Rethwisch

Zwei Autos sind am Montagmittag in Rethwisch zusammengestoßen. Dabei wurden zwei Frauen leicht verletzt. Der Unfall ereignete sich gegen 12.20 Uhr auf der Kreuzung L12/ Börgerender Straße. Wie die Polizei mitteilt, übersah die Fahrerin eines VWs beim Abbiegen nach Börgerende einen aus Warnemünde kommenden BMW und nahm diesen die Vorfahrt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, den die Polizei mit 60 000 Euro angibt. Der Verkehr konnte an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.

Von Anja Levien