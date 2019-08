Bad Doberan

Ulf Lübs heißt der neue Vorsteher im Amt Bad Doberan-Land. Der Reddelicher Bürgermeister erhielt von den Mitgliedern des Amtsausschusses am Montagabend nach drei Wahlgängen acht von 13 möglichen Stimmen. Damit setzte sich der 58-Jährige gegen seine Mitbewerber Gabriele Kalweit (Bartenshagen-Parkentin) und Uwe Kahl ( Ostseebad Nienhagen) durch. „Das war doch eine verdammt knappe Wahl“, sagte Lübs unmittelbar nach der Entscheidung. „Aber so ist Demokratie.“

Denn nach den ersten beiden Wahlgängen hatte der neue Amtsträger noch sechs Stimmen für sich verbucht – lediglich eine mehr als der Konkurrent Uwe Kahl. Amtsvorgängerin Gabriele Kalweit war da mit zwei Stimmen praktisch schon aus dem Rennen. „Das Amt steht in den kommenden fünf Jahren vor riesigen Herausforderungen“, erklärte Lübs. „Wir bekommen in dieser Zeit einen neuen Amtsleiter, dazu eine neue Chefin im Bauamt.“

Amt Bad Doberan-Land wird runderneuert

Die zweite große Hürde sei der geplante Umbau des Amtes Bad Doberan-Land, so Lübs: „In der Orga-Prüfung vom Juli 2018 steht drin, was zu machen ist.“ Seit 1994 wurde im und am Gebäude nicht viel verändert: Das Mobiliar ist veraltet, viele Fußböden sind verschlissen – vor allem die Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter sollen sich verbessern. Deshalb werden rund 800 000 Euro in Umbauten, neues Mobiliar und Ausstattung investiert.

Fast noch wichtiger: „Ich sehe das Amt als Solidargemeinschaft auf Augenhöhe“, machte Lübs deutlich. „Und ich erteile jedem eine Abfuhr, der das hintertreiben will – eine Gemeinde erster, zweiter oder fünfter Klasse wird es nicht geben.“ In diesem Zusammenhang sollte auch das Fusionsthema vom Tisch sein: „Ich sehe bei mir in Reddelich keine entsprechende Diskussion, dazu sind die wichtigsten Akteure nicht mehr dabei – das sollte der Vergangenheit angehören.“

Darüber hinaus halte er es für entscheidend, gegenüber den Kreis- und Landesbehörden mit einer Stimme zu sprechen, betonte der neue Amtsvorsteher: „Und zwar in einem sachlichen Ton – das heißt aber nicht, duckmäuserisch zu sein.“ Die Mitglieder des Amtsausschusses seien die demokratisch legitimierten Vertreter von fast 12 000 Menschen. „Wir sollten uns auch in der Außendarstellung nicht kleiner machen, als wir sind“, sagte Lübs und stellte klar: „Das Amt leistet viel und macht nicht nur Quatsch.“

Ausschuss will Verwaltung stärker unterstützen

Deshalb: „Bei all unseren Plänen und Vorgaben sind wir essenziell auf die Verwaltung angewiesen – wir als Ausschuss haben dafür zu sorgen, dass das Amt Bad Doberan-Land personell und technisch gut aufgestellt ist.“

Unterstützt wird Lübs dabei in erster Linie von seinen ebenfalls neu gewählten Stellvertretern Heiko Dasenbrook aus Admannshagen-Bargeshagen und Georg Endmann aus Steffenshagen. „Heiko Dasenbrook steht für Zusammenhalt und vertritt die Gemeinde mit den meisten Einwohnern“, meinte Lübs, der die beiden Kandidaten zuvor selbst vorgeschlagen hatte. „ Georg Endmann ist langjähriges Mitglied im Amtsausschuss und mit allen Wassern gewaschen.“

Bei der Wahl der Hauptausschuss-Mitglieder konnte Lübs allerdings nicht alle Namen auf seiner Wunschliste abhaken. Denn sowohl Gabriele Kalweit („Von ihrer Erfahrung können wir profitieren“) als auch Börgerendes Bürgermeister Horst Hagemeister erhielten vom neuen Amtsausschuss lediglich je zwei Stimmen. Für Parkentins frühere Bürgermeisterin die zweite herbe Niederlage an diesem Abend.

Frisches Blut auch im Hauptausschuss

Neu im einflussreichen Gremium sind stattdessen jetzt unter anderem Hohenfeldes Bürgermeister Stefan Bruhn sowie Amtskollege Tobias Priem aus Bartenshagen-Parkentin. „Hier müssen auch junge Leute mitarbeiten“, hatte Bruhn vor der Abstimmung deutlich gemacht. „Sonst kommen wir nicht weiter.“

Mit Blick auf die umfangreichen Herausforderungen könne das Amt nicht alles leisten, stellte der neue Amtsvorsteher klar. Lübs’ Motto für die kommenden fünf Jahre: „Weniger Erwartung – mehr Kommunikation.“

Amtsausschuss: Ulf Lübs, Heiko Dasenbrook, Georg Endmann, Uwe Leonhardt, Torsten Hoff, Horst Hagemeister, Dr. Lutz Baumbach, Uwe Kahl, Wolfgang Lange, Tobias Priem, Gabriele Kalweit, Dirk Stübs, Stefan Bruhn, Thomas Schubert Hauptausschuss: Ulf Lübs, Heiko Dasenbrook, Georg Endmann, Dirk Stübs, Stefan Bruhn, Tobias Priem, Uwe Kahl Schulausschuss: Horst Hagemeister, Uwe Leonhardt, Uwe Kahl, Dr. Lutz Baumbach, Torsten Hoff, Anke Symanzik, Wolfgang Lange Rechnungsprüfungsausschuss: Sylvia Stracke, Anja Seidlitz, Jana Kraatz, Sigrun Kern, Johann Hicken, Andreas Hoffmann

Von Lennart Plottke