Bad Doberan

Schwarzer Rauch steigt über den Waggons der Mecklenburgischen Bäderbahn Molli im Bahnhof von Bad Doberan auf. Die Lok kommt auf dem dahinterliegenden Gleis angefahren. Heizer Lutz Köbsch und Lokführer Stefan Lerke haben zuvor den Wassertank aufgefüllt und Kohlen nachgeholt. Jetzt kann die Fahrt der Dampfeisenbahn nach Kühlungsborn West starten. Im Zug: Einheimische und Urlauber. Denn die Schmalspurbahn ist Nahverkehr und Nostalgie-Erlebnis zugleich.

Seit 1886 fährt der Molli zwischen Bad Doberan und Heiligendamm, seit 1910 bis nach Kühlungsborn. Einmalig bis heute sind die Ortsdurchfahrten, in Bad Doberan führen die Gleise durch die Mollistraße, die Einkaufsstraße der Stadt.

In der Lok zischt, pfeift und tönt es beständig. Stefan Lerke ist seit siebzehneinhalb Jahren Lokführer bei der Bäderbahn, hat im Seehafen Rostock gelernt. „Man ist draußen und man ist sein eigener Herr“, nennt der 40-Jährige zwei Gründe, warum der Job so schön sei. „Das ist noch richtige Eisenbahn hier“, sagt Lutz Köbsch und greift zur Schaufel, um Kohle in den Ofen nachzufüllen. Von der Goethestraße in Bad Doberan geht es Richtung Rennbahn.

Blick auf Straße und Fußweg

Der Blick der beiden Männer geht immer wieder nach draußen – Streckenbeobachtung. Vor allem in der Stadt und an den Bahnübergängen erleben sie immer einiges. Zwar sollen Autofahrer vor jedem Bahnübergang anhalten und gucken, „es passiert aber sehr oft, dass das nicht eingehalten wird. Die Autofahrer wissen nicht, welcher Gefahr sie sich aussetzen“, sagt Stefan Lerke. Bei einer Höchstgeschwindigkeit von 40 Kilometer pro Stunde betrage der Bremsweg mindestens 90 Meter.

So sieht es in der Molli-Lok aus

Die Höchstgeschwindigkeit erreicht die Bahn auf der Strecke von der Rennbahn bis Heiligendamm von selbst. Es geht bergab. „Hier rollen wir nur noch“, sagt Lerke. Der Molli im Leerlauf. „Wir nutzen die Streckentopografie, so gut es geht.“ Vor jedem Übergang pfeift die Lok. „Einfahrt frei“, sagt Lerke, kurz bevor der Molli in Heiligendamm eine private Einfahrt passiert. „Jo, frei“, antwortet Köbsch.

In der Lok sind unter der Decke sechs Räder. Die Männer können damit Strahlpumpe, Luftpumpe, Dampfheizung und Bläser regulieren. Letzterer erzeugt in der Rauchkammer einen künstlichen Saugzug, erläutert Lerke. „Damit hält der Heizer den Kamineffekt aufrecht.“ Auf den sechs Manometern sehen sie den Druck für die Bremsen, Kessel, Heizung und Schieberkasten.

Weiter geht es von Heiligendamm nach Kühlungsborn. Stefan Lerke drückt den Reglerhebel nach links, der den Arbeitsdruck im Zylinder reguliert, an einem Rad drehend stellt er ein, wie viel Dampf zugegeben wird, der Molli fährt los.

Der Molli in Zahlen 15,4 Kilometer ist die Strecke zwischen Bad Doberan und Kühlungsborn lang. 900 Millimeter beträgt die Spurweite. 40 Kilometer je Stunde ist die Höchstgeschwindigkeit, die die Bäderbahn fahren darf. 9 Haltestellen hat der Molli. An der Rennbahn wird aber nur in Sonderfällen gehalten. 11 Zugfahrten gibt es im Sommer pro Tag und Richtung, am Wochenende und Feiertag jeweils eine weniger. 550 000 Fahrgäste befördert die Mecklenburgische Bäderbahn Molli pro Jahr

Fünf Dampflokomotiven sind im Einsatz bei der Bäderbahn, zwei Dieselloks dienen als Rangierloks auf dem Bahnhof Bad Doberan. Die ältesten Dampfloks sind Baujahr 1932, die neueste von 2008/2009. 300 Kilogramm Kohle werden laut Lerke maximal bei einer Fahrt von Bad Doberan nach Kühlungsborn und zurück verbraucht. 4,25 Kubikmeter Wasser passen in die Wasserkästen. Die können in Bad Doberan, Heiligendamm und Kühlungsborn befüllt werden. Ein ungeschriebenes Gesetz sei es, wann immer es geht, Wasser aufzufüllen. Bis zu zwei Kubikmeter Wasser werden pro Tour verbraucht.

Abhängen der Molli-Lok. Stefan Lerke löst die Verbindung. Quelle: Anja Levien

Das Rangieren der Lok auf dem Bahnhof in Kühlungsborn ist ein Hingucker für die Bahnreisenden. Viele machen am Bahnsteig Fotos, wie die Lok wechselt und angehängt wird.

Bremsprobe in Kühlungsborn

Lynn Schaft läuft ans Ende der Bahn. Die 47-Jährige ist Zugführerin und Schaffnerin bei der Bäderbahn, seit 31 Jahren dabei. Am letzten Waggon werden die Bremsen geprüft. „Bei Dienstbeginn machen wir die volle Bremsprobe“, erzählt sie. Heißt, jede Bremse wird kontrolliert.

Der Molli am Gleis im Bahnhof Kühlungsborn-West Quelle: Anja Levien

Da sich der Zug am Tag nicht verändert, werden dann in Kühlungsborn die letzte Bremse und die am Gepäckwagen ständig kontrolliert. Sie hebt beide Hände, das Zeichen für den Kollegen am anderen Ende des Zuges: alles in Ordnung.

Barbara Schmidt und Enkelin Charlotte haben sich für eine Fahrt mit dem Molli entschieden. Quelle: Anja Levien

Im Zug sitzt Barbara Schmidt mit Enkelin Charlotte. Sie machen einen Oma-Enkel-Tag, sind mit dem Bus nach Kühlungsborn gefahren, um sich hier in den Molli zu setzen. „Das hier ist schön nostalgisch. Deshalb haben wir uns für eine Fahrt entschieden“, sagt Barbara Schmidt.

Peter und Jacqueline Salzmann fahren zum ersten Mal mit der Bäderbahn. „Uns gefällt es gut. Es ist schön, dass so etwas erhalten bleibt“, sagt der Urlauber aus Sachsen.

Zugführerin Lynn Schaft kontrolliert die Fahrkarten. Seit 31 Jahren ist sie bei der Bäderbahn. Quelle: Anja Levien

Die Bäderbahn fährt seit 133 Jahren. Erleben können die Fahrgäste vieles. Regelmäßig finden Sonderfahrten statt, da wird der Molli schon mal überfallen oder zur Theaterbahn, wenn die Olsenbande mitfährt. Regelmäßig fährt auch der 100-jährige Zug, bei dem sechs Waggons originalgetreu erhalten sind und rekonstruiert wurden. Und auch an der Strecke wird die Geschichte bewahrt. In den vergangenen Jahren wurden die historische Telegrafenanlage und Fernsprechhäuschen an der Strecke wiederaufgestellt.

Am Gleis in Kühlungsborn steht Schaffner Olaf Maus. Er hält die Kelle hoch und pfeift, dann geht er auf den Zug. Abfahrt Richtung Bad Doberan. Schnaufend und dampfend fährt der Molli los.

