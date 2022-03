Neubukow

„Bis zum Schluss war ich nicht der Meinung, dass das passiert.“ Krieg in Europa. Für Andre Prynda, der aus der Ukraine kommt, ist es kaum zu glauben, dass das in der heutigen Zeit möglich ist. „Es war ein Schock“, sagt er zum Einmarsch der russischen Armee in sein Heimatland am 24. Februar. Bis zu diesem Tag habe er nicht damit gerechnet. Die erste Zeit sei er wie in Trance umhergelaufen.

Der Malermeister aus Neubukow lebt seit 30 Jahren in Deutschland. Doch die Ukraine ist noch immer seine Heimat, die er mindestens einmal im Jahr besucht. Dort lebt auch ein Teil seiner Verwandtschaft. Er telefoniere regelmäßig mit ihnen und hofft, dass die Familie verschont bleibt und das Ganze so schnell wie möglich ein Ende hat. „Mein Vater ist noch dort. Ich versuche, ihn zu überzeugen, herzukommen“, erzählt Prynda. Denn: „Weg wollen dort die Wenigsten.“ Seine Großcousinen dagegen möchten gerne ausreisen. Sie haben kleine Kinder, darunter auch ein Baby. Für sie sei er jetzt auf der Suche nach einer Unterkunft. Dennoch meint er, dass 90 Prozent der Geflüchteten zurückwollen.

Andre Prynda bekommt jetzt viele Anfragen

Der Neubukower bekomme jetzt viele Anfragen, ob er übersetzen könne, wie man unterstützen kann und ob er selbst bei einer Hilfsaktion mitfahren wolle. Denn er spricht die Sprache und kennt das Land. Lange habe er mit sich gehadert, ob er mitfährt. Letztendlich habe er es nicht getan. Doch auch für ihn ist die Situation nicht leicht. „Man kann sich schwer zerreißen. Es ist nicht machbar, überall zu helfen, aber man tut, was man kann“, sagt Prynda. Er habe schließlich noch einen Beruf, dem er nachgehen müsse. Ganz leicht fiel ihm die Entscheidung aber offenbar nicht. Vor allem die ersten Tage nach Kriegsausbruch waren für den 41-Jährigen sehr belastend. „Es lässt einen nicht kalt.“

Froh ist er vor allem über die Hilfsbereitschaft der Menschen in Deutschland, aber auch weltweit. „Ich habe das Gefühl, dass sehr viele Menschen jetzt helfen wollen“, meint er. Für die Leute, die schon hier sind, werden vor allem richtige Unterkünfte gebraucht, damit sie nicht in der Turnhalle leben müssen. Aber auch Geld- und Sachspenden seien Pryndas Meinung nach nun wichtig. In Rostock habe er Kontakt zu dem deutsch-ukrainischen Kulturzentrum, das er unterstützt. Wer sich engagieren möchte, könne laut Prynda auch an den Friedensdemos in den Städten teilnehmen. „Da ist jeder willkommen“, sagt der Neubukower, der selbst auch in Rostock auf die Demos geht. Es sei gut, um ein Zeichen für den Frieden zu setzen.

Angriffe auf Lwiw (Lemberg)

Seine Familie kommt aus der Westukraine, aus Lwiw (Lemberg). „Bisher ist dort zum Glück noch nichts eingeschlagen“, sagt der Malermeister am Montag. Seinem Vater zufolge gebe es dort zwar öfter Luft- und Bombenalarm, noch sei es in seinem Heimatort aber recht ruhig. Doch auch dort in der Nähe gab es am Sonntag russische Angriffe auf den Truppenübungsplatz Jaworiw, unweit der Stadt. Nach ukrainischen Angaben wurden mindestens 35 Tote und 134 Verletzte gezählt. In Lwiw sammeln sich seit Tagen zahllose Flüchtlinge aus den umkämpften Regionen der Ukraine, um nach Polen zu gelangen.

Aber: Wie geht es dort weiter? Kann man dort wieder hinfahren? Oder ist von dem Land dann nichts mehr übrig? „Es sind viele Fragen, die einem jetzt im Kopf schweben“, sagt Andre Prynda. Das ganze Land sei schließlich seine Heimat. „Da macht man sich natürlich Gedanken über die Situation.“ Krieg in Europa. „Das möchte sich niemand vorstellen. Da wird getötet, gemordet, zerstört. Ich hoffe, das ist bald vorbei.“

