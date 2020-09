Neubukow

„Upcycling – ich kann’s“ ist das Motto eines neuen einjährigen Kurses des Vereins „ Perspektive für die Region Bad Doberan“ , der am 16. September um 14 Uhr in Neubukow starten soll. „Damit bieten wir langzeitarbeitslosen Menschen aus der Region und anderen Bürgern, die am Basteln und am kreativen Gestalten Interesse haben, eine kostenlose Gelegenheit, aus scheinbaren Abfallprodukten neue praktische Produkte, wie Outdoorspielzeug oder Bekleidung herzustellen“, erklärt die Geschäftsführerin des Perspektive-Vereins Birgit Schwebs. Die Teilnehmer sollten dabei auch erleben, „dass sie individuelle Fähigkeiten besitzen, die ihnen helfen können, mehr soziale Akzeptanz zu erfahren“ und es solle mit ihnen zudem über einen ressourcensparenden Alltag, bestehende gesellschaftliche Normen und Erfordernisse gesprochen werden, heißt es dazu vom Verein weiter. Zwei Mal monatlich – immer mittwochs – soll es mit Unterstützung von Perspektive-Mitarbeiterin Anita Pillert im Panzower Landweg 1 (hinterm Amtsgebäude) darum gehen, „wie mit Fantasie, Ideen und handwerklichem Geschick aus Alt oder Gebraucht etwas Neues entstehen kann.“

Ein Tisch voller Ideen für die Kreativkurse im Perspektive-Verein für die Region Bad Doberan . Quelle: Thomas Hoppe

Anzeige

So könnte zum Beispiel aus kleinen Joghurtbechern – in die noch Muster geschnitten werden – und einer LED-Lichterkette Deko fürs Kinderzimmer oder eine Sommerparty entstehen. Aus einer Portion Schnellbindebeton im Joghurtbecher, in die vorm Aushärten noch eine Kerze gesteckt wird, ließe sich ein Kerzenständer fertigen. Aus entsprechend beschnittenen und bemalten Milchkartons, die innen von Teelichtern beleuchtet werden, kann eine Dekostadt fürs Fensterbrett erwachsen oder zurechtgemachte Stückchen von ausrangierten CDs verwandeln sich in dekorative Federn für Traumfänger... Solche Ideen sprudeln förmlich aus der gelernten Hotelfachfrau und Hauswirtschafterin, Anita Pillert, heraus, die im Verein die Kreativgruppen und die im Umweltbereich anleitet. „Ich bin ein DDR-Kind, meine Mutter ist ein gebürtiger Werklehrer“, so erklärt die heutige Reddelicherin ihr offensichtliches Improvisationstalent: „Ich kann mir nicht alles leisten. Also muss ich mit dem, was ich hab’, das machen, was ich haben möchte.“

Weitere OZ+ Artikel

„Mit Anita Pillerts Ideen kann man Leute jahrelang sinnvoll beschäftigen“

Die Neubukowerinnen Christiane Behrendt (58) und Gudrun Mevissen (64) schätzen schon länger die Möglichkeit, dank des Vereins in einem Kreativkurs über eine Zeitspanne von sechs Monaten täglich vier Stunden unter anderem sticken und häkeln zu können. Der ehemaligen Küchenhilfe und der arbeitslosen Floristin gefallen vor allem die „Gesellschaft und die Entspannung“, die sie hier finden würden.

Viele Kreativ-Ideen hat Anita Pillert jahrelang in einem roten Aktenordner gesammelt, mittlerweile scrollt sie aber eine Menge entsprechender Bastel- und Handarbeitsfotos auf ihrem Smartphone runter.

„Mit ihren Ideen könnte man die Leute drei, vier Jahre sinnvoll beschäftigen“, sagt Birgit Schwebs achtungsvoll und verrät schon mal, dass zum Start des neuen Wiederverwertungs-Kurses aus Milchverpackungen Vogelhäuschen entstehen sollen.

Europäischer Sozialfonds fördert Neubukower Projekt

Neben diesem „kleinen“, vom europäischen Sozialfonds geförderten Projekt wirkt der Perspektive-Verein mit seinen vier hauptamtlichen Mitarbeiterinnen nach wie vor als Aufgabenträger für das Jobcenter mit Arbeitsgelegenheitsmaßnahmen (AGH), bei denen die Teilnehmer einen Stundensatz von 1,80 Euro erhalten. „Dazu gehören Grünpflege-Tätigkeiten am Doberaner Münster, in Satow, in Kröpelin, Neubukow und Alt Bukow“, erklärt die Vereinsgeschäftsführerin Birgit Schwebs und verweist zudem auf die Kreativgruppen in Neubukow und in der alten Schuhfabrik von Bad Doberan sowie das Neubukower Intergrationsprojekt mit 20 Plätzen.

Vereins-Geschäftsführerin Birgit Schwebs: „Langzeitarbeitslose brauchen längerfristige Projekte, wo sie andocken können.“ Quelle: Thomas Hoppe

„Es gibt in unserer Region unheimlich viele Langzeitarbeitslose oder von Langzeitarbeitslosigkeit bedrohte Menschen, aber es gibt zu wenig AGH-Maßnahmen“, betont Birgit Schwebs. Diese Leute bräuchten längerfristige Projekte, „wo sie andocken und sich selbst finden können.“

Dabei spielt für die Mitbegründerin des Vereins und seine stellvertretende Vorstandvorsitzende, Beate Mahr, auch der Perspektive-Verein eine wichtige Rolle: „Unser Verein hat schon in den besonders schwierigen Zeiten der hohen Arbeitslosigkeit vielen eine Chance gegeben, was sehr wichtig war, zumal gerade auf dem Lande viel Hoffnungslosigkeit herrschte. Und es ist auch heute noch wichtig, dass es ihn gibt: Im Zeichen der Corona-Krise wissen wir ja noch gar nicht, was auf uns zukommt.“

Von Thomas Hoppe