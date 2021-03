Veranstalter rund um Bad Doberan in Not: „Über Kultur redet niemand“

Bargeshagen/ Kühlungsborn

Gitarrenunterricht, digitale Zaubershows oder Kurzauftritte vom Truck – die Veranstaltungsbranche ist in Corona-Zeiten kreativ geworden, um sich über Wasser zu halten. Konzerte, Feste und Shows sind nach wie vor verboten. Die staatlichen Hilfen für die Eventmanager und Künstler reichen oftmals nicht aus. Eine Perspektive, wann sie wieder loslegen können, gibt es nicht. Depression und Demotivation breiten sich aus.

Veranstalter Frank Holle sieht der Zukunft perspektivlos entgegen. „Wir reden viel über Frisöre, Einzelhandel, Gaststätten. Das ist zwar auch berechtigt. Aber über Kultur redet niemand.“ In den neuen Verordnungen sehe er nichts, was der Kultur wirklich nützt. „Da ist keine Aussage drin, die mit uns zu tun hat“, so Holle, Geschäftsführer der Goliath Show & Promotion GmbH. „Kommt noch hinzu, dass ich für Konzerte, zum Beispiel in der Stadthalle Rostock, mehrere Monate Vorlauf brauche, um sie zu organisieren.“

Truck-Tour in Rostock

„Dafür haben wir aber vom Gesundheitsamt die Genehmigung erhalten, eine Vier-Tage-Trucktour in Rostock durchführen zu dürfen.“ Dann treten zum Beispiel Duos für 25 Minuten auf, dann fährt der Truck weiter. „So wird er unter anderem in Lichtenhagen vom 11. März an stehen. Finanziert von der Stadtverwaltung Rostock. Wir werden Fußgängerzonen, Innenhöfe und Ähnliches nutzen. Es ist wenigstens was.“ Dennoch habe das nichts mit dem normalen Betrieb zu tun, so der Veranstalter.

Frank Holle, Geschäftsführer Goliath Show & Promotion GmbH: „Wir reden viel über Frisöre, Einzelhandel, Gaststätten. Das ist zwar auch berechtigt. Aber über Kultur redet niemand.“ Quelle: Thomas Hoppe

Wenn sich eine Chance ergäbe, dann würde er sie sofort ergreifen. „Wir haben zum Doberaner Kampfest zugesagt. Wir machen, was möglich ist.“ Was das sein wird, er weiß es noch nicht. „Es muss sich dann auch rechnen und soll den Besuchern schließlich Spaß machen.“ Im Sommer habe er bisher kleine Aktivitäten. Durch die Kurzarbeit und Hartz IV musste er seine Firma verschlanken und verkaufen, was möglich war.

Die staatlichen Hilfen hätten schon was gebracht, aber nicht gereicht. „Wir wollen alle wieder arbeiten. Ich sehe in diesem Jahr jedoch noch keine großen Veranstaltungen, wo Menschen auf Bühnen feiern werden. Eher kleine Geschichten unter Auflagen“, so Frank Holle.

Musiker gibt jetzt Gitarrenunterricht

„Recht bescheiden geht es mir“, sagt Marco Helwig ehrlich. Der Musiker aus Admannshagen kann nicht planen. „Meine Terminkalender ist nahezu auf Null, fast leer. Keiner weiß, was passieren wird.“ Dies mache es schwer, überhaupt etwas anzuvisieren. „Kein Veranstalter plant was, deshalb gibt es auch nichts für uns“, so Helwig. „Alles liegt auf Eis. Man hält sich knapp über Wasser. Es ist zu wenig fürs Leben da.“ Die Unterstützung sei gut, keine Frage, betont Helwig. „Wir haben einen Sozialstaat und können froh darüber sein. Dennoch ist es einfach zu wenig, was ich bekomme.“ Es reiche gerade aus, um die Fixkosten abzudecken. Größere Sprünge sind nicht möglich.

Deshalb gibt er Gitarrenunterricht. Hat jedoch zurzeit nur zwei Schüler. „Was ich vom Amt bekomme, geht für Miete, Strom, Telefon und Auto weg. Da bleibt kein einziger Cent für etwas anderes übrig.“ Der Unterricht rettet ihm sozusagen das Leben.

Für eigene Projekte bleibe ihm jetzt zu wenig Kraft. „Ich bin schon demotiviert. Trotzdem haben wir Künstler Kreativität, das ist unser Vorteil. Ich versuche zwischenzeitlich für Bandprojekte am Keyboard neue Sounds einzuspielen. Nicht die Masse, eher was Technisches. Das ist etwas, wo man abschalten kann, auf andere Gedanken kommt.“ Es sei eine tägliche Lethargie für sensible Gemüter wie Künstler. Der Gegeneffekt ist, dass die Ruhe seiner Gesundheit guttut.

Zauberer Till Frömmel wartet auf Tourneestart

Auch dem Till Frömmel aus Bad Doberan, „Wirbelwind des Nordens“ und Magier, fehlt immer noch die Planungsperspektive. „Was mich persönlich am meisten ärgert, ich kann nicht abschätzen, wie der Herbst wird.“ Denn seine Premiere sowie die Tournee wurden in diese Jahreszeit verlegt. „Offizieller Start wäre im September. Sie soll deutschlandweit gehen und wurde schon vom letzten September um ein Jahr verschoben.“

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Normalerweise fänden auch Testveranstaltungen statt. „Doch, wenn wir nicht wissen, wie der Sommer läuft, ob überhaupt was geht, müssen wir aus dem Kalten starten, ohne große Erfahrung gemacht zu haben und zu wissen, ob das so funktioniert.“

Auch er und sein Team halte sich so über Wasser. „Obwohl die Hilfen gut griffen. Wir konnten viel online Shows entwickeln, öffentlich für Firmen performancen, digitale Jahresauftakte, bei denen wir live zugeschaltet wurden, und anderes.“ Der vergangene Sommer wäre von Juni bis Oktober sehr erfolgreich gewesen. Viel durfte stattfinden. „Das half uns bisher, den Lockdown zu überstehen.“

Zaubershows im Internet

Dem Kühlungsborner Zauberkünstler Daniel Kurz sind alle Veranstaltungen weggebrochen. „Erst von Juni an habe ich ein paar Termine. Dafür biete ich Zaubershows für Kinder und Familien im Internet über Zoom an, mache Werbung auf meiner Internetseite über ebay, facebook. Jetzt ist das kostenfrei. Das soll dann aber auf Spendenbasis laufen.“ Im April lasse ich Tickets für 15 Euro buchen.“

Bis es wieder richtig losgehen kann, lebt er von Hartz IV. Das reiche für die Unkosten. „Ich muss ja auch die Webseite bezahlen. Kann mir im Monat nichts anderes mehr leisten. Anschaffungen stellte ich zurück.“ Das sei keine Perspektive, Depressionen würden sich breit machen. „Ich möchte eigentlich nicht von Harz IV leben“, sagt Daniel Kurz.

Von Sabine Hügelland