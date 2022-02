Unikate aus Parkentin: Ute Ludwig näht bunte Kleidung und Schultüten

Parkentin

Die Maschine surrt. Ute Ludwig hält sie kurz an und wirft einen prüfenden Blick auf das, was da gerade entsteht. Einen Hoodie, wie sie ihn trägt, gibt es nur einmal. Das Sweatshirt sieht anders aus als das, was es sonst zu kaufen gibt. Die Parkentinerin nähte ihn selbst. Aus hochwertigem Stoff, detailreich mit Ziernähten und kleinen Besonderheiten, wie anderem Futter an der Kapuze.

Ute Ludwig ist Unikat-Schneiderin und fertig vor allem Kinderkleidung. Doch immer mehr Erwachsene wollen das, was sie auch trägt. Mut zur Farbe und zu Mustern rät sie. „Auch bei ein paar zu vielen Pfunden.“ „Gretl’s“ nannte sie ihr Logo zur Ehre ihrer Mutter. „Sie hieß Margarethe und riet mir zu diesem Beruf.“

„wo&man in Dress“ bietet Kleidung an

Ute Ludwig lebt im Schummerland, wie das Gebiet im Volksmund heißt, und näht zu Hause. Chaos gibt es nicht, alles hat seinen Platz, trotz Arbeit. Eine clevere Lösung sind die Rollos vor den Regalen, die praktischer sind als Türen. Dahinter verbergen sich Stoffe und Kleidung verschiedenster Musterungen, Farben und Ausführungen. Nur im Doberaner Geschäft „wo&man in Dress“ gibt es ihre Kleidung. „Ich konnte es nicht mehr schaffen. Früher habe ich sie in vier Läden verkauft“, sagt sie.

Nicht nur Kleidung, sondern auch Dekorationen und Schultüten, fertigt Ute Ludwig an. Quelle: Sabine Hügelland

Und noch etwas fällt sofort ins Auge: Schultüten aus Stoff, die kleine Kunstwerke sind. Die Bilder darauf erzählen Geschichten. Manche haben Flugzeuge als Motiv. Andere Einhörner, Bauernhöfe, Küken. Für die Mädchen sind sie besonders verziert mit vielen Applikationen, Herzen, Minirüschen. „Die Kinder können sie später als Kissen benutzten“, verrät sie. „Dazu müssen sie nur den Papprohling herausnehmen.“ So ein Geschenk ist eine wundervolle Erinnerung, die später vielleicht als Dekoration auf dem Bett landet.

Nur eines wird Ute Ludwig nie nähen: „Schwarze Kleidung für Kinder. Manche Mütter kleiden ihre Kinder in Schwarz. Doch wenn die Kinder vor meinen Stoffregalen stehen, entscheiden sie sich gern für Buntes“, konnte sie erleben.

Diese genähten Schultüten sind kleine Kunstwerke. Quelle: Sabine Hügelland

Ute Ludwig ist gelernte Herrenmaßschneiderin. Doch ihr fehlte die Möglichkeit, eigene Kreativität ausleben zu dürfen. Es wurde streng nach Richtlinien genäht. „Da kamen Schnittmuster auf den Tisch, die noch von 1950 stammen“, erinnert sich die 59-Jährige mit einem Schmunzeln. „Außerdem war es Zeitarbeit. Es machte mir einfach keinen Spaß. Mein eigentlicher Traumberuf war außerdem Töpferin. Doch da kam ich damals nicht ran.“

Kindheit in Bad Doberan

Ute Ludwig wuchs in Doberan auf. Nach ihrer dreijährigen Ausbildung 1983 arbeitete sie nur kurz in ihrem Beruf und wechselte ins Doberaner Kurhaus, wo sie bis zur Wende als Hotelkraft tätig war. Nach der Abwicklung des Hotels lernte sie den Allgemeinmediziner Dipl.-Med. Hans Ludwig kennen, der eine weitere Arbeitskraft für seine Praxis brauchte. „Ich hatte erst Bedenken, weil mir die Ausbildung fehlte.“ Sie wurde dennoch Sprechstundenhilfe und absolvierte Weiterbildungen.

Die beiden fanden zueinander und sie zog 1999 nach Schummerland. „Hier war das letzte Gebiet, wo Strom gelegt wurde, daher der Namen“, sagt sie. Es ist schön ruhig dort. Nur ihre Katzen schauen ins Fenster, wenn sie rein wollen. „Unser Neuzugang liebt leider meine Stoffe“, sagt sie. Deshalb hat Miezi dort Raumverbot.

„Ich nähte immer ein wenig“

Als ihr Mann 2006 die Arztpraxis aufgab, besann sich Ute Ludwig auf ihren alten Beruf. „Ich nähte immer ein wenig. Nur Haushaltssachen, wie Gardinen, für mich selbst“, sagt sie. „Nachdem ich für die beiden Kinder einer Freundin, die mich darum bat, etwas anfertigte, begann ich Freude daran zu finden.“

2016 meldete sie ihre Selbstständigkeit an. Stoffe kauft sie gern online oder in ausgesuchten Geschäften. „Es muss schon gute Qualität sein, wo die Farben nicht ausbleichen. Deshalb hat meine Kleidung auch ihren Preis.“ Jedes Stück soll ein Unikat sein. „Ich kaufe die Stoffe nur in kleinen Mengen, auch wenn der Einkauf dadurch teurer wird.“

Für Maßanfertigungen und neue Ideen müssen zudem Schnittmusterbögen erstellt werden. Das ist aufwendig und braucht viel Zeit.

Tipp: Nähmaschinen für Anfängerinnen

Anfängerinnen rät sie, „sich nur eine Nähmaschine zu kaufen. Overlocks halte ich für überflüssig.“ Ihre warf sie weg. „Und nicht gleich zu viel vornehmen.“ Viele geben zu schnell auf, wenn es nicht gleich klappt.

Ihre Kreativität reich noch weiter. Dekorationen fertigte Ute Ludwig aus Pappmaché, wie Obst und Pilze, sowie Figuren, die auch im Arbeits- und Verkaufszimmer stehen. Öffnungszeiten gibt es nicht. Kontakt über: 0152/53694239.

Von Sabine Hügelland