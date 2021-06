Bad Doberan

Der Bad Doberaner Sportverein und der Kreissportbund laden zu einer öffentlichen Wanderung am Sonnabend, 19. Juni, ab 10 Uhr ein. Die etwa sieben Kilometer lange Wanderung zum Quellental findet anlässlich des Wasserfestes Aquanostra statt. Geleitet wird diese von Fred Egler. Der Treffpunkt ist der Parkplatz Drümpel, Rostocker Straße, in Bad Doberan. Alle Teilnehmer der Wanderung bekommen ein kostenloses Mittagessen. Für die Teilnahme ist eine Impfbescheinigung oder ein aktueller negativer Corona-Test notwendig.

Eine naturkundliche Führung unter der Leitung von Ina Sakowski findet am Sonntag, 20. Juni, ab 10 Uhr statt. Hier geht es durch den Hütter Wohld entlang der Teichkette der Zisterziensermönche. Der Treffpunkt ist Hütten, großer Parkplatz beim Fischerhof Detlefsen. Mitzubringen ist geeignetes Schuhwerk und etwas zum Trinken. Für die Teilnahme ist eine vorherige Anmeldung unter Telefon 038295/724 669 (AB) oder kontakt@ina-sakowski.de erforderlich.

Wettkämpfe auf dem Wasser

Ab Freitag, 11 Uhr, bis Sonntag, 18 Uhr, findet an der Seebrücke und auf dem Haffplatz in Rerik das jährliche „Hawaiian Sports Festival“ statt. Hier werden Wettkämpfe in den Klassen Outrigger, Surf Ski, Kajak und Paddelboard ausgetragen.

Im Rahmen des Wasserfestes Aquanostra in Bad Doberan und Heiligendamm findet am Freitag, 18. Juni, um 16 Uhr beim Roten Pavillon auf dem Kamp in Bad Doberan eine Mitmach-Geschichte und Lesung mit Eva Firzlaff für Kinder ab fünf Jahren statt. Gelesen wird die Geschichte „Der Riese Hubert im Gespensterwald“. Der Eintritt ist frei. Aufgrund der Corona-Bestimmungen wird ein negativer Corona-Schnelltest benötigt, geimpfte und genesene Personen ausgenommen.

Neue Ausstellung in der Kunsthalle

Die Ausstellung „Das Kommando“ wird am Sonnabend, 19. Juni, um 15 Uhr in der Kunsthalle Kühlungsborn, Ostseeallee 48, eröffnet. Die Werkschau zeigt Bilder des Leipziger Malers Rayk Goetze. Unter anderem können Malereien wie Landscape, Brandung Eins, Hey Little Raver und The Unknown betrachtet werden. Die Ausstellung kann bis zum 1. August von Dienstag bis Sonntag von 12 bis 17 Uhr besucht werden.

Im Konzertgarten Ost, Strandpromenade 7, in Kühlungsborn besteht die Möglichkeit, am Wochenende Live-Musik zu genießen. Am Freitag, 18. Juni, stehen „Die Guten“ mit ihrem abwechslungsreichen Repertoire ab 20.30 Uhr auf der Bühne. Die Band „Eiszeit“ tritt mit ihrem Programm aus Peter Maffay-Coversongs am Sonnabend um 20 Uhr auf. Für beide Veranstaltungen gelten weiterhin der Mindestabstand von 1,5 Meter zu anderen Gästen sowie die Mund-Nasen-Bedeckung beim Verlassen den Sitzplatzes.

Von Yvonne Krüger