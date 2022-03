Kühlungsborn

Viel Gewusel herrscht dieser Tage im Lager des Edeka-Marktes in Kühlungsborn Ost. Und das nicht nur, weil die Mitarbeiter hier jede Menge Kisten, Kästen und Paletten hin und her transportieren. Zur täglichen Geschäftigkeit kommen jetzt auch noch Handwerker dazu, die erste Arbeiten an der Kühlanlage verrichten. „Wir erneuern unsere gesamte Kältetechnik und setzen bei der Normal- und Tiefkühlung künftig auf CO2“, erklärt Marktinhaberin Ina Siedelmann. „Damit erfüllen wir eine entsprechende EU-Vorgabe.“

Denn in den Lebensmittelmärkten bieten die Beleuchtung und Kältetechnik mit bis zu 80 Prozent des anfallenden Stromverbrauchs die größten Hebel zum Einsparen. „Deshalb haben wir unseren Edeka bereits mit modernen LED-Leuchten ausgestattet“, betont die Einzelhandelskauffrau. Weil sich hier aber noch einiges mehr verändern soll, wird der Markt am Samstag, 12. März, ab 13 Uhr geschlossen. „Wir planen eine umfangreiche Modernisierung“, sagt Ina Siedelmann. „Das Ganze wird bis zum 6. April dauern – wenn alles klappt, wollen wir am 7. April wiedereröffnen.“

Gesamtes Erscheinungsbild soll moderner werden

Die Bäckerei Backhus im vorderen Teil des Marktes bleibe während der knapp vierwöchigen Arbeiten aber geöffnet, so Siedelmann. „Wir passen unter anderem das Regalsystem an, erneuern unseren Fleischstand komplett, erweitern den Convenience-Bereich und gestalten alles in einer ansprechenderen Optik“, zählt die Markt-Chefin auf. „Das gesamte Erscheinungsbild wird verbessert.“ Darüber hinaus werde auch die Tiefkühlung erweitert: „Für diese Produkte gibt es eine starke Nachfrage – hier bieten wir künftig ein breiteres Sortiment an.“ Das soll auch für vegane, Bio- und regionale Angebote gelten. „Um den heimischen Bezug auch visuell herzustellen, soll unter anderem im Bereich der Fleischtheke ein großes Molli-Bild installiert werden“, erklärt die Inhaberin.

Für die umfassende Umgestaltung des Lebensmittelmarktes nehme man eine sechsstellige Summe in die Hand, sagt Ina Siedelmann: „Nach fast 15 Jahren müssen wir hier jetzt einige Dinge ändern – immerhin haben wir Ende 2016 bereits die Gemüseabteilung umgestaltet.“ 2007 wurde der Edeka im Kühlungsborner Möwenparkcenter an der Rudolf-Breitscheid-Straße eröffnet: „Während des G8-Gipfels in Heiligendamm – da kam hier aufgrund der Absperrungen kaum ein Kunde vorbei.“

Das habe sich im Laufe der Jahre sehr verändert, sagt Siedelmann: „Unser Geschäft läuft erfolgreich, wir haben viele Stammkunden aus Kühlungsborn und auch Leute, die regelmäßig in ihren Ferienwohnungen Urlaub machen.“ Umso härter habe auch sie der strenge Lockdown im Frühjahr 2021 getroffen, macht die Unternehmerin deutlich. Damals durften Besitzer einer Zweitwohnung und auch Tagestouristen Mecklenburg-Vorpommern nicht besuchen: „Die Urlauber haben nun mal sehr gefehlt.“

Möglichst breites Sortiment bis zum 12. März

Die kommenden Tage dürften für Ina Siedelmann und ihr Team besonders herausfordernd sein: „Wir wollen unserer Kundschaft natürlich bis zum 12. März ein möglichst breites Sortiment anbieten – das ist vor allem mit Blick auf die frischen Produkte gar nicht so einfach.“ Denn wenn der Markt am übernächsten Samstagmittag geschlossen werde, könnten diese Waren nicht mehr verkauft werden: „Da muss jetzt viel bedacht und gerechnet werden.“

Während der Schließzeit könnten Kühlungsborner und Gäste auf andere Lebensmittelmärkte im Ostseebad ausweichen, ist Siedelmann überzeugt: „Wir haben ja hier im Ort zum Glück ein paar Alternativen.“ Sie sei froh, dass die Umgestaltung jetzt realisiert werde: „Wenn wir am 7. April wiedereröffnen, können wir das Ostergeschäft noch mitnehmen – das freut mich auch für unsere Kunden.“ Die sollen dann mit „tollen Eröffnungsangeboten“ belohnt werden, kündigt Ina Siedelmann an: „Die beliebten Probierstände sind aufgrund der Corona-Einschränkungen leider noch nicht wieder möglich – aber uns wird schon was Schönes einfallen.“

Von Lennart Plottke