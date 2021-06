Vandalen beschmieren Gartenlaube in Bad Doberan

Bad Doberan

Die Hauswand ist mit hässlichen weißen Farbflecken verdreckt, dazu ziehen sich weitere Farbspuren über Wege und Beete, der Zaun zum Nachbargrundstück wurde an einigen Stellen eingedrückt. „Das ist blanker Vandalismus“, sagt Reinhardt Rockstroh und schüttelt den Kopf. „Zum zweiten Mal innerhalb kürzester Zeit wurde jetzt bei mir eingebrochen.“ Der 70-Jährige steht in seinem Garten an der Schwaaner Chaussee in Bad Doberan und macht sich ein Bild von den neuerlichen Verwüstungen. „Am 7. Juni waren die Täter zum ersten Mal da“, erinnert sich Rockstroh. „Damals hatten sie es vor allem auf meine Bäume und Sträucher abgesehen.“

Im Gewächshaus waren die Kohlrabi- und Porree-Pflanzen herausgerissen oder abgeschnitten, dazu wurden knapp 60 Erdbeerpflanzen zerstört und anschließend im gesamten Garten verteilt. „Aber das war längst noch nicht alles“, sagt Rockstroh. „Auch der Kirschbaum wurde gekappt, Stachelbeer- und Johannisbeersträucher abgeknickt – das war gerade für meine Frau bitter, weil sie doch so gern unsere schwarzen Johannisbeeren isst.“

Täter überschwemmen Garten mit laufendem Wasser

Besonders nervig: „Die Täter lassen nach ihrem ,Werk‘ immer den Wasserhahn am Weg auf“, ärgert sich der Kleingärtner. „Da gehen schnell ein bis zwei Kubikmeter Wasser weg und der halbe Garten ist überschwemmt.“ Allerdings: „In einer Stunde läuft hier etwa ein Kubikmeter Wasser aus – deshalb kann ich ungefähr sehen, wann die Leute da waren.“

Und das sei nicht etwa in der vor Blicken schützenden Nacht gewesen, macht Reinhardt Rockstroh deutlich: „Sondern in beiden Fällen zwischen 8.30 Uhr und 9 Uhr morgens.“ Also etwa eine Stunde, bevor er in den Garten komme: „Als wüssten die Täter, wann ich hier auftauche.“ Dabei liege die Kleingartenanlage „Uns Eck“ nicht etwa irgendwo versteckt im Wald, sondern direkt an einer belebten Straße, so Rockstroh: „Gesehen oder gehört hat offenbar trotzdem niemand etwas.“

Dennoch gibt es einige Anhaltspunkte: „Ich habe direkt vor meinem Garten eine Stelle mit weißen Farbresten gefunden“, sagt Reinhardt Rockstroh. „Hier haben sich die Täter offenbar vorbereitet, möglicherweise Luftballons mit Farbe befüllt und an die Hauswand geworfen.“ Eine noch „heißere“ Fährte: „Fußspuren auf den Beeten deuten auf Kinder oder Jugendliche hin“, meint Rockstroh. „Ich habe das mal ausgemessen – die eine Spur hat ungefähr die Schuhgröße 38/39, die andere etwas mehr.“

Racheakt nach Disput am Gartenzaun?

Und wer könnte es auf seinen Garten abgesehen haben? „Man soll ja niemanden grundlos beschuldigen“, sagt der 70-Jährige. „Aber eine Vermutung habe ich schon.“ Denn vor einigen Wochen hätten im seit Jahren verwaisten Nachbargarten ein Mann, eine Frau und zwei Kinder gestanden und laut überlegt, was sie denn so gebrauchen könnten, erinnert sich Rockstroh: „Unter anderem hatten sie es auf einige Granitsteine abgesehen – die ich allerdings selbst dort zwischengelagert hatte.“

Aus diesem Grund habe er dem Quartett unmissverständlich deutlich gemacht, „dass die Steine schön da liegen bleiben – vielleicht hat das den Leuten ja nicht gefallen und sie wollen sich jetzt irgendwie an mir rächen“. Ebenfalls bemerkenswert: „Nur ein paar Tage nach diesem Vorfall war die komplette Seite unseres Autos, das direkt vor dem Garten steht, mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt worden“, erklärt Rockstroh. „Das kann doch kein Zufall sein.“

Polizei: Keine Aussagen zu laufenden Verfahren

Deshalb habe er jetzt die Polizei gerufen. „Wir waren vor Ort“, bestätigt Polizeihauptmeister Uwe Hensel vom Doberaner Revier. Ob es bereits erste Ermittlungserfolge gebe, könne er allerdings nicht sagen: „Zu laufenden Verfahren machen wir keine Angeben.“

Um nicht ein drittes oder viertes Mal Opfer von Vandalen zu werden, überlege er jetzt, versteckt eine Kamera zu installieren, kündigt der genervte Doberaner an: „Das will ich mir nicht länger gefallen lassen.“ Aber auch hier gibt es Hürden: „Ich muss aufpassen, dass ich nicht den öffentlichen Raum filme – denn das ist nicht erlaubt.“ An diesem „öffentlichen Raum“ habe er auch gar kein gesteigertes Interesse, stellt Reinhardt Rockstroh klar: „Hauptsache, die Kamera hat meinen Garten im Blick – damit wäre mir und meinem Eigentum schon sehr geholfen.“

