Unfall bei Bad Doberan: B 105 mehrere Stunden gesperrt

Die B105 zwischen Bad Doberan und Bargeshagen musste am späten Dienstagabend gesperrt werden. Grund dafür war ein Unfall am Abzweig Richtung Parkentin, bei dem zwei Fahrzeuge involviert waren. Die beiden Fahrer, ein Mann und eine Frau, kamen leicht verletzt ins Krankenhaus.

Wie die Polizei berichtete, ereignete sich der Unfall kurz nach 20.30 Uhr. Nach bisherigen Erkenntnissen kam die Fahrerin eines Opels von Bartenshagen und wollte an der Einmündung auf die B 105 einbiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines von rechts kommenden und in Richtung Bad Doberan fahrenden Mercedes. Dessen Fahrer befand sich auf der Hauptstraße und wurde vom plötzlich querenden Opel überrascht.

Mit offenbar viel zu hohem Tempo – eigentlich gilt am Abzweig 60 km/h – stieß der Mercedes in die Beifahrerseite vom Opel und kam im Anschluss nach rechts von der Bundesstraße ab. Der Mercedes pflügte mehrere Verkehrsschilder um, geriet auf die Leitplanke und katapultierte über den Fußweg in einen Graben. Kopfüber blieb das Fahrzeug dort liegen.

Feuerwehr Parkentin alarmiert

Ersthelfer verständigten Rettungskräfte, wenig später trafen Notarzt und Rettungswagen ein, dazu Polizei und Feuerwehr. Die Unfallstelle glich einem Trümmerfeld, überall lagen Splitter, abgebrochene Autoteile oder Schilder verteilt. Zudem trat Öl aus, das die Freiwillige Feuerwehr Parkentin mit Bindemittel abstumpfte.

Diese war wegen eines brennenden Fahrzeuges alarmiert worden, informierte Einsatzleiter Daniel Dieckmann. Beim Eintreffen der 18 Feuerwehrleute sei der Brand am unteren Motorbereich gelöscht gewesen. Weil das Auto im Graben auf dem Dach lag, konnte die Batterie nicht abgeklemmt werden, daher blieb die Wehr einsatzbereit.

Im Rahmen der Ermittlungsarbeit wurde ein Sachverständiger der Dekra eingesetzt. Es gelte laut Polizei unter anderem zu klären, welche Geschwindigkeiten bei dem Unfall gefahren wurden. Die B 105 wurde mehrere Stunden gesperrt. Ein Bus der Linie 121 konnte seine Fahrt nicht fortsetzen.

