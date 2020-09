Umwelttag: Mehr als 80 Teilnehmer befreien Bad Doberan und Heiligendamm von Müll

Bad Doberan/ Heiligendamm

Sie waren hoch motiviert und kamen mit vielen Kindern: die freiwilligen Müllsammler am Umwelttag, der von der Stadt und dem Klimanetzes Bad Doberan zum dritten Mal initiiert wurde. Während der städtische Bauhof Eimer, Abfalltüten und Greifzangen verteilte, gab es Instruktionen vom Bürgermeister: „Heute wird im Kellerswald, am Busbahnhof, ums Parkdeck, Sporthalle, beim Bahnhof und am Drümpelspielplatz gesammelt“, gab Jochen Arenz vor rund 50 Helfern das ambitionierte Ziel vor. „Damit wir uns gut verteilen: Wer will wohin gehen?“

Es bildeten sich Gruppen, und eine eifrige Dame wollte gleich am Doberaner Kamp beginnen. Gereinigt wurde auch in Heiligendamm an der Promenade, der Steinpackung sowie am Strand mit weiteren gut 30 Helfern. „Gegen 12 Uhr treffen wir uns wieder am Rathaus. Dann gibt es Würstchen von der Forst und eine Gemüsesuppe. Mitglieder des Feuerwehrvereins grillen für uns“, motivierte Arenz die Truppe.

Klimanetz unterstützte Aktion

„Jedem Dreck sein Sack“ hießt das Motto der Aktion, zu der nicht nur Unrat gesammelt, sondern auch auf den Umweltschutz aufmerksam gemacht wurde. Das Klimanetz besteht erst seit diesem Jahr und möchte ideenreich helfen, Bad Doberan klimafreundlicher zu machen. Jörg Beier aus Hanstorf ist Mitglied der Klimagruppe, auch er war dabei. „Ich wünschte mir, dass sich noch mehr Menschen für die Umwelt engagieren und nicht nur reden“, sagte er.

Sammelten fleißig am Busbahnhof und der Sporthalle Müll: Fynn und Nancy Wruck Quelle: Sabine Hügelland

Doberans neuer Umweltkoordinator Niclas Ladig arbeitet eng mit Jochen Arenz zusammen und war zuständig für die Organisation. „Umweltthemen sind sein Herzensprojekt“, meinte Ladig, der ebenfalls ordentlich mit anpackte. Der Umwelttag war sehr gut geplant – auch der Bauhof war mit im Boot. „Bitte nehmt Handschuhe, falls unter dem Laub etwas liegt, das verletzen könnte“, mahnte Mitarbeiter Gerd Laqua.

„Sagt uns am Ende bitte, wo ihr die Säcke hingelegt habt, damit wir sie abholen können – ihr müsst sie nicht mitschleppen“, erklärte Bauhofleiter Andreas Molkentin, der mit seinem Team nach der Aktion erstmals auch den Müll trennte. Am Ende kam ein Hänger voller Müll zusammen, unter dem sich auch ein Fernseher aus dem Kellerswald befand.

Auch Kinder und Senioren zeigten großen Einsatz

Der viereinhalbjährige Fynn hatte in Doberan seinen alten Buddeleimer dabei, um am Busbahnhof und der Sporthalle Unrat zu sammeln. „Der Kleine soll lernen, die Umwelt zu schützen, und auch mir ist es wichtig meinen Beitrag zu leisten“, sagte seine Mutter Nancy Wruck. „Das Eimerchen wird so lange genutzt wie es geht – und ist auch noch für Kastanien sammeln gut.“

Brunhild Riedel, Dietlinde Moll und Inge Springer hoben ebenfalls unzähligen Abfall auf. „Heute habe ich keine Reha und wollte mich nützlich machen“, erklärte Inge Springer. „Ich ärgere mich jeden Tag über den Müll“, so Brunhild Riedel. „Das muss in die Köpfe der Leute, dass sie aufhören, hier alles hinzuwerfen.“

Brunhild Riedel, Dietlinde Moll und Inge Springer (v.l.) nahmen am Umwelttag teil und sammelten rund um den Doberaner Busbahnhof. Quelle: Sabine Hügelland

Heiligendamm nun ebenfalls sauberer

In Heiligendamm ließen es sich Mitglieder der Wasserwacht nicht nehmen, für mehr Sauberkeit zu sorgen. „Plastik und Kippen liegen hier am meisten“, sagte Susann Zeug. Janika Reineccius ist Expertin für Mikroplastik und Mitarbeiterin des Leibnitz Institutes für Ostseeforschung Warnemünde. Sie unterstützte den Umwelttag nicht nur mit Tatkraft, sondern auch mit Wissen. „Die Muscheln nehmen extrem viel Mikroplastik auf, aber leider auch alle anderen Meeresbewohner“, machte sie klar. Ihre Promotion wird sie über Mikroplastik schreiben.

Janika Reineccius, Mitarbeiterin im IOW, sowie Tim, Tobias und Dr. Dirk Hollmannn sammelten am Strand von Heiligendamm Unrat. Quelle: Sabine Hügelland

Analyse des Mülls nach der Aktion

Dr. Dirk Hollmann vom Klimanetz klärte ebenfalls auf: „Die Plastiktüten zersetzen sich und zerfallen in zig kleine Stücke.“ In seinen Händen hielt er ein Anschauungsstück, von denen es leider zu viele am Strand gab. Seine beiden Söhne wie auch andere Kinder, die teilnahmen, waren besonders fleißig und fanden auch noch das winzigste Stückchen Dreck.

Am Ende gab es die traurige Auswertung – denn es kam ein regelrechter Müllberg zusammen. Gemeinsam mit Janika Reineccius analysierte Hollmann den Unrat: „Kinder“, fragte er in die Runde, „was habt ihr am meisten gefunden?“ Es waren Zigarettenstummel. Doch auch das Innere von Flaschendeckeln, Plastiktüten, Süßigkeitsverpackungen, Plastiklöffel und Strohhalme fand sich zuhauf in Heiligendamm. Auch dort kam der Bauhof pünktlich nach der Aktion und nahm alles mit.

