Kühlungsborn

Noch etwas unsicher standen Schüler der Fritz-Reuter-Grundschule auf den Kufen in der „Nordischen Eiszeit“. Sportlehrer Thomas Lange gab ihnen Hilfestellung und führte vor, wie Schlittschuhlaufen sicher zu absolvieren ist. Rüdiger Kozian, Bürgermeister der Stadt Kühlungsborn, wollte die Eisbahn in der „3-Möwen-Halle“ an der Hermannstraße nicht ungenutzt lassen und bot an, dass Schüler dort ihren Sportunterricht durchführen können.

Betreiber der Mehrzweckhalle ist die Tourismus, Freizeit und Kultur GmbH (TFK): „Seine Idee griffen wir gern auf“, sagte der Geschäftsführer Ulrich Langer. „So haben wir aus einer Not eine Tugend gemacht, denn eigentlich sollte die Eishalle Anfang November allen offenstehen.“ Doch wegen der Corona-Maßnahmen muss sie geschlossen bleiben. „Aber, weil die Eisfläche ja schon da war und gepflegt wird, warum sollen hier die Kinder nicht ihren Unterricht machen dürfen“, so Langer.

Anzeige

Trockenübungen bevor es aufs Eis geht

Eingetaucht in ein stimmungsvolles Polarlicht und untermalt mit angenehmer Musik – alles wurde liebevoll dekoriert und eingerichtet. Das Thema ist Wikinger. Bilder der „wilden Horden“ sind überall zu finden und machen so noch mehr Lust auf Eislaufen.

Die kleine Küche „Lütt Köök“ darf leider weiterhin nicht genutzt werden. Die Schüler sausten auf ihren eigenen oder in der Halle geliehenen Schlittschuhen über das Eis. Manche nahmen sich sicherheitshalber einen Schlitten, an dem sie sich festhielten und auf dem sogar noch ein anderer sitzen konnte. Vor Beginn ließ Thomas Lange die Schüler, die bereits in den Schlittschuhen steckten, ein paar Trockenübungen machen, ähnlich wie es beim Skilaufenlernen auch ist. Dabei hielten sich alle an der Bande fest. Danach durften sie auf das Eis.

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach.

Zuerst nur an der Bande, bis sie sicher genug waren, um allein zu laufen. Dass sie dabei Spaß hatten, war zu sehen, auch wenn mal einer hinfiel – dies war eine Unterrichtsstunde, die sie so schnell nicht vergessen werden. Fünf Klassen nutzen nun die Eishalle erst einmal nur eine Woche lang. „30 bis 40 Prozent von ihnen stehen zum ersten Mal mit Schlittschuhen auf dem Eis“, so der Sportlehrer. „Aber alle sind begeistert. Das ist eine super Idee von der Stadt im Rahmen unseres Sportunterrichtes.“

Indoor-Spielplatz im Sommer

Als Anreiz winkten am Ende kleine Auszeichnungen. Doch es geht vor allem darum, „dass sich die Schüler etwas zutrauen und mutig sind“, so Thomas Lange. Seine Kollegin Ulrike Bartel und er hatten immer ein offenes Ohr und motivierten die Schüler, dranzubleiben. „Das ist wirklich eine tolle Möglichkeit für die Schüler“, sagte die Pädagogin.

Lesen Sie auch: 25 000 Euro Fördermittel für Konzertgarten in Kühlungsborn

„Wir hoffen auf Corona-Lockerungen und dass wir die Halle der Allgemeinheit im Winter öffnen dürfen“, sagte Ulrich Langer. Nach dem Sport wäre ein Aufenthalt in der „Sabbel Stuuv“, dem gemütlichen Wikingerzelt draußen möglich. Im Sommer ist die Halle als Indoor-Spielplatz nutzbar.

Von Sabine Hügelland