Woche konnten sie dort kostenlos wohnen. Danach sollten sie für die Wohnung 800 Euro zahlen. „Der Preis wurde fünf Mal höher gemacht wegen des Krieges“, sagt die Ukrainerin. Die Vermieter hätten aus dem Leid der Menschen Profit gemacht.

Um das Geld aufzutreiben, habe Vera arbeiten wollen. Der Job als Verkäuferin, den sie dort fand, hätte ihr 200 Euro monatlich eingebracht. Für die Wohnung hätte das noch lange nicht gereicht. In einer Synagoge habe sie dann von dem Bus gehört, der die Ukrainer nach Deutschland bringt und die Chance genutzt.

Training des Schützenvereins sorgt für schlimme Erinnerungen

Hören die Geflüchteten hier Schüsse, die vom Schützenverein in der Nähe kommen, werden schlimme Erinnerungen wieder wach. Anfangs seien einige der Frauen panisch im Haus rumgelaufen und riefen „Runter! Runter!“. Ihre Gastgeber mussten ihnen erklären, dass es sich dabei nur um das Training des Vereins handele.

Doch die Szenen von den Bomben über ihren Köpfen, den piependen Autos und Sirenen und den vibrierenden Fenstern in Odessa werden wieder lebendig. Dass es zum Kriegsausbruch kommen würde, habe Vera nicht gedacht. „Niemand hat das erwartet“, sagt sie. Und doch: Am 24. Februar kam ihre Tochter weinend zu ihr und sagte „Der Krieg hat begonnen“.

Noch immer bangt Vera Furman um ihre Familie in ihrer Heimat. Seit mehr als drei Wochen hat sie keinen Kontakt mehr zu einem ihrer Cousins. Auch auf Facebook verlor sich die Spur. Wegzugehen fiel ihr schwer. Ihr Bruder habe sie letztlich überzeugt, dass sie sich und die Kinder schützen solle. „Wir haben tagelang darüber diskutiert.“ Er und ihr Mann sowie Freunde und Familie kämpfen jetzt freiwillig für ihr Land.

