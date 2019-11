Das ist los am Wochenende in der Region Bad Doberan

Krempin

Kleine aber feine Veranstaltungen haben die Gemeinden im Bad Doberaner Umland am Wochenende organisiert. In Krempin wird am Sonnabend, dem 30. November, ab 14.30 Uhr gebacken. Es gibt Cariner Landbrot, Zwiebelbrot, Kümmelbrot, Tomate-Olivenbrot und Nussbrot aus dem Steinbackofen.

Nahrung für die Seele bietet Harro Hübneram Sonnabend, dem 30. November, um 20 Uhr im Kulturbahnhof Kröpelin. „Balladen, Blues und leise Lieder” nennt der Mecklenburger Musiker sein Soloprogramm. Karten kosten 15 Euro, im Vorverkauf sind sie für 12 Euro erhältlich bei Landhandel Bienas, Hausgerätetechnik Burghardt, Framm Bürotechnik (alle Kröpelin) und Motorrad Timm in Reddelich.

Am selben Abend spielt auch in der Kulturscheune Bargeshagen Musik. In der Hauptstraße 55 tritt die Band „Dr. Blues & Friends“ auf. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Karten gibt es für 15 Euro an der HEM-Tankstelle, in der Gaststätte „Alte Molkerei“ sowie in der Poststelle.

Zu einem Festwochenende anlässlich der Glockenweihe lädt die Kirchengemeinde Rethwisch ein. Am Samstag, dem 30. November, spielen ab 15.30 Uhr musikalische Talente aus der Gemeinde. Am Sonntag beginnt um die gleiche Zeit der Gottesdienst zur eigentlichen Weihe mit Bischof Tilman Jeremias.

Am Samstag von 14 Uhr bis 18 Uhr ist in Kröpelin Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz. Für die Kinder gibt es eine Märchenstunde und sie können im Rathaussaal basteln. Ab 16 Uhr wird der Weihnachtsmann erwartet.

EinenAdventsmarkt veranstaltet die Gemeinde Alt Karin rund um ihr Gemeindehaus. Beginn ist am Sonntag, dem 1. Dezember, um 14 Uhr. Dann singt der Volksliederchor Kamin/Moitin in der Kirche. Außerdem treten die Kindertanzgruppe Clausdorf und das Blasorchester des Schulzentrums Kühlungsborn auf. Im Anschluss kommt der Weihnachtsmann.

Glühwein und Bratwurst gibt es auf dem Weihnachtsmarkt am Sonntag in Parkentin. Beginn ist 14 Uhr neben der Pfarrscheune. Die Grundschüler haben ein Programm vorbereitet, das sie nach der Eröffnung um 15 Uhr zeigen. Um 15.30 Uhr gastiert das Figurentheater Simsalabim mit „Hänsel und Gretel“. Im Anschluss treten die Rostocker Bordmusikanten auf. Auch in Parkentin wird der Weihnachtsmann erwartet, in der Scheune kann gebastelt werden.

Von Cora Meyer