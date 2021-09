Reddelich

Oldtimertreffen, Apfelfest und Konzerte stehen im Veranstaltungskalender vom Freitag bis Sonntag. Zum Konzert „Bei mir bist du schön“ lädt der Verein „de DROM e.V.“ am Freitag, 24. September, in den Kulturbahnhof Kröpelin, Bahnhofstraße 1, ein. Harro Hübner und Michiel Demeyere präsentieren ab 20 Uhr (Einlass ab 19 Uhr) Blues & Artverwandtes.

Die Musiker sind die „Stimme“ und das „Herz“ der Band „Pass over Blues“, eine der renommiertesten Bluesbands Deutschlands. Im Rahmen der 3. Deutsch-Isaelischen Kulturtage Mecklenburg-Vorpommern, die noch bis Mitte November in Kröpelin stattfinden, dürfen sich die Gäste auf das CD-Release-Konzert „30 Jahre Harro Hübner und Michiel Demeyere“ freuen.

Klostertage mit Vorträgen und Führungen

In Bad Doberan finden die Klostertage 2021 statt. In der Aula des Friderico Francisceum, Alexandrinenplatz 11, finden dazu verschiedene Vorträge statt. Am Sonntag findet um 11 Uhr eine Wanderung von der Klosterkirche Doberan nach Althof statt.

Um 12 Uhr lädt Münster-Kustos Martin Heider dann zur Führung durch Althof zum Thema Kapelle, Pachthof und Scheunen ein. Startpunkt ist die Kapelle. Um 14.30 Uhr geht es bei der Sonderführung um den Bahnhof, das Industriegelände, die Mühle und die Ziegelei. Hier ist der Treffpunkt der Bahnhof Althof. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldung zu den Führungen wird unbedingt empfohlen unter Mail: verwaltung@muenster-doberan.de oder der Telefonnummer 038 203 / 62 716.

Martin Heider (l.) hat aus Anlass 850 Jahre Klostergründung in Althof in den Archiven recherchiert und berichtet bei einer Sonderführung durch Althof anschaulich über die Geschichte des Ortes. Quelle: Anja Levien

Apfelbestimmungen in Reddelich

Der Kulturverein Obstarche Reddelich lädt am Sonntag, 26. September, in der Zeit von 9 bis 16 Uhr zum Apfelfest ein, auf den Sportplatz und in der Bauernscheune Alte Dorfstraße 2. Bis 13 Uhr ist die mobile Mosterei Satow vor Ort, können Obstbesitzer ihre schmackhaften Früchte zu Saft verarbeiten lassen. 50 Kilogramm Mindestmenge ist erwünscht. Der Saft wird auf 80 Grad erhitzt und in Mostboxen zu fünf oder zehn Liter abgefüllt.

Ebenfalls bis 13 Uhr wird der Pomologe Dr. Friedrich Höhne zur Obstsortenbestimmung vor Ort sein. Alljährlich wird das sehr gut angenommen, denn viele haben auf dem Land noch alte Obstbäume in ihren Gärten, deren Früchte heute kaum noch bekannt sind. Gleichzeitig gibt es eine Sonderausstellung mit Apfel- und Birnensorten.

Das Apfelfest wird von einem kulturellen Programm umrahmt: Für die Kleinen wird ein Kinderprogramm bereitgestellt: Insektenhotels bauen, Kinderschminken, Basteln und Hüpfburg. Um 13 Uhr tritt die Kinder-und Jugendtanzgruppe Abraxas auf. Um 14 Uhr folgt ein orientalischer Tanz mit Oriana Mystica, und 15 Uhr kommen die Blue Linedancer auf das Parkett. 14.30 Uhr musizieren Mitglieder der Kreismusikschule für die Gäste in der Bauernscheune.

Das Markttreiben bestimmt ein Gartenflohmarkt mit Angel- und Gartengeräte. Es gibt Pflanzen Kräuter, Obstbäume und Sträucher zu kaufen. Auch Obstsäfte, Konfitüren und Honig. Kunsthandwerk, Genähtes, Gestricktes sowie Korbwaren werden ebenfalls angeboten wie regionale Produkte von Bauernhöfen wie dem ortsansässigen Bauer, der Rindersalami aus ökologischer Haltung verkauft.

Liedermacher lädt zum Mitmachen

In Neubukow wird am Sonnabend zum Familienkonzert mit Wolfgang Rieck eingeladen. Um 16 Uhr gibt der Rostocker Liedermacher in der Neubukower Stadtkirche ein Familienmitmachkonzert. Instrumente-Raten, Lügenlieder, Melodien-Rätsel und pantomimische Aktionen runden das lustige und unterhaltsame Programm ab. Ein junges, begeisterungsfähiges Publikum soll in knapp 60 Minuten von der großen Kraft der Musik erfahren und zum eigenen Singen und Musizieren ermuntert werden.

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In Bad Doberan können am Sonnabend automobile Klassiker bewundert werden. Auf der Wiese hinter dem Wirtschaftsgebäude im Klostergelände treffen sich von 10 bis 17 Uhr die Oldtimerfreunde. Der Moderator Dave Schwarz führt durch das Programm und stellt die besonderen Schmuckstücke beim Oldtimertreffen vor.

Ebenfalls am Sonnabend lädt der Förderverein Kröpeliner Mühle zum plattdeutschen Nachmittag in die Mühle, Schulstraße 10, ein. Um 15 Uhr ist Autor Matthias Stührwoldt zu Gast. Der Eintritt kostet 11 Euro. Um Sitzplatzreservierung wird unter 0173 / 530 36 76 gebeten.

Am Sonntag wird in Kröpelin das Stadterntedankfest gefeiert. Um 14 Uhr beginnt der Erntedankumzug vom großen Parkplatz. Um 14.30 Uhr findet ein Freiluftgottesdienst statt. Anschließend gibt es auf dem Pfarrhof Kaffee und Kuchen, Livemusik, Basteln und Kinderschminken.

Von Anja Levien und Sabine Hügelland