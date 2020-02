Neu Karin

„Läuft alles okay“, sagt Thomas Brünnich, Geschäftsführer der auf Wasser- und Tiefbau sowie Küstenschutz spezialisierten G. Brünnich Bau GmbH aus Kühlungsborn, am Ufer des unteren Neu Kariner Dorfteichs zur Arbeit seiner Leute. Die sind hier seit ein paar Tagen dabei, das Gewässer nach knapp drei Jahrzehnten wieder mal zu entschlammen.

Der Schlamm kommt raus – aus dem Neu Kariner Dorfteich. Quelle: Thomas Hoppe

Bis zum 29. Februar sollen die Arbeiten abgeschlossen sein, hatte die Bürgermeisterin der Gemeinde Carinerland, Heike Chrzan-Schmidt, auf der Gemeindevertretersitzung am 4. Februar dazu unter anderem gesagt und den Einsatz der Gemeindearbeiter zur Unterstützung der Firma vor Ort gewürdigt.

Ursprünglich hätten zwar alle Beteiligten noch auf etwas Frost gehofft – denn nun sehe es dort „nicht so richtig gut aus“. Sie meinte damit die „Matsche-Gatsche“, wie sie sagte, auf der Straße neben dem Teich: „Es bleibt nun nicht aus, dass das Feld kaputtgefahren wird, wie auch der Weg rundherum.“ Sie fände es aber „ganz toll“, dass die Neu Kariner und einige Alt Kariner Angler mit dabei seien und helfen würden: „Ob es am Samstag beim Abfischen war oder am vorletzten Samstag die Feuerwehr.“

Letztere habe da gemeinsam mit der Jugendfeuerwehr bei einer großen Aktion den Teich leergepumpt. Gemeindevertreter und -arbeiter Eckhard Meyer aus Neu Karin ergänzte, dass „zentnerweise“ Exemplare der Großen Teichmuschel, die unter Naturschutz stehe, per Hand eingesammelt und „wannenweise“ ins benachbarte Bachbett zur Zwischenlagerung gebracht wurden.

Die Muscheln reinigen auch das Teichwasser

Wenn der Teich dann wieder Wasser hat, sollen sie zurückgesetzt werden: „Davon profitiert auch der Teich, die Muscheln reinigen das Wasser und leben in Symbiose mit den Fischen.“

Fische seien auch reichlich umquartiert worden: Hechte, Barsche, Rotfedern und Schlei. Ein Dorfbewohner hätte noch gut mit einer Trommelreuse geholfen, die am nächsten Tag voll gewesen sein soll. „Die letzten, die jetzt noch im Schlamm sitzen, kriegen wir nicht raus – die müssen einfach warten. Der Schlei gräbt sich ein und lässt sich nicht so gern fangen.“

Beeinträchtigungen durch den Schlamm müssten in Kauf genommen werden – auch in der nächsten Woche. Deshalb sollte man sich überlegen, ob man unbedingt durch Neu Karin fahren müsse. Es werde aber versucht, noch einen Radlader mit Bürste zu organisieren, damit das Gröbste von der Fahrbahn komme, hieß es weiter.

Angelfreunde kritisieren Abfisch-Variante

Vom Schlamm unbeeindruckt schauen an diesem Mittwoch auch zwei Angelfreunde am fast wasserfreien Dorfteich vorbei, den lediglich die Rohrleitung durchquert, die überschüssiges Wasser aus dem oberen Teich in den Bach abfließen lässt. Im Schlamm haben sie noch ein paar Schleie entdeckt.

Die Abfischaktion vom Wochenende kritisieren die Petrijünger jedoch: „Das war nicht schön“, sagt der eine. Die Art und Weise habe ihm nicht gefallen, es gab dabei auch Verluste. Man hätte andere Möglichkeiten finden können, zumal die Brünnich-Leute vorgeschlagen hätten, lieber ein Loch zu buddeln, in das die Fische geglitten wären und dann hätte man sie rauskeschern können.

In Neubukow waren Fische rausgekeschert worden

„Das hatte die Firma im Neubukower Mühlenteich auch so gemacht und das war dort ganz gut gegangen“, sagt der Mann, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. Diese Variante hätten beide am Wochenende unterstützt, aber stattdessen sei quasi ein Garten- oder Laubnetz, drei- oder vierfach genommen und dann quer durch den Teich gezogen worden. Die Reuse sei dann zumindest eine bessere Idee gewesen, eine schonendere, sagen sie. Nun schwimmen die abgefischten Exemplare im anderen Teich.

Die Umquartierung der Teichmuscheln loben beide Naturfreunde jedoch uneingeschränkt. Dazu sagen sie: „Die wurden anständig gerettet! Die Muschelaktion war gut.“

Von Thomas Hoppe