Tipps zum Wochenende: Oktoberfest bis Flohmarkt zwischen Kühlungsborn und Bad Doberan

Bad Doberan

Ein Kleiner Herbstmarkt wird am Freitag bis Sonntag am Haffplatz in Rerik von 10 bis 18 Uhr stattfinden. Zum Saisonausklang präsentieren ein paar Kunsthandwerker und Händler Keramik, Schmuck, Korbwaren, Holzkunst, Mützen und Felle. Der Eintritt ist frei.

Jan-Peter Petersen ist am Sonnabend mit seinem Programm „Hamburger Jung: Leben zwischen Fisch und Kopf“ in der Kunsthalle Kühlungsborn. Quelle: Kunsthalle Kühlungsborn

In der Kunsthalle Kühlungsborn, Ostseeallee 48, finden vom 2. bis 5. Oktober die Kabarett- und Kleinkunsttage statt. Am Freitag gastiert beispielsweise um 19 Uhr Sebastian Schnoy. Das Kabarettprogramm handelt von Gründen und Abgründen der zweiten deutschen Demokratie. Der Eintritt kostet 20 Euro, für Kühlungsborner oder mit Kurkarte 18 Euro. Am Sonnabend geht es weiter mit Jan Petersen. Um 19 Uhr präsentiert er sein erstes Soloprogramm. Der Eintritt kostet 20 Euro.

Am Samstag organisiert die Stadt Bad Doberan ihren ersten großen Trödelmarkt. Er findet in der Innenstadt und auf dem Kamp statt. Es ist keine Anmeldung erforderlich. Die Helfer vom Partner Flomaxx sind ab 7 Uhr da. Der Aufbau beginnt um 8 Uhr, der Verkauf findet von 10 bis 16 Uhr statt. Wer verkaufen möchten, zahlt pro Standmeter neun Euro. Kinder zahlen nichts.

Ein Schopftintling im Gespensterwald: Für die Pilzausstellung werden in der ganzen Region Exemplare gesammelt. Quelle: Kornhaus Bad Doberan

Am Wochenende findet die zehnte Pilzausstellung im Kornhaus in Bad Doberan, Klosterhof 2, statt. Bis zu 130 Pilzarten können hier von 10 bis 17 Uhr bestaunt werden.

In Russow wird am Sonnabend gebacken. Das Backteam des Dorfvereins Russow zieht etwa um 13.30 Uhr die ersten Brote fertig aus dem Ofen neben dem Gemeindehaus. So lange der Vorrat reicht, können sie gekauft werden.

Musikalisch wird es am Sonnabend mit demShantychor Reriker Heulbojen. Sie singen ab 10.30 Uhr maritime Lieder auf dem Haffplatz in Rerik.

Die Freiwillige Feuerwehr Bastorf lädt am Sonnabend zum Tag der offenen Tür und zum Oktoberfestim und ums Feuerwehrgerätehaus. Ab 13 Uhr werden Übungen gezeigt und Spiele gespielt, es gibt zudem Kinderschminken und eine Bastelstraße. Ebenfalls findet eine kleine Ausstellung statt, man kann bei der Tombola mitmachen. Ab 19 Uhr wird im Gerätehaus getanzt.

Dr. Ulrich Hammer und seine Kollegin Dr. Anne Port vom Rostocker Institut für Rechtsmedizin berichten am Sonntag unter demThema „Rechtsmedizin zwischen Klischee und Realität“ in der Kulturscheune Bargeshagen, Hauptstraße 55, von ihrer Arbeit. Der Eintritt kostet 10 Euro. Plätze reservieren kann man unter info@kulturverein-admannshagen-bargeshagen.de Beginn ist um 18 Uhr, Einlass ab 17.30 Uhr.

In Kühlungsborn findet am Sonnabend von 11 bis 20.15 Uhr das 21. Bahnhofsfest „Schall und Rauch“statt. Neben Lok-Mitfahrten im Bahnhof-West gibt es eine Hüpfburg, Kindereisenbahn und weitere Mitmachaktionen für die Kleinen.

Von Charlotte von Campenhausen