Kühlungsborn

Das Schnelltestzentrum am Heinrich-Schreiber-Ring in Kühlungsborn bleibt am Mittwoch geschlossen. Grund ist die Warnung vor Sturmböen des Deutschen Wetterdienstes. Darüber informiert Susann Wieland vom Deutschen Roten Kreuz, Kreisverband Bad Doberan, der das Testzentrum der Stadt Kühlungsborn betreibt.

Der Deutsche Wetterdienst warnt von Dienstag 21 Uhr bis Mittwoch 22 Uhr vor Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 70 und 85 Kilometer die Stunde, anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung. Da das Testzentrum eine Zeltkonstruktion ist, sei ab Windstärke 8 Vorsicht geboten.

Wer sich auf das Coronavirus testen lassen möchte, kann das im DRK-Testzentrum in Bad Doberan in der Sporthalle, Verbindungsstraße 14 machen. Dieses hat von 7 bis 16 Uhr geöffnet.

Von Anja Levien