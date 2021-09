Rerik

Die Rettungsschwimmer in Rerik bekommen technische Unterstützung: Am Strandaufgang Liebesschlucht soll eine Notrufsäule aufgestellt werden. Außerdem wird am Wachturm Schustertreppe ein Notruftelefon installiert. „Ziel ist es mit der Installation der Notrufsäulen, die Versorgungsdichte für die Touristen und Besucher am Strand zu erhöhen, insbesondere in den Bereichen, die nur schwer zugänglich sind oder nicht oder nur stellenweise durch Rettungsschwimmer abgedeckt werden können“, sagt Patrick Sinzinger, Ausbildungsleiter beim Ortsverband Hammelburg der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG). Er ist Wachleiter in Rerik.

Viele baden früh und abends

In der Regel seien die Rettungsschwimmer in der Urlaubssaison in den Zeiten von 9 bis 18 Uhr vor Ort und stellten den Wasserrettungsdienst. Jedoch habe sich auch das Besuchsverhalten der Gäste verändert, sagt Patrick Sinzinger. „Viele gehen auch nach 18 Uhr oder bereits in den frühen Morgenstunden schwimmen beziehungsweise an den Strand. Diese Versorgungslücke versuchen wir, soweit es geht, zu schließen.“

Darüber hinaus sei die Möglichkeit, weitere Strandabschnitte mit Rettungstürmen zu erschließen, sehr begrenzt, da alle baulichen Maßnahmen vom Küstenschutz sehr kritisch gesehen werden. „Das schließt sogar die minimalen Installationen von Notrufsäulen mit ein, daher auch der Ansatz diese teilweise an den vorhandenen Rettungstürme zu installieren“, sagt er. Ein weiterer Aspekt sei, dass die Türme der DLRG bei den Touristen und Besuchern bekannt seien. Wenn sie besetzte sind , rufen die wachhabenden Rettungsschwimmer von dort per Telefon in der Leitstelle an.

Säulen übermitteln Signal per GPS

So eine Säule wie diese in Schleswig-Holstein soll auch bald in Rerik stehen. Quelle: Dirk Schneider

„Die Notrufsäulen sind jederzeit sendebereit. Sie sind direkt mit der Leitstelle verbunden, damit die Menschen im Fall der Fälle Hilfe rufen können“, sagt Patrick Sinzinger. Finanziert werden sie von der Björn-Steiger-Stiftung. Beim Absetzen eines Notrufs sendet die Säule ein Leuchtsignal aus und übermittelt per GPS ihre genaue Position.

Dies hilft alarmierten Rettungskräften, schnell zum Notfallort zu finden. Nachts sind die Säulen beleuchtet und im Inneren befindet sich ein Defibrillator. Sie wird einfach per Knopfdruck bedient. Betrieben werden die Säulen nach Angaben der Stiftung über Solarenergie, auf Erdkabel kann verzichtet werden.

Das ist die Björn-Steiger-Stiftung Die Björn-Steiger-Stiftung hat das Ziel, die Notfallhilfe und das Rettungswesen in Deutschland zu verbessern. Sie ist nach Björn Steiger benannt, der 1969 nach einem Verkehrsunfall wegen fehlender zeitnaher und professioneller Hilfe starb. Die Stiftung hat einen wesentlichen Anteil zum Aufbau eines modernen Rettungsdienstes in Deutschland beigetragen. Einheitliche Notrufnummern, Notrufsäulen am Straßenrand, Luftrettung, Baby-Notarztwagen, Handyortung durch Rettungsleitstellen und Laien-Defibrillatoren gegen den Herztod gehören zu den Projekten, die sie angestoßen hat.

Vorgänger an der Autobahn abgebaut

Die Notrufsäulen sind eigentlich bekannt von Autobahnen, wo sie bis 2011 aufgestellt waren. Damals gab die Björn-Steiger-Stiftung (BSS) bekannt gab, dass sie die Anlagen an Bundes- und Landesstraßen, außer in Baden-Württemberg, überall abbauen will. Sie seien im Unterhalt zu teuer und veraltet. Jährlich bis zu zwei Millionen Euro habe man an Telefongebühren und Wartungskosten ausgeben müssen.

Man wolle sich verstärkt der modernen Kommunikationstechnik zuwenden, ließ die Stiftung damals verlauten. Im Jahr 2019 startete dann ein Projekt mit Rettungssäulen an Badegewässern. Seitdem gibt es direkt an der Ostsee und am Schmachter See in und um Binz auf Rügen inzwischen neun rot-weiße Säulen. Eine weitere findet sich in Trassenheide auf der Insel Usedom.

Bad Doberan setzt auf Handys

In der Region werden die Reriker Säulen die ersten sein. „Ich sehe für Bad Doberan keinen Sinn darin“, sagt der dortige Bürgermeister Jochen Arenz. Die Alarmierung der Rettungskräfte sei über das Mobiltelefon viel schneller möglich. „Wir haben hier guten Empfang und irgendjemand hat immer ein Handy“, sagt er. Auch an den Stränden in Kühlungsborn stehen die Notrufsäulen bisher nicht.

Bundesweit gibt es inzwischen mehr als 200 Säulen. Bislang stehen in Niedersachsen sechs solcher rot-weißen Alarmmelder an Badestellen. In Schleswig-Holstein sind es rund 30. In Hamburg gab es nach Angaben der Stiftung bislang noch keine Nachfrage. Die Kosten werden von der Stiftung oder den Gemeinden getragen.

„Für uns ist es gut, dass sich die Wege verkürzen“, sagt Thorsten Erdmann, Leiter der Öffentlichkeitsarbeit beim DLRG-Landesverband Mecklenburg-Vorpommern. „Wir begrüßen alles, was das Netz strafft. Wenn es nach uns ginge, könnten es noch viel mehr Notrufsäulen sein.“

Von Cora Meyer