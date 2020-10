Unfallbeteiligte zum Horrorcrash auf A19 bei Rostock: „Die Mitschuld nagt an meiner Seele“

Rostock

Es war wie ein Albtraum. Ein Sandsturm fegte um die Mittagszeit des 8. April 2011 über die Autobahn 19 bei Kavelstorf unweit von Rostock. Die trotz der Staubfontänen zumeist viel zu schnellen Fahrzeugführer hatten urplötzlich nur noch etwa zwei Meter Sicht. Insgesamt 83 Fahrzeuge krachten aufeinander, verschmolzen, brannten vielfach aus. Bei der Massenkarambolage starben acht Menschen, 130 wurden verletzt.

April, 2011: Einsatzkräfte stehen vor den verbrannten Autowracks. Bei einem Sandsturm kam es auf der A19 bei Kavelstorf zu einer Massenkarambolage. Acht Menschen starben bei dem Unfall. Quelle: Frank Söllner

Anzeige

Was machen solche Unglücke mit den Menschen?

Das NDR-Fernsehen beschäftigt sich am Mittwoch im ersten Teil seines neuen Doku-Talkformats „Die Narbe“ mit diesem Inferno. Es geht um das Thema Schuld. Was machen diese Unglücke mit den Menschen, die sie erlebt haben oder die als Angehörige betroffen waren? Welche Wunden, Langzeitfolgen, welche Narben haben die Ereignisse bis heute hinterlassen?

Bilder, die sich regelrecht einbrennen

Mariam Noori und Willem Konrad ist ein beeindruckender Film gelungen. Es sind Bilder, die sich beim Zuschauer regelrecht einbrennen. Die am Beispiel der heute 59-jährigen Kirsten Ettmeier aus Eisenhüttenstadt ( Brandenburg) klarmachen: Nirgendwo dürfte die Wahrscheinlichkeit, unabsichtlich zum Täter zu werden, so groß sein wie im eigenen Auto.

Lesen Sie auch:

Sandsturm-Unfall auf A19 jährt sich zum vierten Mal

Sandsturm-Video: Staubwolke war von weitem zu sehen

Mildes Urteil im Sandsturm-Prozess

Kirsten Ettmeier gehörte zu den fünf Pkw- und zwei Lkw-Fahrern, die mit Strafbefehlen rechnen mussten. Ihnen wurde fahrlässige Tötung oder fahrlässige Körperverletzung vorgeworfen.

„Ich mache bei dieser Reportage mit, um zu zeigen, dass ich kein Unmensch, kein böser Mensch bin.“ Quelle: NDR

Als hätte jemand eine Decke über das Auto geworfen!

Die Brandenburgerin wollte mit fünf Freundinnen an die Ostsee – ihren 50. Geburtstag nachfeiern. Die Frauen sahen, dass das „Feld in Bewegung ist“. Die Staubfahnen wurden dichter. „Ich hatte das Gefühl, man könnte noch durchrollen und war auf die rechte Fahrspur gewechselt.“ Urplötzlich tauchte eine Staubwand vor ihr auf. Kirsten Ettmeier erinnert sich: „Es war, als hätte jemand eine Decke über das Auto geworfen!“

Acht Menschen verbrannten in den Trümmern

Bremsen. Der verzweifelte Versuch, nach rechts auszuweichen. Vor ihr waren schon viele Fahrzeuge ineinander verkeilt. „Mit etwa Tempo 80 krachte der Van auf einen Pkw vor ihm“, ermittelte später der Rostocker Dekra-Unfallanalytiker Dirk Hartwig. Der Pkw wurde auf die linke Fahrbahn geschoben. Auf ihn trafen nachfolgende Fahrzeuge. Die beiden Insassen waren hoffnungslos eingeklemmt. Das Ehepaar aus Neuruppin ( Brandenburg) verbrannte. So wie sechs weitere Opfer. Acht Nägel, die in einem schlichten Holzkreuz am Fahrbahnrand stecken, erinnern an sie.

Vier Jahre lang das Grauen aufgearbeitet

Hartwig und zwei seiner Kollegen fotografierten, vermaßen und analysierten das Trümmerfeld. Ein Jahr lang arbeiteten sie das Grauen auf. „Das steckt man nicht so einfach weg“, erklärt der Sachverständige. Wie ihm geht es vielen Augenzeugen und vor allem den Helfern an der Unglücksstelle. „Ich bin seit 33 Jahren als Notarzt unterwegs. Das war das schlimmste Ereignis in meinem Leben“, erklärte beispielsweise Burkhard Hinz. Der Mediziner ist heute als Oberarzt der Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin am KMG Klinikum Güstrow tätig.

Bis auf bei neun Fahrzeugen, die bis zur Unkenntlichkeit zerstört waren, konnten die Dekra-Spezialisten die Kollisionen aller Unfallbeteiligten rekonstruieren. Dazu gehörte der Wagen von Kirsten Ettmeier.

Der Rostocker Dekra-Fachabteilungsleiter Dirk Hartwig und seine Kollegen arbeiteten vier Jahre lang an der Rekonstruktion des Unfalls auf der A 19 Quelle: Archiv

„Vielleicht waren wir alle Täter ...“

„Die Mitschuld am Tod zweier Menschen nagt an meiner Seele.“ Die Inhaberin eines Pflegedienstes hat auch im OZ-Gespräch Mühe, ihre Tränen zurückzuhalten. „Vielleicht waren wir alle Täter, die wir zu schnell in die Staubwolke fuhren. Was wäre anders gewesen bei Tempo 60 oder 40?“

Sie, die unter anderem schwere Beckenverletzungen erlitt und bislang 18 Mal operiert wurde, wolle sich nicht hinter ihren eigenen Beschwerden verstecken. Während ihre Freundinnen das Auto fast unverletzt verlassen konnten, hatte die Eisenhüttenstädterin keine Chance. Ein Lkw knallte von hinten auf den Van. „Als alleinige Straftäterin sah und sehe ich mich nicht“, betont sie. Deshalb legte sie gegen den Strafbefehl Berufung ein. Es folgte eine lange Verhandlung.

„Die Narbe“ – erster Teil Es sind Unglücke, an die sich so mancher erinnert: das Zugunglück von Eschede 1998, die Flugschaukatastrophe von Ramstein 1988 oder die Massenkarambolage aufgrund eines Sandsturms auf der A 19 bei Rostock im Jahr 2011. „Die Narbe“ –dieses neue NDR-Doku-Talkformat startet am Mittwoch, 14. Oktober, 21.00 Uhr, im NDR-Fernsehen. Nach der halbstündigen Dokuüber den Horrorunfall auf der A 19 im Jahre 2011 spricht Moderatorin Anja Reschke unter anderem mit Frank Trogisch, der damals selbst zum Opfer wurde.

„Recht ist selten gerecht!“

Der Richter Ralf Schröder am Amtsgericht Rostock zeigt sich im Film verwundert, dass Frau Ettmeier mit ihrer Schuld immer noch hadert. Schließlich sei die Sandwolke vorhersehbar gewesen. Gleichzeitig wird auch sein gedankliches Ringen mit dem schwer fassbaren Geschehen auf der Autobahn deutlich. „Recht ist selten gerecht!“ Eine bemerkenswerte Aussage, wie so viele in dieser Doku.

Oft entscheiden wenige Sekunden im Leben. Kann ein Täter auch mehr Opfer sein? Was hätte ich selbst gemacht? Es sind Fragen, die sich der Zuschauer unwillkürlich selbst stellt.

Aus einem Strafbefehl mit Geldstrafe in Höhe von 9000 Euro auf Bewährung wird eine Verwarnung mit der angedrohten Geldstrafe. Im Juli dieses Jahres endete die Bewährungszeit für Kirsten Ettmeier. „Die Erinnerung an das Unfassbare aber bleibt. Es ist ein fortwährender Albtraum“, sagt die Pflegedienstleiterin.

Von Volker Penne