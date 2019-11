VR-Filiale in Bad Doberan eröffnet nach Modernisierung

Bad Doberan

Sie heißen „Wassersport“, „Molli“ oder „Ostseebad“ – die neuen Beratungsräume mit großem Wandbild in der Filiale der Volks- und Raiffeisenbank in Bad Doberan. Diese präsentiert sich seit Freitag moderner und digitaler. Nach dreimonatiger Umbauzeit ist die Modernisierung der Räume in der Severinstraße jetzt abgeschlossen. Etwa eine Million Euro hat die Volks- und Raiffeisenbank in die Neugestaltung investiert.

Wo früher der Selbstbedienungsbereich war, befindet sich jetzt ein Konferenzraum mit Bildschirm und Laptopanschluss, wie in den anderen Beratungsräumen auch. „Wir wollen weg vom Papier“, sagt Christin Stöter, Regionalleiterin Bad Doberan. Kontoauszugsdrucker, Geldautomaten und Co finden sich jetzt auf der anderen Flurseite zusammen mit der Information, wo die Kunden während der Öffnungszeiten immer einen Ansprechpartner finden. „Uns ist wichtig, dass Bank und Kunden zusammenkommen. Wir wollen Nähe zeigen.“

Alle Abteilungen auf einer Etage

Mit der Neueröffnung werden teilweise auch geänderte Arbeitsabläufe umgesetzt. So müssen die Firmenkunden nicht mehr ins erste Obergeschoss, sondern können die Berater im Erdgeschoss aufsuchen. „Durch die neue Anordnung von Team- und Beraterräumen auf einer Ebene rücken Mitarbeiter verschiedener Abteilungen und Bereiche dichter zusammen. Wege werden verkürzt, die Zusammenarbeit intensiviert und effizienter gestaltet“, sagt Christin Stöter. Durch die Neugestaltung seien die Mitarbeiter aber auch näher am Kunden, ohne dass Diskretion verloren gehe. 2700 Kunden nutzen den Regionalstandort Bad Doberan. Eine hohe Nachfrage gibt es für die Schließfächer. Auch hier wurde die Anlage erneuert.

Zwar sind mehr Räume und Mitarbeiter im Erdgeschoss entstanden, angebaut wurde aber nicht. „Die Fläche wird jetzt nur anders genutzt“, sagt Christin Stöter. Vorher habe es fünf riesige Beratungsräume gegeben. Neu entstanden sind auch zwei Team-Räume, in denen die Mitarbeiter freie Arbeitsplätze finden. „Hier können Gespräche vor- und nachbereitet werden. Was ich jetzt schon merke, ist, dass das Team sich mehr austauscht“, sagt die Regionalleiterin. Neun Mitarbeiter sind in der Filiale tätig, hinzu kommen Angestellte, die nicht täglich in Bad Doberan arbeiten.

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 9 bis 13 Uhr, Montag, Dienstag und Donnerstag 14 bis 18 Uhr

Von Anja Levien