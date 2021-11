Unfall auf B105 in Bad Doberan: Radfahrer schwer verletzt

Bad Doberan

Ein 70 Jahre alter Fahrradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Sonntag schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 9 Uhr an der Kreuzung Lindenstraße/ B105. Nach ersten Erkenntnissen sei ein 39 Jahre alter Mann mit seinem Audi-Geländewagen aus der Lindenstraße nach rechts auf die B105 eingebogen. Beim Abbiegen kollidierte er laut Polizei mit dem auf der Straße stadteinwärts fahrenden Radfahrer. Dieser fuhr entgegengesetzt seiner Fahrtrichtung auf der linken Fahrspur.

Der Radfahrer habe sich schwer am Kopf verletzt und wurde in eine Rostocker Klinik gebracht. An der Unfallstelle kam es für etwa zwei Stunden zu einer halbseitigen Sperrung, so die Polizei weiter. Der Fahrradfahrer habe keinen Helm getragen.

Von Anja Levien