Bad Doberan

In Heringsdorf gibt es ihn bereits, in Bad Doberan soll er seit Jahren entstehen: der Heilwald. Ein Gang- und Bewegungsparcours, eine Kneippinsel sowie Ruhe- und Aufenthaltszonen sollen dann in das Waldstück hinter der Moorbadklinik locken. In einer Umfrage wollte die OSTSEE-ZEITUNG wissen, ob das Angebot genutzt werden würde. Unter den 73 Teilnehmern beantworteten 69,9 Prozent die Frage mit Ja, 27,4 Prozent mit Nein, 2,7 Prozent wissen es nicht. Die Umfrage ist nicht repräsentativ.

Die Stadtvertreter von Bad Doberan werden voraussichtlich im April erneut über das Projekt entscheiden. Denn das Geld, was dafür drei Jahre im Haushalt eingestellt war, kann nicht mehr in den aktuellen Etat übertragen werden. Die Stadt hat bereits in Planungen investiert. Als Gründe, warum der Heilwald in den vergangenen drei Jahren nicht umgesetzt werden konnte, wurden zuletzt der Starkregen im Jahr 2019, bei dem die Brücken weggerissen wurden, der Wintereinbruch im Frühjahr 2018, als keine Fällarbeiten möglich waren, sowie die Marktlage genannt.

Von Anja Levien