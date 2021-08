Langen Trechow

Ein 22-jähriger Autofahrer ist bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Landstraße 11 in der Nähe von Bützow (Landkreis Rostock) am Dienstagvormittag verunglückt. Der junge Mann raste mit seinem Auto frontal gegen einen Baum, er schwebt in akuter Lebensgefahr. Wie die Polizei mitteilte, hatte sich das Unglück gegen 11.30 Uhr ereignet.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der 22-Jährige am Steuer eines Skoda von Langen Trechow in Richtung Kurzen Trechow/Bützow unterwegs, als er aus noch nicht ermittelten Gründen auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Wagen fuhr immer weiter in den Grünstreifen und prallte schließlich mit vollem Tempo frontal gegen einen Baum. Nach der Kollision schleuderte der Skoda auf die Fahrbahn zurück.

Fahrer nach Unfall ohne Vitalfunktionen

Als Ersthelfer an der Unfallstelle eintrafen und den Notruf verständigten, war der junge Autofahrer bereits nicht mehr ansprechbar. Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte hatte der 22-Jährige keine Vitalfunktionen mehr, weshalb eine sogenannte „Crash-Rettung“ durchgeführt wurde. Darunter versteht man die schnelle Rettung eines Patienten, weil Lebensgefahr besteht.

Neben der Feuerwehr eilten ein Rettungswagen, Notarzt, die Polizei mit mehreren Streifenwagen und der Rettungshubschrauber „Christoph 34“ an die Unfallstelle. Für die Befreiung des Verletzten aus dem Wrack musste zudem schweres Gerät eingesetzt werden. Die Kameraden trennten ein Teil des Daches ab. Da die Verletzungen beim 22-Jährigen aber so schwer waren und er für fluguntauglich erklärt wurde, kam er per Rettungswagen in den Schockraum der Uniklinik nach Rostock.

Die Polizei sperrte den Verkehr auf der L 11 ab Langen Trechow vollständig für mehrere Stunden. An der Unfallstelle kam ein Gutachter der Dekra zum Einsatz. Die Polizisten untersuchten unter anderem das Handy des verunfallten Autofahrers. Ob und inwieweit die Benutzung des Mobiltelefons zu diesem schlimmen Unfall geführt hat, ist einer von mehreren Ermittlungsansätzen.

Von Stefan Tretropp