Unerwartet hoher Kostenvoranschlag für Beerdigung: Schock für Thulendorfer

Es war ein langes Abschiednehmen auf der Palliativstation der Unimedizin Rostock. Ein kräftezehrender, emotionaler Prozess. „Wir haben meine schwerkranke Schwester auch in ihren letzten Stunden sehr intensiv begleitet“, erinnert sich Jürgen Schultheiß. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Kirsten suchte er am nächsten Tag, dem 3. November, das Bestattungsunternehmen Vonthien auf. Das Paar wollte die Formalitäten und Details einer Feuerbestattung mit der in der Hansestadt ansässigen Firma klären.

Wichtiges Schriftstück mehrmals angemahnt

Für die Thulendorfer (Landkreis Rostock) war es der zweite Schicksalsschlag innerhalb weniger Monate. Erst im August hatten sie ihren Vater Rolf zu Grabe getragen.

„Wir beauftragten das Unternehmen, die Feuerbestattung vorzunehmen. Der entsprechende detaillierte Kostenvoranschlag sollte uns umgehend zugestellt werden“, erzählt Jürgen Schultheiß. Doch weder am 4. noch am 6. November traf dieses Schriftstück ein. Er habe vier Mal nachgefragt, doch man habe ihn immer wieder vertröstet.

Am 17. November dann waren die Trauernden geschockt, wie sie sagen. Erreichte sie doch ein zwei Seiten umfassender Voranschlag: 3794,70 Euro waren hier vermerkt. Wie bei anderen Bestattungen auch sind dann unter anderem noch viele hundert Euro für den Grabstein und für zusätzlichen Blumenschmuck einzuplanen.

Fehlende Vertrauensgrundlage

Ein intensiver E-Mail-Verkehr entspann sich. Man hätte nicht die Firma mit der Beerdigung beauftragt, wenn man den Kostenvoranschlag gekannt hätte, erklärte Schultheiß. Er fühle sich von Hannes Winkler, dem Inhaber der Firma, „übertölpelt und abgezockt“.

Schließlich habe man den traurigen Vergleich durch die Bestattung des Vaters ziehen können. Dort wurden die gleichen Leistungen erbracht, zudem war noch zusätzlicher Blumenschmuck beauftragt! Die Kosten wären aber, das könne belegt werden, 1800 Euro niedriger ausgefallen. Kurzum: Man sehe keine Vertrauensgrundlage mehr, die Rostocker mit der Beerdigung der Schwester weiter zu betrauen und beauftrage ein anderes Unternehmen.

Was ist bei einem Todesfall zu tun? Einen Arzt verständigen, um den Tod offiziell feststellen zu lassen (Totenschein wird ausgestellt) Die engsten Angehörigen informieren Wichtige Unterlagen suchen (Personalausweis, Geburtsurkunde, Heiratsurkunde) Entsprechend der Verträge und Verfügungen des Verstorbenen handeln (zum Beispiel Testament, Vorsorgevertrag mit Bestattungsinstitut, Organspende, Willenserklärung zur Feuerbestattung) Wohnung versorgen (Haustiere umsorgen sowie Strom, Gas, Wasser abstellen) Bestattungsinstitut auswählen – den Bestattungsvertrag besprechen und möglichst Kostenvoranschläge vergleichen Auswahl / Bestimmung des Sarges, der Urne, der Totenbekleidung, Umfang der Trauerfeier . . . Sterbefall beim Standesamt melden und Sterbeurkunde ausstellen lassen Eventuell vorhandenes Testament beim Nachlassgericht abgeben Terminabsprache und Trauergespräch mit dem Pfarrer oder Trauerredner Aufsetzen einer Todesanzeige und Versenden der Trauerkarten Generell: Wenn möglich im Vorfeld im Kreise der Familie über etwaige Wünsche im Zusammenhang mit einer Beerdigung – zum Beispiel Seebestattung – sprechen

Winkler indes bedauerte, dass Schultheiß das Vertrauen verloren habe. Sein Mitarbeiter habe im ersten Gespräch einen üblichen Kostenrahmen für diese Form der Feuerbestattung von 3500 bis 4000 Euro genannt. Zudem sei am 10. November der Kostenvoranschlag nachweislich mehrfach an die vom Auftraggeber bestätigte E-Mail-Adresse versandt worden. Dieser hatte die Übersicht aber nicht erhalten, da ein Fehler in der Mail-Adresse vorlag.

Ort der Einäscherung muss mitgeteilt werden

Bei den jährlich rund 100 Bestattungen, die sein Haus durchführe, habe es bisher keine Probleme dieser Art gegeben. Winkler, der seit 2013 das Unternehmen führt, räumt jedoch ein: „Es war ein Fehler unsererseits, dass Familie Schultheiß den Kostenvoranschlag nicht spätestens nach dem Wochenende – konkret am 6. November – von mir erhalten hat.“ Dies gehöre zu den üblichen Verfahrensweisen in seiner Firma.

Dann wäre auch sofort Gelegenheit gewesen, die einzelnen Kostenstellen genauer zu erläutern. So wurde die Tote beispielsweise im Krematorium in Perleberg (Brandenburg) eingeäschert. „Die Bestattungsfirma hat darüber zu informieren, wo der Verstorbene kremiert wird. Im Nordosten haben die Hinterbliebenen sogar einen gesetzlichen Anspruch darauf“, verdeutlicht Bestattungsmeister Torsten Lange. Der Wismarer – seit fast 25 Jahren in seinem Wismarer Bestattungsunternehmen tätig – , ist Vorsitzender des Bestatterfachverbandes MV.

Torsten Lange, Vorsitzender des Bestatterfachverbandes MV, fordert, den Angehörigen der Verstorbenen eine exakte Kostenübersicht zu geben. Quelle: Danny Gohlke / dpa

Angehörige nicht vor vollendete Tatsachen stellen

Er stellt klar: „Man kann die Angehörigen der Verstorbenen nicht vor vollendete Tatsachen stellen.“ Es sei wichtig, nicht nur den Endpreis zu vergleichen, sondern anhand einer genauen Kostenübersicht die einzelnen Positionen zu kennen, so Lange.

Derzeit sind 44 der rund 100 Bestattungsfirmen im Nordosten Mitglieder des Verbandes. Auch die Firma Vonthien gehört dazu. Umso bedauerlicher sei der Vorgang, erklärt Winkler. „Ich werde mich bei Familie Schultheiß entschuldigen und im Gespräch eine möglichst einvernehmliche Regelung suchen“, so der Firmenchef.

Konkret geht es um noch offene 3277,21 Euro. Die Firma habe nach Aussage des Inhabers bereits 90 Prozent der Leistungen erbracht, bevor der Wechsel zu einem anderen Beerdigungsinstitut erfolgte.

Im Schnitt muss man in MV für eine Beerdigung – hier sind Erd- und Feuerbestattungen insgesamt erfasst – zwischen 4000 und 4500 Euro einplanen. Zum Vergleich: Im Bundesdurchschnitt sind es etwa 7600 Euro.

Auf dem Rostocker Westfriedhof befindet sich die letzte Ruhestätte von Petra Schultheiß. Quelle: Martin Börner

Für den Thulendorfer Schultheiß lautet die bittere Lehre: „Lassen Sie sich sofort einen Kostenvoranschlag geben und vergleichen sie die Angebote. Auch wenn der Schmerz der Trauer kaum Kraft lässt, diese Dinge in diesen Momenten zu bedenken!“

Aufgepasst: Die zudem anfallenden Kosten können auch im Nordosten stark voneinander abweichen. So reiche laut Lange allein die Spanne für Grabplätze von etwa 500 bis zu mehr als 1600 Euro. „Aktuell sind beispielsweise in Wismar für einen Grabplatz mit Urne und Namensnennung zwischen 2300 und 2400 Euro zu zahlen“, erläutert der Verbandschef.

Von Volker Penne