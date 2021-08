Kröpelin

Tag zwei meiner Tour durch MV hat mich am Mittwoch nach Jamel, Kröpelin und Satow geführt. Im Fokus die Frage: Werden die Menschen wählen gehen, wen und wovon hängt ihre Entscheidung ab?

Antworten darauf gab es im Dorf Jamel nicht, die Dorfstraße war leer gefegt. Wie die Mehrheit der Einwohner wohl denkt, wurde dennoch deutlich: Ein Schaukasten mit der plattdeutschen Überschrift „Nieges ut uns Dörp“ präsentiert unter anderem eine Schautafel, auf der Augen und Haare in unterschiedlichen Farben abgebildet sind. Darüber die Zeile: „Europa wie es aussehen sollte.“ Wegweiser im Dorf zeigen die Entfernungen zu Braunau und Königsberg an. Ein Zaun am Kinderspielplatz trägt auf jedem Pfosten einen Stahlhelm.

„Was soll das für eine Politik sein, die mir nicht helfen kann?“

Während die Wahlentscheidung vieler Einwohner von Jamel also von einer grundsätzlichen Gesinnung abzuhängen scheint, waren die andern Gespräche des Tages von aktuellen politischen Ereignissen und persönlichen Erlebnissen geprägt. So lud mich Ulrich Holdack etwa zu sich nach Hause ein. Angerufen hatte der Rentner, weil er Probleme mit einem Nachbarn hat. Er befürchtet, dass aus dessen Wohnung Ungeziefer in seine Wohnung dringen könnten.

Das wäre fatal, denn seine Frau sei lungenkrank, er selber angeschlagen. Doch niemand reagiere. Er habe es beim Gesundheitsamt probiert, beim Vermieter, bei seinem Bundestagsabgeordneten und der Sozialministerin. Überall habe man ihm gesagt, man sei machtlos in dieser Angelegenheit. Ulrich Holdack fragt: „Was soll das für eine Politik sein, die mir nicht helfen kann?“ Seine Reaktion für die kommende Wahl: „Es nützt doch alles nichts, niemand bekommt meine Stimme.“

Kommen Sie mit der OZ ins Gespräch

Über dieses und viele weitere Treffen berichte ich täglich auf dem Liveblog zu meiner Tour. Am Donnerstag bin ich zwischen Warnemünde und Tribsees unterwegs. Sie wollen mitbestimmen, wo ich als Nächstes hinfahre? Rufen Sie mich an: (0381) 365 379.

Von Juliane Schultz