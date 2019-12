Bad Doberan

Glasscherben liegen auf dem Boden, ein rotweißes Band mit dem Schriftzug Polizeisperrung klebt über dem Zigarettenautomaten im Küstergang. Erneut waren Vandalen in Bad Doberan unterwegs, haben am frühen Montagmorgen den Automaten mit einem Feuerwerkskörper beschädigt. „Entwendet wurde nichts“, teilt die Polizei mit. Zuletzt hatten Unbekannte vor Heiligabend die Lichterkette vom Tannenbaum auf dem Markt an mehreren Stellen durchgeschnitten.

Bürgermeister Jochen Arenz (parteilos) hat wegen der zerschnittenen Lichterkette Anzeige bei der Polizei erstattet. „Das ist eine Schweinerei, mich ärgert das ungemein“, sagt er. Die große Lichterkette war vom Grand Hotel Heiligendamm vor einigen Jahren gespendet worden.

Immer wieder ist Vandalismus Thema in der Stadt. Zuletzt war ein Blumenfahrrad in einen Bach geworfen, die Eingangstür der Sporthalle eingetreten worden. „Es passiert immer in der Innenstadt. Da wird es sich um eine handvoll Leute handeln.“

Er stehe im Kontakt mit der Polizei. Der Vandalismus in der Stadt habe jedoch nicht zugenommen, sagt Bürgermeister Arenz. „Ich mache das jetzt nur alles öffentlich, dass die Leute es mitbekommen.“

Von Anja Levien