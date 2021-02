Valentinstag im Corona-Lockdown: Tipps für den Tag der Liebe in MV

Rostock

Der Tag der Liebe steht an. Am Sonntag ist Valentinstag. Normalerweise geht Silvana Jörn aus Zweedorf am Valentinstag mit ihrem Partner ins Restaurant. „Daraus wird wegen Corona dieses Jahr nichts. Ich koche stattdessen selber etwas Schönes, es wird leckere Steaks und eine süße Nachspeise geben.“

Auch Wilma und Michael Viertel haben in diesem Jahr andere Pläne. Auch sie gehen sonst zu zweit essen, stattdessen wird es diesmal Ente, Rosenkohl und Kartoffeln geben. Im Jahr 2021 ist alles anders. Einen Film im Kino schauen oder gemeinsam in der Sauna entspannen, ist wegen des Corona-Lockdowns leider nicht möglich. Romantisch kann man in trauter Zweisamkeit den Tag trotzdem gestalten. Die OZ gibt Tipps für einen Valentinstag in Mecklenburg.

Frühstück ans Bett

Der Morgen kann gemütlich mit einem Frühstück im Bett beginnen. Mit bereits fertig belegten frisch aufgebackenen Brötchen, einem heißen Kaffee und einem gekochten Ei kann der Tag entspannt starten. Dazu ruhige Musik, dass das Paar sich unterhalten kann. Nach dem Essen kann es angenehm weitergehen. Mit einer sinnlichen Massage können die Verspannungen der stressigen Arbeitswoche gelöst werden, um tiefenentspannt den Tag genießen zu können.

Last-Minute-Geschenkideen

Der Valentinstag ist für viele ein Tag im Jahr, um ihrem oder ihrer Liebsten eine Überraschung zu machen. Tulpen, Orchideen oder doch ein großer Strauß roter Rosen? Blumen sind beliebte Geschenke zum Valentinstag.

Auch im Lockdown können bunte Blumensträuße bei den Händlern vor Ort gekauft werden, denn Blumenläden haben geöffnet. Händler halten florale Präsente bereit, bei denen vor allem Frauenaugen leuchten dürften. Seit der Corona-Krise bieten einige Blumenläden in der Region auch die Lieferung der Blumen bis zur Haustür an.

Hier gibt es noch Blumen

So liefert beispielsweise auch der Blumenladen „Angelangt“ in Rostock-Biestow nach Vorbestellung. Und die Herren müssen dort nicht leer ausgehen – die Mitarbeiter haben Präsente für Männer vorbereitet. Die Floristen sind unter Tel. 0381/4034485 oder per Mail (post@angelangt.de) erreichbar.

Bei „Maltes Blütenzauber“ in Wismar wird die Bestellung auch bis zur Haustür gebracht. Die Bestellung ist unter 03841/2527051 möglich. „Ein bisschen Vorlaufzeit wäre aber schön“, sagt eine Mitarbeiterin. Gartenbau Wiencke in Wotenitz (Nordwestmecklenburg) bietet obendrein noch die Möglichkeit, sich zu dem Blumengruß Frühstück liefern zu lassen. In Grevesmühlen und dem näheren Umkreis ist die Lieferung sogar kostenlos. Bestellungen können telefonisch unter 03881/2192 aufgegeben werden.

Selbstgemachte Leckereien

Auch Pralinen sind ein beliebtes Geschenk zum Tag der Liebe. Vielleicht versuchen Sie sich selbst einmal mit eigenen Kreationen an der Herstellung der kleinen Leckereien? Ob Nüsse, kandierte Früchte oder mit einem Tropfen Alkohol – viele Rezepte gibt es im Internet zu finden. Und vernascht werden können die Schokotropfen anschließend zu zweit.

Mit gemeinsamen Aktivitäten sieht es in der Corona-Zeit eher schwierig aus. Die Planung für die Zeit nach dem Lockdown muss aber nicht auf Eis liegen. Eine weitere Geschenkidee für den Liebsten oder die Liebste: Gutscheine. Schwimmen und Saunieren in der Bodden-Therme Ribnitz-Damgarten oder im Aquadrom in Gral-Müritz oder ein Abenteuerausflug in den Kletterwald Hohe Düne: Die Möglichkeiten sind fast grenzenlos.

Aktivitäten

Am Wochenende bleibt eisig kalt. Allerdings ist auch Sonnenschein vorausgesagt. Zeit also, das Winterwetter in vollen Zügen zu nutzen. Bei einem Spaziergang am Strand von Kühlungsborn oder einem Gang durch den Gespensterwald in Nienhagen können sich die Paare den Wind um die Nase wehen lassen.

Oder wie wäre es, das Kind in sich wiederaufleben zu lassen? Die Schneehose angezogen und raus geht es in das kalte Nass. Schneeballschlacht, Schneeengel machen, auf einer Tüte den Berg runterrutschen: Alles ist möglich und macht Spaß. In Papendorf kann man beispielsweise den Pfannkuchenberg hinabrutschen, viel Platz zum Rodeln gibt es im Bürgerpark in Wismar und in Grevesmühlen lässt es sich am Hang am Ploggensee am besten toben.

Plätze für Liebesschlösser

Wer es lieber romantisch angehen lassen möchte, kann sich ein Liebesschloss kaufen und es gemeinsam draußen anbringen. Einige Paare gravieren darin ihre Initialen oder beschriften es mit einem Datum. In Rostock gibt es dafür die Möglichkeit am Kröpeliner-Tor-Vorplatz oder am Alten Strom in Warnemünde. Aber bitte die Schlösser nicht an historischen oder denkmalgeschützten Gebäuden anbringen – denn Liebesschlösser führen nach einiger Zeit zu Beschädigungen, beispielsweise am Korrosionsschutz der Brückengeländer.

Und noch ein Tipp, wenn es an die frische Luft geht: Einfach mal das Handy zu Hause lassen. So kann man sich viel mehr auf die Natur konzentrieren und die traute Zweisamkeit genießen.

Gemeinsames Schlemmen

Das romantische Candle-Light-Dinner kann in diesem Jahr ganz einfach in die eigenen vier Wände verlegt werden. Frische Blumen und viele Kerzen auf dem Tisch, das edle Besteck aus der Schublade geholt und los geht’s mit dem Drei-Gänge-Menü. Als Vorspeise könnten etwa Bruschetta oder ein kleiner Salat dienen. Schnelle und leichte Rezepte gibt es im Internet zu finden. Als Hauptspeise könnte es Lasagne oder Spaghetti Bolognese geben – Gerichte, die sich vorbereiten lassen und schnell zubereitet sind. Die Nachspeise könnte entweder schokoladig oder fruchtig sein. Wie wäre es mit einem warmen Kuchen mit Vanilleeis und dazu ein paar Himbeeren im Schokoladenmantel?

Keine Lust, selbst am Herd zu stehen? Dann könnten Lieferdienste Abhilfe schaffen. Viele Restaurants in der Region bieten leckere Speisen an. Ein großes Valentinstagsmenü mit Blumenstrauß und einer Flasche Wein gibt es bei Mixdorf-Catering in Wismar. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das Drei-Gänge-Menü zuzubereiten, und es könnte so aussehen: als Vorspeise eine Linsen-Curry-Suppe, anschließend ein Kalbssteak mit Bohnenbündchen und Kartoffelgratin und ein Himbeertörtchen zum Nachtisch.

Ein Menü kostet 69 Euro und wird in Wismar nach Hause geliefert. Um Vorbestellung wird gebeten (Tel. 03841/7830960). Ihnen ist eher nach Pasta oder Pizza zumute? Oder wollen mal wieder die liebste Speise Ihres Lieblingsrestaurants essen? Dann rufen Sie einfach dort an und fragen nach. Manchmal muss man das Essen auch vor Ort abholen.

Filmabend im heimischen Kino

Nach dem Essen ins Kino? Fällt in diesem Jahr leider aus. Aber auch hier gibt es eine Alternative – das eigene Wohnzimmer. Eingekuschelt unter einer Decke ist es eh viel gemütlicher. Und man kann so laut mit der Gummibären- oder Chipstüte rascheln wie man will, ohne andere Zuschauer zu stören. Eine Lichterkette und Kerzen an, Wein oder einen Tee bereitstellen und los geht der Filmabend. Wie wäre es mit einem Film, der in Mecklenburg aufgenommen wurde?

Vor dem Grand Hotel in Heiligendamm wurden 2015 Szenen für die italienisch-französische Kino-Produktion „Le Confessioni“ mit internationalen Filmstars gedreht. Ein Supermarkt in Bad Doberan, der Gespensterwald in Nienhagen oder der Bahnhof Kühlungsborn West spielen im ZDF-Thriller „Letztes Kapitel“ eine Rolle. In der Rostocker City und in Warnemünde wurde der TV-Zweiteiler „Die Grenze“ gedreht.

Von Stefanie Ploch