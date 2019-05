Bad Doberan

Zum 22. Mal findet an diesem Wochenende der Bikergottesdienst in Bad Doberan statt. Am Sonnabend, 11. Mai, gibt es von 15 bis 22 ein Familienfest mit Musik und Bewirtung auf der Festwiese am Wirtschaftsgebäude. Am Sonntag beginnt um 11 Uhr die Ausfahrt der Biker. Die Strecke wird dieses Jahr aufgrund der Bauarbeiten an der Landesstraße 12 anders verlaufen. Wie die Jahre zuvor geht es aus Bad Doberan raus Richtung Kröpelin bis zum Westhofer Kreuz. Hier biegt der Konvoi rechts ab Richtung Kröpelin und fährt dann auf der B105 zurück nach Bad Doberan.

Etwa 13 Uhr findet der Gottesdienst im Münster statt, danach kündigen die Veranstalter Unterhaltung auf der Festwiese bis 17 Uhr an.

Am Sonnabend findet auf der Wiese des Gemeindezentrums, Klosterstraße 1b, in Bad Doberan eine Kinderkrambörse statt. Familien verkaufen von 14 bis 18 Uhr die zu klein gewordenen Lieblingsanziehsachen ihrer Kinder oder die Kinder selber ihr ausrangiertes Spielzeug. In der Suppenküche und auf der Sonnenterrasse wird frischgebackener Kuchen, Kaffee und Saft gegen eine Spende abgegeben.

Was die Teilnehmer des Plein Air Festivals in Kühlungsborn geschaffen haben, können sich Interessierte am Sonnabend in der Kunsthalle Kühlungsborn, Ostseeallee 48, anschauen. Dann findet die Vernissage statt. Das dritte Jahr in Folge wurde die Region porträtiert. Eine Jury prämiert die schönsten Kunstwerke der Freiluftmalerei. Die Preisverleihung beginnt um 15 Uhr.

Auf dem Reiterhof Stechow in Steffenshagen findet am Sonnabend ein Tag der offenen Tür statt. Kinder und Erwachsene sind herzlich eingeladen. Eröffnet wird um 14.30 Uhr mit einem kleinen Showprogramm und anschließend gibt es Ponyreiten für die Kinder. Für die Verpflegung mit Kaffee und Kuchen ist gesorgt.

Anja Levien