Noch liegt sie verlassen da, die Rennbahn in Bad Doberan. Doch einige Interessenten wollen das Areal beleben. Eine temporäre Dinosaurier-Ausstellung der Erlebniszentrum Klimaversum GmbH lehnten die Stadtvertreter jetzt ab. Grund: Das Gelände soll ab 2021 verpachtet werden, die Stadtvertreter befürchten durch den Dino-Park zu starke bauliche Veränderungen. Denn vier Interessenten haben sich bei der Stadt nach deren Aufruf im Februar gemeldet. Und auch einige Mitglieder des Doberaner Rennvereins scheinen jetzt noch mitreden zu wollen und haben sich am Montag bei den Stadtvertretern gemeldet. Dabei hatte die Stadt den Pachtvertrag mit dem Rennverein im Oktober 2020 gekündigt, weil das Gelände zunehmend verwahrloste.

Einstimmig haben die Stadtvertreter einen Pachtvertrag mit der Erlebniszentrum Klimaversum GmbH für eine Outdoor-Dinosaurier-Ausstellung im Innenbereich der Rennbahn am Montag abgelehnt. Bürgermeister Jochen Arenz hatte im Vorfeld noch für diese geworben. 40 Modelle mit Schautafeln sollten aufgestellt werden. „Ich habe ein Problem mit den Dinosauriern“, sagte Hans-Dieter Kleine (Doberaner Liste). Er befürchtet bauliche Veränderungen. Ebenso Torsten Schellin (Für Doberan): „Ich habe Angst, dass wir auf baulichen Resten sitzen bleiben.“ Er verwies auf die vier Interessenten, die die Rennbahn längerfristig nutzen und entwickeln wollten.

Fokus auf vier Interessenten

„Mich irritiert das Interessenbekundungsverfahren. Es gibt vier Interessenten und jetzt kommt jemand, der temporär etwas machen will. Das macht mich nachdenklich“, sagte Hartmut Polzin (SPD). „Das Kernstück einer Rennbahn ist das Geläuf.“ Wenn diese auch nur an einigen Stellen übergangen werde, sei das nicht gut. „Wir sollten uns ernsthaft mit den vier Interessenten kurzfristig zusammenschließen.“

Dr. Heinz Beuter, Mitglied im Doberaner Verein, hatte im Vorfeld die Stadtvertreter kontaktiert und darum gebeten, dem Beschluss nicht zuzustimmen. „Im Auftrag einer Gruppe von mehr als 20 Mitgliedern des Doberaner Rennvereins (...) teilen wir Ihnen mit, dass wir heute eine außerordentliche Mitgliederversammlung eingefordert haben, die gemäß Satzung durchzuführen ist. Es besteht die gefestigte Absicht, ein neues Präsidium des Doberaner Rennvereins zu wählen und mit diesem in Verhandlungen mit der Stadt Bad Doberan einzutreten und gemeinsam die Zukunft der Doberaner Traditionsrennbahn (...) zu besprechen und festzulegen“, heißt es in dem Schreiben. Das neue Präsidium werde ein tragfähiges und in die Zukunft gerichtetes Konzept vorstellen. Als Absender wird die Galoppsportgruppe Bad Doberan im DRV von 1822 e.V. genannt, vertreten unter anderem durch Hans-Heinrich Loeper, Dirk Petersen, Harald Morgenstern und Cornelia von Maltzahn.

Rennvereinsmitglied: „Ich finde das ungeheuerlich“

Letztere ist von dem Schreiben und der Nennung ihres Namens überrascht. „Ich habe nichts davon gewusst. Ich habe mich klar gegen Umsturzungspläne gewandt. Ich finde das ungeheuerlich“, sagt Cornelia von Maltzahn, die Gründungsmitglied des Rennvereins nach der Wende ist. „Ich stehe hundert Prozent hinter Herrn Rohde und wäre dankbar, wenn diese Störfeuer von ehemaligen Präsidiumsmitgliedern aufhören.“ Heinz Beuter erwidert auf Nachfrage, dass eine Zustimmung mitgeteilt worden war.

Das erste Rennen 1822 1822 fand das ersten Galopprennen mit Vollblütern auf der Rennbahn Bad Doberan statt. Anlass war die Hochzeit von Erbgroßherzog Paul von Mecklenburg-Schwerin mit Alexandrine, Tochter des Preußenkönigs Wilhelm III. und der Neustrelitzer Prinzessin Luise. Ihm zu Ehren gab es die verschiedensten Veranstaltungen. Gutsbesitzer Gottlieb von Biel sah darin die Chance, ein Pferderennen in Doberan zu veranstalten. Um sich höchster Zustimmung zu versichern, erklärte er, dass das Rennen zu Ehren Alexandrines stattfinde. Diese, dadurch geschmeichelt, stellte dem Sieger dazu einen silbernen Becher als Preis zur Verfügung. Vermutlich am 10. August startete auf der Feldmark bei Doberan das erste Rennen. Als umjubelter Sieger ging daraus Wilhelm von Biel auf seiner Stute Pamina hervor. Zunächst als Proberennen deklariert, wurde es später in den Rang eines Alexandrinen-Rennens erhoben. Dennoch wurden die Rennen, die ein Jahr später stattfanden, als die ersten in Doberan gewertet. Großherzog Friedrich Franz I. bestätigte am 10. Februar 1823 die Renngesetze. Auf ihrer Grundlage wurde damit begonnen, eine feste Rennbahn samt Holztribüne zu schaffen. An dieser Stelle befindet sich die Anlage heute noch. Allerdings fehlen bis auf den heutigen Tag die Tribünen.

Seit September 2018 führt Helmut Rohde den Verein. Vorgänger Volker Schleusner hatte sein Amt niedergelegt, nachdem der restliche Vorstand gegen seinen Willen entschieden hatte, die Rennen 2018 abzusagen. Es ist nicht das erste Mal, dass außerordentlich ein neues Präsidium gewählt werden soll. 2016 war dies der Fall, als es ebenfalls um Unstimmigkeiten über die Durchführung der Renntage ging. Damals im Präsidium: Heinz Beuter. Damaliger Präsident war Harald Morgenstern, der dann aber im Amt bestätigt wurde.

Rennvereins-Präsident liegt kein Antrag vor

„Es ist unglaublich, was sich einige Mitglieder erlauben“, sagt Präsident Helmut Rohde. „Es ist kein Wunder, dass die Leute nichts mehr mit uns zu tun haben wollen.“ Eine Galoppsportgruppe würde es innerhalb des Rennvereins nicht geben. Ein Antrag auf eine Sondersitzung sei ihm nicht bekannt.

Dr. Heinz Beuter, Mitglied Doberaner Rennverein, setzt sich für Neuwahlen ein. Quelle: privat

Heinz Beuter möchte keine alleinige Stellungnahme abgeben. Er spreche im Auftrag einer Gruppe von über 20 Mitgliedern, Namen nennt er nicht. Am Freitag hätten diese durch die Ankündigung der Stadtvertretersitzung in der OZ von den Plänen des Dino-Parks erfahren und sich „quasi spontan zur Einberufung einer außerordentlichen Sitzung zusammengefunden“. Die Zustimmung der Mitglieder sei erheblich, die diese mündlich, schriftlich oder in Mails dokumentiert hätten. Vor Stellung des formalen Antrags beim Präsidium werde größten Wert darauf gelegt, dass erst mit Zustimmungen im Original der Antrag gestellt werde. Es gehe um nichts weniger als die Zukunft des Doberaner Rennvereins und die Zukunft der Wiege des deutschen Galopprennsports auf der ältesten Traditionsrennbahn auf dem europäischen Kontinent.

Laut Präsident Helmut Rohde hat der Verein derzeit nicht die Möglichkeit, Rennen durchzuführen: „Wichtig ist, dass Rennen stattfinden, egal wer sie macht.“ Die Aussichten für 2022 sehen wohl nicht so gut aus. „2022 wird es Rennen mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht geben. Die Bahn ist ein kompletter Sanierungsfall“, sagt Bürgermeister Jochen Arenz.

