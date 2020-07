Ungewöhnliches Hobby: Kühlungsborner besitzt mehr als 400 Zollstöcke

Kühlungsborn

Was dem einen seine Briefmarken, sind Peter Dalisda seine Zollstöcke. Der Kühlungsborner ist Sammler aus Leidenschaft. Zwischen 50 Zentimeter und drei Meter lang sind die Objekte seiner Begierde, die er über die Jahre zusammengetragen hat. Viele davon zieren Schriftzüge und Logos von Werkzeugherstellern, Baumärkten und Entsorgungsbetrieben.

Peter Dalisda hat aber auch einige Zollstöcke, deren Embleme man nicht unbedingt sofort mit Handwerk und Konstruktion in Verbindung bringen würde. Auf einem ist beispielsweise das Logo der Stadt Kühlungsborn mit den charakteristischen drei Möwen zu sehen. Im Besitz von Peter Dalisda befinden sich auch Zollstöcke vom FC Hansa Rostock und vom FC Bayern München. Sie gehören zu den Artikeln, die die Vereine für ihre Fans produzieren lassen.

Insgesamt 402 Zollstöcke hat er bereits zusammengetragen. „Ich sammle seit 1999“, sagt der Kühlungsborner. Zwischendurch sei es eine Zeit lang etwas eingeschlafen. „Seit zehn Jahren bin ich nun wieder aktiv.“

Eine Wand voller Zollstöcke

Selbst gekauft hat Peter Dalisda die wenigsten seiner Sammlerstücke. „Die meisten Zollstöcke sind Werbegeschenke“, sagt er. Früher habe er in einem Baumarkt gearbeitet und dort von Lieferanten ab und zu mal einen geschenkt bekommen. Auch bei der Arbeit auf einer Baustelle gab es ab und zu mal einen Zollstock, mitunter habe er auch direkt danach gefragt, gibt Peter Dalisda zu. „Die habe ich erstmal zur Seite gelegt“, sagt der Kühlungsborner. Und so sei es immer weitergegangen. Schließlich stand er vor der Frage, wo er die Zollstöcke aufbewahren solle. „Sie in den Schrank zu tun, war mir zu doof“, sagt er. „Da sieht sie ja keiner.“

Stattdessen baute der Haustechniker, der in einem Kühlungsborner Hotel arbeitet, eine Eigenkonstruktion. Sie füllt eine ganze Ecke seines Hobbykellers, vom Boden bis zur Decke. „Ich habe Bastelschienen gekauft und angebracht.“ Darauf ruhen die Zollstöcke. Für seine Frau sei das in Ordnung. „Solange sie hier unten sind, ist es ihr egal“, sagt Peter Dalisda. „In der Wohnung möchte sie die aber nicht haben.“

Unterstützung aus dem ganzen Land

Seine Sammelleidenschaft hat sich inzwischen herumgesprochen. Und das sei auch gut so. „Heute kriegt man kaum noch etwas als Werbegeschenk“, sagt Peter Dalisda. „Deshalb bin ich angewiesen auf Menschen, die welche haben und sie abgeben.“ Einige habe ihm beispielsweise sein Sohn mitgebracht, der mal bei einem großen Baustoffunternehmen gearbeitet habe. „Auch meine Eltern bringen mir welche mit, wenn sie unterwegs sind.“ Aber Unterstützung erhält Peter Dalisda auch von außerhalb seiner Familie.

Nebenberuflich kümmert er sich um die Instandhaltung von Ferienwohnungen. Dabei komme er in Kontakt mit vielen Urlaubern, erzählt er. Sie kämen zum Teil sogar aus Bayern. „Einige davon sind öfter in Kühlungsborn und bringen mir dann welche mit“, sagt der Sammler. Andere hätten sogar schon Zollstöcke per Post geschickt. Derzeit wartet Peter Dalisda sein nächstes Sammlerstück: Feriengäste haben es ihm telefonisch angekündigt und reisen demnächst an.

Auf der Hut vor anderen Sammlern

Peter Dalisda ist nicht der einzige Sammler mit einem Faible für Zollstöcke. Auf der Verkaufsplattform eBay im Internet tummeln sich mehrere davon. „Dort habe ich schon einige Stücke ersteigert“, sagt der Kühlungsborner. Für 20 Euro gab es dort zehn Zollstöcke. Ein Schnäppchen, wie Peter Dalisda weiß. „Im Baumarkt kostet ein Zollstock dieser Qualität fünf Euro.“ Ein Post auf dem sozialen Netzwerk Facebook brachte ihm kürzlich weitere Sammelstücke.

Mit der Zeit hat Peter Dalisda so auch einige Doubletten gesammelt. „Ich habe auch schon viele getauscht. Das Aussehen der Zollstöcke ist für ihn nicht entscheidend. Sein ältestes Exemplar stammt aus DDR-Zeiten.

Die Sammlung an der Wand des Hobbykellers ist nicht für den alltäglichen Gebrauch bestimmt. „Für die Arbeit zu Hause nutze ich einen anderen“, sagt Peter Dalisda. Auch beruflich verwende er ein älteres Exemplar mit Gebrauchsspuren. Mit so einem ist er sicher, nicht selbst einem Sammler zum Opfer zu fallen. „Den habe ich immer wieder zurückbekommen.“

