​„Unser Dorf hat Zukunft“ : Landkreis Rostock startet Wettbewerb

Bad Doberan/Güstrow

Mecklenburg-Vorpommern sucht nach besonders lebenswerten Dörfern und aktiven Dorfgemeinschaften. Landrat Sebastian Constien (SPD) und das Amt für Kreisentwicklung rufen die 112 Städte und Gemeinden im Landkreis Rostock deshalb zur Teilnahme am Kreiswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ auf. „Jetzt haben die einzelnen Orte die Chance zu zeigen, wie hoch die Lebensqualität ist, wie ,ländliches Miteinander’ funktionieren kann und was das besondere Etwas gerade in ihrem Dorf ist“, erklärt Schirmherr Constien.

„Es geht nicht um perfekte Optik, sondern um die Entwicklung der Orte in vielerlei Hinsicht.“ Sebastian Constien (SPD), Landrat Landkreis Rostock Quelle: Doris Deutsch

Es gehe nicht um perfekte Optik, sondern um die Entwicklung der Orte in vielerlei Hinsicht, macht Constien deutlich: „Eigeninitiative, das soziale und kulturelle Engagement, Ideen, Taten und vor allem das Miteinander im Dorf oder in der Gemeinde sind entscheidend.“

Die Kommunen sollten mutig und aufgeschlossen sein und im September 2021 der Bewertungskommission zeigen, wie schön ihre Orte seien, wirbt auch Martina Hiltner, Leiterin der Zentralen Fördermittelstelle des Landkreises Rostock, um eine rege Teilnahme.

Orte mit bis zu 3000 Einwohnern können sich beteiligen

Anmelden dürfen sich alle Gemeinden, Gemeindeteile und Gemeinschaften von benachbarten Dörfern mit bis zu 3000 Einwohnern. Abhängig von der Zahl der teilnehmenden Dörfer können bis zu drei Orte am Landesausscheid 2022 teilnehmen.

Die entsprechenden Formulare stehen auf der Internetseite des Landkreises bereit. Bewerbungsschluss ist der 30. Mai. Seinen Abschluss findet der Wettbewerb in einem bundesweiten Finale im Jahr 2023.

Im letzten Bundesausscheid gehörten zwei Bewerber aus Mecklenburg-Vorpommern zu den Medaillengewinnern. Im Januar 2020 waren Dobbertin (Landkreis Ludwigslust-Parchim) und Mühl Rosin (Landkreis Rostock) für besonderes Engagement und Leistungen ausgezeichnet worden.

Internet: www.landkreis-rostock.de/kreiswettbewerb

Von Lennart Plottke