Kühlungsborn

Molli-Unfall in Kühlungsborn: Die Mecklenburgische Bäderbahn Molli ist am Mittwochvormittag auf einem unbeschrankten Bahnübergang mit einem Auto zusammengestoßen. Ein 77 Jahre alter Autofahrer hatten nach Polizeiangaben den Zug nicht gehört.

Wie die Polizei mitteilte, hatte sich der Vorfall kurz nach 10 Uhr auf dem unbeschrankten Bahnübergang in der Ulmenstraße von Kühlungsborn Ost zugetragen. Der einheimische 77 Jahre alte Fahrer eines Hyundai kam zunächst von der Strandstraße und bog nach rechts in die Ulmenstraße ab. Er folgte dem weiteren Verlauf und überquerte die Gleise an dem nur mit Andreaskreuzen versehenen Übergang.

Zur Galerie Die Mecklenburgische Bäderbahn Molli ist am Mittwochvormittag mit einem Auto zusammengestoßen.

Dass sich von links der gut sichtbar dampfende und bereits hupende „Molli“ näherte, nahm der Fahrer deshalb nicht wahr, weil er nach rechts schaute. Dies teilte die Polizei mit. So kam es mitten auf dem Bahnübergang zum Zusammenstoß des Zuges mit dem Hyundai.

Lokführer bremste

Der Lokführer bremste zwar noch ab, konnte den drohenden Unfall aber nicht mehr verhindern. Er fuhr in die Fahrerseite des Autos, das danach einige Meter weit mitgeschleift wurde. Kurz nach dem Unglück kamen Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr zum Einsatz. Die Kameraden der Feuerwehr holten den demolierten Wagen von den Gleisen. Der 77-Jährige konnte zwar mit einem großen Schrecken, dafür aber körperlich unversehrt, seinen Hyundai verlassen. Der Molli konnte nach rund einer Stunde ihre Fahrt unbeschadet fortsetzen, der Wagen des Rentners wurde stark beschädigt und abgeschleppt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 20000 Euro.

Immer wieder kommt es zu Unfällen zwischen Bäderbahn und Autos. Am 12. November war eine 68-jährige schwerhörige Frau in Bad Doberan frontal in den Zug gefahren. Im Juni versuchte ein Mercedesfahrer in der Mollistraße noch vor dem Zug zu fahren und kollidierte mit diesem.

Von Stefan Tretropp