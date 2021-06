Kühlungsborn

Außenanlagen pflegen, Grundreinigung in den Zimmern, Lebensmittel fürs Restaurant bestellen: In den vergangenen Tagen wurde der Betrieb im Travel Charme Ostseehotel Kühlungsborn nach sieben Monaten Lockdown wieder hochgefahren. „Das ist fast wie eine Neueröffnung, nur das man Stammpersonal und Gott sei dank auch Stammgäste hat“, sagt Hoteldirektor Joost Smeulders. Er hat sich entschieden, am 4. Juni, wenn Urlauber aus Deutschland und dem Ausland wieder einreisen dürfen, zu öffnen. Die große Reisewelle wird erst ab dem 14. Juni erwartet.

Im Ostseehotel sind für dieses Wochenende noch Zimmer frei. „Es war ja unverhofft, dass wir öffnen konnten“, sagt Joost Smeulders in Bezug auf die Ankündigung von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD), die den Tourismusstart im Land vom 14. Juni auf den 4. Juni vorgezogen hatte. Dafür habe es auch Druck aus der Branche gegeben. „Wir werden jetzt einen schönen Start haben, am Montag sind wir für die Woche mehr als die Hälfte ausgebucht und ab 14. Juni gibt es dann nur noch Restzimmer.“

„Wir sind ausgesprochen gut vorbereitet“

Urlauber, die nach Kühlungsborn kommen, müssen einen negativen Schnelltest nachweisen, der nicht älter als 24 Stunden ist. Auch für Restaurant- oder Museumsbesuch sind Negativ-Ergebnisse erforderlich. Wer in ein Hotel eincheckt, muss alle 72 Stunden einen Nachweis vorlegen, dass er nicht mit dem Coronavirus infiziert ist.

In Kühlungsborn kann dafür das Schnelltestzentrum am Heinrich-Schreiber-Ring genutzt werden. „Wir sind ausgesprochen gut vorbereitet auf die Urlauber“, sagt Bürgermeister Rüdiger Kozian (parteilos) am Freitag. Unter Volllast könnten bis zu 5000 Tests am Tag durchgeführt werden, „das hat in Mecklenburg-Vorpommern sonst keiner“. Das Ergebnis könne man auf sein Smartphone geschickt bekommen, wenn man sich vorher anmeldet. „Was die Testungen angeht, werden wir keine Probleme bekommen.“ Im Ostseebad Kühlungsborn gibt es 20 000 Gästebetten, hinzukommen ab 11. Juni die Tagestouristen.

Rüdiger Kozian, Bürgermeister Kühlungsborn

Die große Reisewelle erwartet der Bürgermeister jetzt noch nicht. „Die ganze große Reisewelle geht erst ab dem 14. Juni los. Da sind die Häuser ausgebucht. Im Moment ist es ein Warmlaufen.“

Urlauber genießen Normalität

So bleibt auch der Ansturm am Freitag am Strandkorb-Verkaufsstand auf dem Seebrückenvorplatz von Christian Schlaack aus. Hier bietet er unter anderem Crêpes und Getränke an. „Es ist schon mehr los als gestern, das ist deutlich zu merken, aber es ist noch verhalten.“ Spürbar sei gewesen, dass die Einheimischen aus Mecklenburg-Vorpommern schon Urlaub machen konnten. „Letzte Woche waren vereinzelt Urlauber da. Sie haben sich gefreut, dass sie etwas Normalität verspüren können. Sie genießen das.“

Das Ostseebad ist auf die Urlauber vorbereitet: „Wir haben darauf geachtet, dass die Strandkörbe am Strand mehr Abstand haben. Ansonsten haben wir das Glück, dass der Ort sich zieht. Wir haben eine Promenade von sechs Kilometern, so lang ist auch der Strand und da verteilen sich die Gäste.“ Ein Ballungszentrum gebe es nicht. Eine Strand-Ampel, die signalisiert wie voll der Strand ist, wird es im Ostseebad nicht geben. „Dazu ist unser Strand zu weitläufig. Wir haben ja auch schon Erfahrungen aus dem letzten Jahr, da brauchen wir keinesfalls Ampeln aufbauen.“

Auf Veranstaltungen müssen die Urlauber in Kühlungsborn nicht verzichten. „Mit unseren großen Konzertgärten haben wir einen Vorteil anderen gegenüber.“ Ab 21. Juni sollen Veranstaltungen mit 600 Personen im Außenbereich möglich werden. „Die Kapazität der Konzertgärten liegt deutlich höher, sodass wir keine Probleme haben werden, dort Veranstaltungen durchzuführen.“

Von Anja Levien