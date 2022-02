Urlauber berichten: So waren unsere Ferien in Kühlungsborn

Kühlungsborn

„Eigentlich haben wir nicht viel gemacht“, sagt Nicole Ludwig. Trotzdem bedauert sie es, dass ihr Urlaub in Kühlungsborn schon fast wieder vorbei ist. Zusammen mit Tochter Emily geht sie auf der unteren Promenade spazieren. Beide haben die Kapuze über den Kopf gezogen und die Hände in den Taschen vergraben. Doch genau dafür sind sie hergekommen. „Wir wollten am Strand spazieren gehen“. In Magdeburg, wo sie herkommen, gebe es den leider nicht. Nicole Ludwigs Mann ist diesmal in der Ferienwohnung geblieben. Ein Hotel sei nichts für sie, sagt die Urlauberin, in der Ferienwohnung können wir über unsere Zeiten selber bestimmen.

Nicole Ludwig (rechts) und ihre Tochter Emily lassen sich bei einem Spaziergang auf der unteren Promenade den Wind um die Nase wehen. Quelle: Cora Meyer

Ein paar Meter weiter ist der Molli-Spielplatz nur mäßig besucht. Aber auch bei unbeständigem Wetter spielen hier immer ein paar Kinder. „Mein Sohn liebt diesen Spielplatz“, sagt Mandy Zaffky, die an der großen Rutsche steht. Sie ist zur Mutter-Kind-Kur in Kühlungsborn. Drei Wochen sind sie schon hier, in dieser Woche geht es nach Hause nach Schönewalde. Die beiden gehen gemeinsam Eisessen und oft auf den Spielplatz. „Die sind alle top, aber hier will mein Sohn immer wieder hin“, sagt Mandy Zaffky.

Gutes Angebot für Kinder

Auf der anderen Seite des Spielplatzes, wo die etwas Kleineren spielen, stehen Steffen und Kathleen Neumann neben einem Kletterturm, auf dem Tochter Lea herumturnt. Kühlungsborn sei sehr kinderfreundlich, sagt Steffen Neumann. „Es wird viel für Kinder getan, es ist alles gepflegt und es gibt überall Toiletten.“ Schade sei allerdings, sagt Kathleen Neumann, dass derzeit noch viele Restaurants geschlossen hätten. Das Ehepaar ist spontan für ein paar Tage angereist, schon im Sommer wollen sie für drei Wochen wiederkommen. „Wir lieben beide die Ostsee“, sagt Kathleen Neumann. „Wir haben 2015 sogar hier geheiratet“, sagt ihr Mann. Es sei einfach ein schönes Gefühl, wenn man die Promenade entlanglaufe.

Steffen und Kathleen Neumann finden es gut, dass Kühlungsborn so viel für ihre Tochter Lea zu bieten hat. Quelle: Cora Meyer

Tisch im Restaurant schwer zu bekommen

Das tun viele. Außerdem sind hier Kinderwagen und Jogger unterwegs. Am Strand toben sich Hunde und kleine Kinder aus. Am Ende der Promenade, an der Seebrücke, lassen es Manuela und Eckhard Stoll und Martina Hauke ganz ruhig angehen. Getreu dem Motto: „Es gibt kein schlechtes Wetter, nur unpassende Kleidung“ sitzen sie warm angezogen auf einer Bank und genießen den Blick auf die Ostsee. Die Damen haben kleine Sektflaschen in den Händen. „Wir sind spontan hergekommen, weil wir die Ostsee mal mit Wellen erleben wollten“, sagt Eckhard Stoll.

Die drei kommen aus Niedersachsen, sind aber gerne an der Ostseeküste unterwegs. „Wir haben keine Kinder und genießen einfach die Tage“, sagt Manuela Stoll. Dazu gehört für sie auch, essen zu gehen. Das allerdings sei gerade schwierig. „Spontan ist zumindest abends nichts zu machen“, sagt Martina Hauke. Auch in dem Hotel, in dem sie wohnen, hätten sie gerade noch so einen Tisch bekommen. Kurzentschlossen sind die Urlauber sonst auch im Sommer. „Wir kommen sonst eigentlich meistens im Sommer spontan mit dem Wohnmobil“, sagt Martina Hauke. „Aber es wird immer schwerer auf dem Campingplatz, einen Platz zu kriegen.“ Man müsse am besten schon in diesem Jahr für das nächste reservieren.

Manuela Stoll (v. l.), Martina Hauke und Eckhard Stoll kommen von der Nordseeküste im Urlaub gerne mal nach Kühlungsborn. Quelle: Cora Meyer

Hotels für den Sommer schon gut gebucht

Dass in den Sommermonaten viele noch einmal wiederkommen, damit rechnen auch die Gastgeber: „Die Vorbuchungslage für den Sommer ist sehr gut“, sagt Sebastian Koller vom Hotel Polar-Stern. Wochenenden und lange Wochenenden seien oft schon ausgebucht. „Es scheint ein gutes Jahr zu werden.“ Das schon gut angefangen hat. „Es war ein sehr starker Januar und es zeichnet sich ab, dass auch der Februar ein wirtschaftlich starker Monat wird“, sagt Sebastian Koller. Auch die Restaurantauslastung während der Ferienzeit sei bisher sehr gut gewesen. „Es hat wirklich Spaß gemacht.“

Er glaubt, dass das Polar-Stern dabei auch davon profitiert hat, dass viele andere Restaurants noch geschlossen haben. „Neben Vorreservierungen kamen auch Gäste spontan. Es hat sich inzwischen eingespielt, dass man alle nötigen Nachweise dabei hat.“

Die Gäste kämen nicht nur aus MV, sondern auch aus anderen Bundesländern. „Das hält sich die Waage.“ Gerade im Januar, als das Reisen nach Österreich nicht möglich gewesen sei, habe man gemerkt, dass viele Urlauber vor allem aus Sachsen, Berlin, Hamburg und Nordrhein-Westfalen umgebucht hätten. „Jetzt kommen aber auch viele aus MV. Wir hatten auch ein paar Sturmtouristen.“ Viele hatten zwei Jahre gar keinen Urlaub gemacht. Die haben uns rückgemeldet, dass sie sich bei uns sicher gefühlt haben.

Corona-Regeln bremsen viele noch

Im Hotel „Aquamarin“ sei die Nachfrage derzeit noch verhalten, sagt Direktor Stephan Giersberg. Allerdings ist auch nur ein Viertel des Hauses besetzt. Ein Teil der Mitarbeiter befinde sich weiterhin in Kurzarbeit. „Ich bin gespannt, wie es diese Woche wird“, sagt er. In einigen Bundesländern – Rheinland-Pfalz, Saarland und Sachsen – sind noch Ferien. Außerdem sei natürlich das Wetter ausschlaggebend, sagt der Hoteldirektor. Er glaubt, dass viele noch immer die Corona-Regeln vom Reisen abhalten. „Die Einschränkungen sind zu groß, um normal Urlaub machen zu können.“ Allerdings scheinen die Leute auf Lockerungen zu vertrauen. „Der Buchungsstand für Juli und August sieht sehr gut aus“, sagt Stephan Giersberg.

