Der Tourismus im Ostseebad Kühlungsborn boomt wieder. Wetter und Corona-Lockerungen treiben die Reiselust der Menschen an. Über Ostern sind viele Hotels bereits gut gebucht. Seit Corona bemerken die Gastgeber im Ostseebad dabei einen Trend: „Das langfristige Buchungsverhalten hat sich geändert“, sagt Rainer Kukeit, Geschäftsführer der Apartmentvermietung „Zimmer am Meer“. Zwar würden jetzt die Vorbuchungen für das nächste Jahr schon laufen, viele entscheiden sich aber auch kurzfristig für einen Ausflug an die Ostsee.

Auch im Apart Hotel Kühlungsborn werde eher kurzfristig gebucht. Daher seien die Wohnungen auch dort noch nicht über Ostern ausgebucht. Innerhalb eines halben Tages könne dort gebucht werden, heißt es vom Hotel.

Freie Apartments über Ostern in Kühlungsborn

Aufgrund der Unsicherheit würden jetzt viele wieder Urlaub in Deutschland buchen, denkt Anne Menzel, Juniorchefin von „Zimmer am Meer“. „Sonst sind viele nach Polen gefahren. Durch die derzeitige Lage in der Ukraine bleiben viele jetzt lieber im eigenen Land“, sagt sie. Das komme der Tourismusbranche in Kühlungsborn zugute.

Aktuell sind etwa 65 bis 70 Prozent der insgesamt knapp 300 Apartments in Kühlungsborn über Ostern vermietet. „Es wird aber täglich gebucht“, so Kukeit. Im Moment sei bereits viel los, das werde aber sicher noch mehr werden. „Die Leute wollen wieder reisen, das merkt man auch.“ Auch das sonnige Wetter der letzten Tage, wecke die Lust, an die Ostsee zu fahren.

Das aktuell noch die 3G-Regel gilt, mache sich bei der Apartmentvermietung nicht bemerkbar. „Die Gäste nehmen es ohne Murren hin“, sagt der Inhaber. Als Geimpfte noch einen zusätzlichen negativen Test vorweisen mussten, seien einige Gäste davon genervt gewesen. Auch Stornierungen habe es gegeben. „Ein paar haben dann auch die Stornokosten in Kauf genommen.“

Wenige freie Zimmer im Upstalsboom Kühlungsborn

Im Upstalsboom in der Ostseeallee gibt es nur noch wenige freie Zimmer über Ostern. „Die Nachfrage ist seit Monaten, seit der Wiedereröffnung am 14. Juni, sehr hoch“, sagt Hoteldirektorin Maria Kuhl. Das Hotel sei so gut wie ausgebucht. Wer jetzt noch über die Feiertage buchen möchte, muss ein bisschen Glück haben. Zudem gibt es Mindestaufenthalte. „Für nur eine oder zwei Nächte wird es hier nichts“, sagt Kuhl.

Diese Regeln gelten aktuell Der Freedom Day am 20. März in MV wurde verschoben. Bis zum 2. April gelten folgende Maßnahmen: Restaurants, Tourismusbetriebe, Theater, Clubs und Fitnessstudios können wählen zwischen 3G (geimpft, genesen oder getestet) und 2G (geimpft oder genesen), bei Letzterem entfällt die Maskenpflicht. Eine medizinische Mund-Nasen-Bedeckung ist weiterhin Pflicht beim Einkaufen, beim Friseur, Freizeitangeboten und Kultureinrichtungen wie Theater und Kino. Eine FFP2-Maske ist nicht mehr nötig. Die Landesregierung will am kommenden Donnerstag (24. März) eine sogenannte Hotspot-Regelung verabschieden. So solle auch die Maskenpflicht beibehalten werden.

Und das trotz der Einschränkungen. Das jetzt 3G, statt 2G plus gilt, sei nicht entscheidend. „Wir haben ein Hygienekonzept und auch alle Maßnahmen sehr ernst genommen, so dass wir unseren Gästen eine hohe Sicherheit geben können“, erklärt sie.

Hotel Polar Stern in Kühlungsborn ausgebucht

Auch im Hotel Polar Stern werden kurzfristige Urlauber nicht mehr fündig. „Seit ein, zwei Wochen sind wir zu 100 Prozent ausgebucht“, erklärt Hoteldirektor Sebastian Koller. Auch für den Sommer sei das Hotel bereits gut reserviert. „Man muss schnell sein“, rät er. Dort gilt auch über Ostern noch 2G plus. Denn die Gäste hätten unter diesen Bedingungen gebucht.

„Wir sind seit März und im April so gut wie ausgebucht“, sagt auch die Marketingleiterin Christine Bentz vom Travel Charme Hotel. An Ostern seien aber noch ein paar Zimmer frei. Sehr viel werde dort auch kurzfristig gebucht. Das sei vor allem im Winter der Fall. Zum Sommer hin werde auch langfristiger geplant. Das Hotel bietet für Gäste und Einheimische das ganze Jahr über, je nach Saison, kleine Events wie Cocktail-, Koch- oder Grillkurse, Lesungen oder Musik an.

Noch freie Zimmer im Hotel Aquamarin

Anders ist es im Hotel Aquamarin. Dort sind etwa 50 Prozent der Betten belegt, wie Hoteldirektor Stephan Giersberg mitteilt. „Es kommt so nach und nach. Es ist noch nicht die Belegung, die wir mal hatten und gerne haben würden“, sagt er. Auch einige der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien dort noch in Kurzarbeit. Für die Sommermonate sei das Hotel aber schon gut gebucht.

Giersberg kritisiert dafür auch die noch immer geltenden Corona-Maßnahmen. Ihm zufolge seien weitere Lockerungen nötig. „Die G-Regeln sollten komplett abgeschafft werden und auch die Quarantäneregeln müssen weg“, sagt er. Denn auch sein Personal fällt coronabedingt häufig aus. Betroffen davon ist auch das dazugehörige Restaurant. „Wir machen die Öffnungszeiten alle drei Tage neu, je nach Krankenstand“, erzählt der Hoteldirektor. Das sei „einfach nur belastend.“ Nach den Erfahrungen der letzten zwei Jahre ist er sich sicher: „Bis Ende April werden wir die Maßnahmen bestimmt noch beibehalten.“

Im Grand Hotel in Heiligendamm ist ebenfalls fast jedes Zimmer vergeben. Nur noch wenige seien laut Juliane Rhode, Verkaufs- und Marketingmanagerin, verfügbar. Wer dort anreist, muss bei Anreise ein negatives Testergebnis vorweisen. „Aufgrund des aktuell hohen Infektionsgeschehens haben wir uns dazu entschieden“, heißt es von Rhode. Auch das regelmäßige Testen im Testzentrum in Heiligendamm wird empfohlen.

