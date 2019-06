Kühlungsborn

Weniger Müll, mehr Waren aus der Region und Elektroautos: Das Thema Nachhaltigkeit spielt auch im Ostseebad Kühlungsborn eine immer größere Rolle. „Unser langfristiges Ziel ist es, eine ,Green Destination‘, ein grüner Urlaubsort, zu werden“, sagt Katja Schneider von der Tourismus, Freizeit und Kultur GmbH (TFK). Dieser Auftrag stehe im Tourismuskonzept. Davon kündet auch die blaue Flagge, die seit vielen Jahren am DLRG-Turm 3 und am Bootshafen weht. Sie wird von der Stiftung für Umwelterziehung jede Saison an Orte verliehen, die unter anderem bestimmte Standards in Sachen Umweltbildung und Umweltmanagement, Dienstleistungsgüte und Wasserqualität einhalten. Aber nicht nur am Strand, auch auf der Straße achtet die TFK auf ihren ökologischen Fußabdruck. „Mittelfristig wollen wir unsere Fahrzeugflotte auf E-Mobilität umstellen. Bei Bussen soll es noch in diesem Jahr soweit sein, die Autos der TFK sollen spätestens ab 2021 elektrisch fahren. Zugunsten der Umwelt hat die TFK auch die Anzahl der Höhenfeuerwerke auf eines in der Silvesternacht beschränkt. „Sonst gab es drei bis vier über das komplette Jahr gesehen“, sagt Katja Schneider.

Nachhaltigkeit geht weiter Die Vereinten Nationen haben Ziele nachhaltiger Entwicklung festgelegt. Sie sind auch Teil der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie, die in Deutschland seit 2002 erstellt und seit 2004 in einem vierjährigen Zyklus fortgeschrieben wird. Dazu gehören neben erneuerbaren Energien, Gewässerschutz und nachhaltiger Landwirtschaft auch die Begrenzung von Armut, bessere Bildung und die Gleichberechtigung von Mann und Frau.

Weniger Verpackungen benutzen

Zudem gebe es bei eigenen Veranstaltungen ausschließlich Mehrwegbecher mit Pfand, bei offiziellen Veranstaltungen ist Mehrweggeschirr Pflicht. Wiederverwertbare Kunststoffbecher sind auch beim FSV Kühlungsborn im Einsatz. Gespendet hat sie Markus Falenski, Chef des Brauhauses. Er achtet auch in seinem Restaurant auf Nachhaltigkeit. „Wir versuchen, weg von Einwegverpackungen zu kommen“, sagt er. „Wir verwenden beispielsweise bei Senf, Ketchup und Mayonnaise Melaminschälchen.“ Etwa 360 000 Portionstütchen aus Plastik spare das im Jahr ein. Auf Miniabpackungen, beispielsweise für Brotaufstriche, verzichtet auch das Travel Charme Ostseehotel in Kühlungsborn. „ An unserem Frühstücksbuffet gibt es große Marmeladengläser, aus denen sich die Gäste bedienen können, die Butter kommt aus einem Automaten“, sagt Veranstaltungsleiterin Isabell Weinreich. „Das ist auch eine Frage der Optik.“ Auch in anderen Bereichen will das Hotel Abfall vermeiden. „Am Wasserspender in unserem Spa-Bereich gibt es keine Plastikbecher mehr.“ Stattdessen würden welche verwendet, die sich von allein kompostierten. „Die sollen ja nicht 30 000 Jahre in der Umwelt herumschwirren.“

Weniger Plastik verwenden

Jede Menge Müll verursachen auch Strohhalme aus Plastik. „Bei uns sind sie nur noch aus Glas“, sagt Isabell Weinreich vom Travel Charme Ostseehotel in Kühlungsborn. Ganz auf die Röhrchen verzichten will demnächst Markus Falenski, Chef des Brauhauses. „Wir suchen noch nach Alternativen. Meines Erachtens kann man aber auch ohne Strohhalm leben – gerade in einem Brauhaus.“ Weniger Plastik will auch der Discounter Aldi. Er verlangt künftig für dünne Obst- und Gemüseplastiktüten einen symbolischen Preis von einem Cent. Das prüft derzeit auch der Mitbewerber Netto. Derzeit sind lediglich die Tragetaschen kostenpflichtig.

Weniger Lebensmittel wegwerfen

Dort ist man allerdings auf die Weiterverwertung übrig gebliebener Waren bedacht. Sie würden, wenn möglich, regelmäßig an die örtliche Tafel gespendet. Angeschlagenes Obst und Gemüse werde an Tierparks übergeben. „Mehr als 80 Prozent der Netto-Märkte arbeiten mit entsprechenden Organisationen zusammen“, sagt Pressesprecherin Damla Güder. Für Hotels und Restaurants ist das nicht möglich. „Wir dürfen die Reste aber aus Hygienegründen nicht einfach jemand anderem geben, sondern müssen sie fachgerecht entsorgen“, sagt Brauhaus-Chef Markus Falenski. Um trotzdem weniger wegwerfen zu müssen, versuche er, die Portionen anders zu kalkulieren.

Cora Meyer