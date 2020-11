Urlaub an der Ostsee: Kühlungsborn oder Grömitz?

Kühlungsborn

Eine lange Strandpromenade, ein Yachthafen, eine Seebrücke – Urlaub an der Ostsee ist einfach unschlagbar. Ich habe dieses Jahr die Perspektive gewechselt und bin nach Grömitz in Schleswig-Holstein gefahren und habe somit die Partnergemeinde von Kühlungsborn besucht. Die Ähnlichkeit war frappierend.

Neben dem Yachthafen begann die Steilküste, die Promenade schien nie enden zu wollen, nur die Seebrücke unterschied sich durch eine Tauchgondel am Brückenkopf. Aber wer weiß schon, was am Ende die Erweiterung der Seebrücke in Kühlungsborn bringt? Super waren die Hängematten und die Schaukel am Strand. Das wäre auch was für Kühlungsborn.

Wie bei uns kann der Gast auch in der Umgebung von Grömitz viel erkunden. Hier geht es nicht auf die Insel Poel sondern auf Fehmarn. Selbst die Orte klingen vertraut: Nienhagen, Dummerstorf, Heringsdorf. Dennoch: Heimat, bleibt Heimat, da kann der Urlaubsort noch so Ähnlichkeiten aufweisen. Das Molli-Bimmeln gibt es nur bei uns.

Von Anja Levien