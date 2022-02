Urlaub im Süden: Zu diesen Reisezielen zieht es die Doberaner und Kühlungsborner

Bad Doberan

Koffer packen, auf und los! Auch die Menschen in und rund um Bad Doberan bekommen so langsam wieder Reiselust. Nach zwei Jahren, in denen viele wegen der Pandemie sicherheitshalber zu Hause blieben, wollen sie nun endlich wieder die Welt erobern. „Ich kann nicht in die Glaskugel schauen und sehen, wie sich die Lage entwickelt“, sagt Anja Schöne mit einem Schmunzeln.

In ihrem Doberaner Tui-Travel-Star-Reisebüro Am Markt geht es zwar etwas ruhiger zu als vor Corona. „Aber viele Leute fragen danach.“ Kunden seien verunsichert, weil sich die Bestimmungen so oft änderten. „Da geht es um Einreise- sowie Ausreisebestimmungen und anderes“, sagt die Fachfrau. „Und ja, etwas teurer sind die Reisen geworden – wie so vieles jetzt.“

Kanaren gehen immer

Zu ihr kommen auch Stammkunden, die ihr Lieblingsziel jedes Jahr ansteuern. „Allgemein wird jetzt eher kurzfristig gebucht – eigentlich war Last Minute schon fast tot“, sagt Schöne. „Im März und April wollen viele auf die Kanaren. Manche auch nach Ägypten.“ Die meisten bleiben lieber in Europa: „Da spielt der Sicherheitsgedanke eine Rolle. Das hat sehr zugenommen.“ So müsse sie mehr Fragen zu den jeweiligen Gesundheitssystemen vor Ort beantworten und wie die Dinge im möglichen Krankheitsfall gehandhabt würden.

Eines der beliebtesten Reiseziele: die Kanaren, hier eine Hotelanlage auf Gran Canaria. Quelle: Christian Röwekamp

Beliebte Reiseziele sind darüber hinaus auch Australien und Amerika. Insgesamt eine bunte Mischung. „Die Menschen sind hungrig auf Urlaub“, bemerkt Anja Schöne. „Gespart haben sie trotzdem und gönnen sich nun etwas.“ Vielleicht sei das mit ein Grund, warum Kreuzfahren jetzt sehr begehrt sind. „Und es werden zum Beispiel Hochzeitsreisen nachgeholt“, sagt die Reiseverkehrskauffrau. Wer Angst hat, dass er vielleicht stornieren muss, dem sei gesagt: „Es gibt jetzt den Flextarif. 15 Tage vor Reiseantritt kann kostenfrei storniert werden. Das gab es noch nie in der Art.“

Bei Joost wird gern langfristig gebucht

Auch das Reiseunterunternehmen Joost’s Ostsee-Express Busreisen GmbH ist weiterhin gut im Geschäft. „Das Buchungsverhalten ist im Augenblick für Februar durchschnittlich normal“, sagt Geschäftsführer Tilo Joost. „Es kommen Buchungen rein wie sonst auch. Zumindest für das Busunternehmen.“ Nachfragen nach Reisen zur polnischen Ostseeküste seien weiterhin stabil geblieben: „Allerdings wird bei uns jetzt längerfristig gebucht, bis in den Herbst hinein.“

„Diese ewige Ungewissheit ist zermürbend.“ Tilo Joost, Geschäftsführer Joost's Ostsee-Express Quelle: Anja Levien

Flusskreuzfahrten haben gerade Konjunktur, stellt Joost fest: „Da ist ein Trend zu sehen.“ Wenn sie in Deutschland beginnen und auch enden, fühlen sich viele Reisende sicher. Auch Touren nach Budapest sind beliebt. Der Reisefokus liegt aber stark auf Deutschland. Weil die Angst vor Hochrisikogebiete im Ausland groß ist. Außerdem kennen Reisende in Deutschland die Sicherheitsbestimmungen – das sei mit ein Grund.

Ungewissheit in der Planung zermürbend

„Lange habe ich mich gesträubt, einen Katalog herauszugeben“, erklärt Tilo Joost. Denn niemand konnte vorhersagen, wie es weitergeht. „Und mit welchen neuen Voraussetzungen ich nun wieder zu rechnen habe. Dabei sind unsere Reisenden zweimal geimpft und dann geboostert.“ Nun sei das aber im Verständnis angekommen, weil die Regeln klarer sind. Viele Kataloge wurden umsonst gedruckt. Diese ewige Ungewissheit sei zermürbend: „Prospekte gab es jedoch – der Hauptkatalog kommt jetzt aus der Druckerei.“

Das Reiseunterunternehmen Joost’s verzeichnet ein großes Interesse an Flusskreuzfahrten. Quelle: Arosa Flusskreuzfahrten

Stammkundschaft hält auch Pit-Reisen die Treue

Susann Claus ist die Inhaberin des Kühlungsborner Reisebüros Ostsee-Reise-Service Pit. Viele Reisebüros im Ostseebad gaben auf – sie konnten die lange Durststrecke nicht durchhalten. „Im Moment ist es relativ gut“, sagt Claus. Es gibt Stammkundschaft. „Besonders beliebt ist Spanien, weil von Rostock-Laage geflogen wird.“ Die Türkei sei ebenfalls ein beliebtes Reiseziel und sogar die Dominikanische Republik: „Ägypten nicht mehr so wie früher.“ Ja, etwas teurer sind die Reisen geworden, sagt auch sie und verweist ebenfalls auf den Flextarif, mit dem alles etwas sicher wird.

Viele Reiselustige wollen aufgrund der Maskenbeschränkung im Flugzeug nicht lange fliegen. „Ich kann deshalb Madeira empfehlen“, sagt Susann Claus. „Das ist eine tolle Insel, die ich selbst schätze. Es gibt viele Ausflugsmöglichkeiten. Baden ist möglich, das Wetter ist schön.“

Pit-Reisen bieten auch Bustouren an: „Nach Holland zur Tulpenblüte zum Beispiel. Oder Kopenhagen im Sommer. Tages- oder Mehrtagesfahrten.“ Gemietet werden können die Busse auch. „Und Kreuzfahrten werden wieder gern unternommen“, sagt Susann Claus. „Bald kommen die Kreuzfahrtschiffe nach Warnemünde – oder es geht von Hamburg los, da muss man nicht in den Flieger steigen.“

Von Sabine Hügelland