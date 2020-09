Bad Doberan

Landwirtschaft, Musik und Oldtimer sind Schwerpunkte der Veranstaltungen am Wochenende zwischen Kühlungsborn und Bad Doberan.

In Mecklenburg-Vorpommern beteiligen sich 54 Bio-Betriebe an der Bio-Landpartie. Von 10 bis 17 Uhr zeigen Bio-Käsereien, -Bäckereien, -Mostereien, -Mühlen, -Fleischereien, -Brennereien, -Gärtnereien sowie Vermarkter ihre Praxis.

So bietet der Gemüsehof in Bastorf, Kastanienweg 24, Feldführungen um 11 und 14 Uhr an. In Bargeshagen kann die Kaffeemanufaktur besichtigt werden. Brack Kaffee GbR, Reuterstraße 1a, bietet Informationen rund ums Thema Kaffee sowie um 11, 13 und 15 Uhr Show-Röstungen in der Manufaktur. Das Gut Vorder Bollhagen hat seine Teilnahme in diesem Jahr coronabedingt abgesagt.

Oldtimertreffen und Coastal Cleanup Day

Im Klostergelände Bad Doberan findet ein Oldtimertreffen am Sonnabend, 19. September, statt. Fahrzeuge aus der ehemaligen DDR sowie aus den USA, Großbritannien und Schweden werden unter anderem in der Alten Votgei zu sehen sein. Die Besucher küren die schönsten Modelle. Höhepunkt ist eine Ausfahrt nach Heiligendamm um 12 Uhr. Bis zur Rückkehr der Oldtimer sorgen Livemusik und ein gastronomisches Angebot für Abwechslung. Den Abschluss der Veranstaltung bildet die Siegerehrung. Der Eintritt ist kostenlos.

Am Sonnabend ist weltweit Coastal Cleanup Day. In Kühlungsborn rufen der Naturschutzbund Mittleres Mecklenburg und der Vorstand der Grünen Kühlungsborn zur Aufräumaktion am Strand des Riedensees auf. Treffpunkt ist 10 Uhr, Strandzugang 28 an der Waldstraße.

Flohmarkt und Wanderung

Wer auf der Suche nach Kinderkleidung und Spielzeug ist, sollte bei der Doberaner Zwergenbörse vorbeischauen. Der ehrenamtlich organisierte Flohmarkt findet am Sonnabend von 9 bis 13.30 Uhr in der Sporthalle Buchenberg statt.

Am Sonnabend bieten der Kreissportbund und der Bad Doberaner Sportverein eine Wanderung in Bad Doberan an. Die Strecke führt durch den Kellerswald, ist etwa sechs Kilometer lang und gut zu begehen. Treffpunkt ist um 10 Uhr vor der Stadthalle in Bad Doberan (Sporthalle am Parkdeck). Die Teilnahme ist kostenlos. Den Abschluss der Wanderung bildet ein kostenloses Mittagessen. Mitwandern kann jeder, der Lust verspürt, sich an der frischen Luft zu bewegen.

Musik und Kunst

Musik gibt es am Sonnabend in Rerik. Von 18.30 Uhr bis 21 Uhr spielt das Atlas Revival Projekt auf dem Haffplatz Hits der 60er bis heute. Der Eintritt ist frei.

Musikalisch wird es auch am Sonntag. „Lieder der Seefahrt“ singt der Shantychor Reriker Heulbojen von 11 bis 13 Uhr auf dem Haffplatz in Rerik. Der Eintritt ist frei.

Am Sonntag wird im Museum Atelierhaus Rösler-Kröhnke, Schlossstraße 4, die neue Ausstellung anlässlich des 80. Geburtstags von Anka Kröhnke eröffnet. Gezeigt werden ab 15 Uhr Werke aus sechs Jahrzehnten ihres Schaffens.

Von Anja Levien