Güstrow

Ein Unwetter hat am Montagnachmittag rund 25 Einsätze der Feuerwehren im Landkreis Rostock verursacht. Wie Katja Berger von der Kreisverwaltung mitteilt, sei vor allem die Region zwischen Schwaan, Laage und Güstrow betroffen gewesen.

„Dort sind unter anderem Straßen überflutet, Tiefgaragen und etliche Keller mit Regenwasser vollgelaufen.“ In der Kreisverwaltung Güstrow sei durch den Starkregen die Tiefgarage überschwemmt worden. Zudem mussten die Einsatzkräfte in der betroffenen Region abgerissene Äste und umgestürzte Bäume beseitigen. Meldungen über Verletzte liegen am späten Nachmittag nicht vor.

Die Experten vom Deutschen Wetterdienst hatten zuvor eine amtliche Warnung vor starkem Gewitter (Stufen 2 von 4) für die Landkreise Rostock, Nordwestmecklenburg, Vorpommern-Greifswald, Vorpommern-Rügen und Ludwigslust-Parchim herausgegeben.

Anja Levien