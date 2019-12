Roggow

Blutverschmierte Federn, Geflügelfüße, Innereien: Dicht neben der Straße zwischen Roggow und Rerik haben Unbekannte Tierkadaver entsorgt. Einen halben Meter hoch türmen sie sich am Rande eines kleinen Parkplatzes am Eingang zum Waldweg in Richtung Blengow. Der Weg wird oft von Spaziergängern genutzt. Auch Heike Hanisch war am vorvergangenen Wochenende hier mit ihrem Hund unterwegs. „Grünschnitt und Gartenabfälle findet man hier öfter“, sagt die Rerikerin. „Aber sowas habe ich überhaupt noch nie gesehen.“ Sie glaubt sogar, ein Wildschweinfell und Tierknochen auf dem Haufen gesehen zu haben. Das wäre besonders fatal, könnte das Wildschwein doch mit der Afrikanischen Schweinepest infiziert sein, sagt Heike Hanisch. Sie habe deshalb auch ihr bekannte Jäger auf den Vorfall angesprochen

Erst kürzlich hatte Landwirtschaftsminister Till Backhaus dazu aufgerufen, solche Funde schnellstmöglich zu melden, um auszuschließen, dass es an der Schweinepest erkrankt ist.

Suche nach den Verursachern

Auf der Facebook-Seite der Bürgerinitiative „Wir für Rerik“, der sie angehört, postete Heike Hanisch Fotos von dem Unrat. „Damit die Leute man überlegen, wer es gewesen sein könnte. Vielleicht wissen sie, wer in der Umgebung geschlachtet hat.“ Nach dem Post seien noch andere Spaziergänger auf sie zugekommen, die den Abfallhaufen auch gesehen haben.

In ihrem Facebook-Post vom Wochenende schreibt Heike Hanisch. „Nun sieht es heute aus, als ob noch mehr dieser Abfälle dazugekommen sind. Das ist wirklich ekelhaft und stinkt bereits.“

Sie ruft Zeugen dazu auf, sich an die zuständigen Stellen zu wenden. „Ich selbst kann ja auch nichts machen“, sagt die Rerikerin. Im Ordnungsamt des Amtes Neubukow-Salzhaff war bis gestern nichts davon bekannt. „Wir schauen uns das aber natürlich sehr gern an“, sagt die Leiterin Anke Nausch. Beim Amt sei der Hinweis eingegangen, dass Unbekannte in der Nähe der ersten Stelle Grünschnitt entsorgt haben sollen. „Wir haben eine Mail bekommen mit Fotos“, sagt Anke Nausch. Darauf sei auch ein Kennzeichen erkennbar. Deshalb werde die Behörde nun zunächst den Halter des dazugehörigen Fahrzeugs ermitteln. Sollte es sich um öffentlichen Grund und Boden handeln, würde der Halter vom Ordnungsamt zu einer Anhörung eingeladen, erklärt Anke Nausch.

Ordnungsamt beginnt Ermittlungen

Wem das Grundstück gehört, auf dem der Müll liegt, ist der erste Anhaltspunkt für die Behörde. Geht ein Hinweis auf unsachgemäß entsorgte Abfälle bei uns ein, erklärt die Ordnungsamtschefin, müsse dies zuerst geklärt werden. „Wenn es ein Privatgrundstück ist, ist die Verwaltung vermutlich nicht zuständig. Wir sind für die Sicherung der öffentlichen Ordnung zuständig.“ Die wäre erst dann gefährdet, wenn Abfälle auf Privatgrundstücken Ungeziefer wie etwa Ratten anlocken würden. „Es gibt viele verwahrloste Grundstücke, dort sieht es verheerend aus“, sagt die Leiterin des Ordnungsamtes. „Als Ordnungsbehörde können wir da aber nichts tun.“ Dann würde der Vorfall an den Eigentümer des Geländes weitergeleitet.

Zeugen werden gebeten, sich untere amt@neubukow-salzhaff.de oder unter 038294/70210 zu melden

Mehr zum Thema:

Von Cora Meyer