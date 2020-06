Unfall in Bad Doberan: Auto kollidiert mit dem Molli

Bad Doberan

Auf der Mollistraße in Bad Doberan ist am Freitagnachmittag ein Auto mit dem Molli kollidiert. Nach Polizeiangaben hatte sich die Mecklenburgische Bäderbahn nach ihrem Stopp am Haltepunkt Stadtmitte gegen 15.40 Uhr wieder Richtung Kühlungsborn in Bewegung gesetzt. Der Fahrer eines am Straßenrand abgestellten Mercedes versuchte offenbar, noch unmittelbar vor dem Zug wieder loszufahren. Dabei rammte der Molli die linke Seite des Fahrzeugs.

Verletzt wurde auch aufrund der geringen Geschwindigkeiten niemand. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 10 000 bis 13 000 Euro. Die Bahnstrecke zwischen Bad Doberan und Kühlungsborn war aufgrund der Unfallermittlungen und Bergungsarbeiten für knapp zwei Stunden gesperrt.

Von Lennart Plottke