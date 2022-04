Kühlungsborn

Fahrräder, Bücher, Kleidung – auf dem Gartenflohmarkt in Rerik lässt sich am Sonnabend bestimmt so mancher Schatz entdecken. Wer mit seinen Kindern Ostereier suchen möchte, ist am Sonntag in Kühlungsborn richtig. Die Veranstaltungen in der Region konzentrieren sich vor allem auf das Wochenende. Was wann wo los ist – ein Überblick für die Osterfeiertage in Rerik, Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung.

Ostersonnabend

In Bad Doberan lädt die Stadt von 9 bis 22 Uhr in die Innenstadt zum Osterfest ein. Um 11 Uhr beginnt die Ostereiersuche am Spielplatz neben dem Kornhaus im Klostergelände. Ab 17 Uhr wird das Osterfeuer am Teich am Münster entzündet. Organisiert wird dieses von dem Doberaner Feuerwehrverein.

Der Kunstverein Roter Pavillon lädt in Bad Doberan zu einem Oster-Konzert mit Max Zeug ein. Dieser singt und spielt mit Begeisterung die Songs von Bruce Springsteen. Beginn ist 16 Uhr auf dem Kamp.

In Heiligendamm bietet die Interessengemeinschaft Gästeführer Bad Doberan und Umgebung um 11 Uhr eine Führung durch das erste deutsche Seebad an. Treffpunkt ist auf der Promenade, Höhe Coco Eismilchbar. Entlang der Promenade und auf dem Hotelgelände gibt es viele Infos zur Geschichte und Gegenwart, aber auch zur Zukunft des ältesten deutschen Seebades. Dauer: 1,5 Stunden.

In Kühlungsborn findet am Strandaufgang 3 zwischen Seebrücke und Bootshafen das Anbaden statt. Das Programm beginnt um 15 Uhr mit DJ und Moderator Carsten Ulrich. Wer möchte, kann sich kostenfrei einen historischen Badeanzug abholen und anziehen. Vier Pagoden stehen an der Wasserkante bereit, um sich dort umzuziehen. In die Ostsee geht es gegen 16 Uhr. Danach bekommen alle Anbader eine Medaille. Ab 18 Uhr gibt es Live Music mit Sascha. Dann wird ebenso das Lagerfeuer am Strand von der freiwilligen Feuerwehr Kühlungsborn entzündet – bis ca. 22 Uhr.

Tobias Hagedorn (v.l.), Johannes Timm und Karsten Ulber haben sich 2020 beim Neujahrsanbaden in die fünf Grad kalte Ostsee gewagt. 2022 wird das Anbaden am Ostersonnabend nachgeholt. Es war pandemiebedingt am 1. Januar ausgefallen. Quelle: Anja Levien

In Rerik werden Vorgärten zur Flohmarktfläche. 40 Einwohner laden zum Gartenflohmarkt ein und bieten dort Aussortiertes an. An der Straße wird auf die Stände im Garten aufmerksam gemacht, zudem gibt es auf www.rerik.de eine Übersichtskarte, wer an dem Gartenflohmarkt von 12 bis 16 Uhr teilnimmt.

Eine Kinderdisco veranstaltet das Ostseebad Rerik von 15 bis 17 Uhr am Spielplatz am Haffplatz. Um 18 Uhr wird das Osterfeuer angezündet, Livemusik kommt von der Band Atlas Revival Projekt. Sie spielt bis 22 Uhr.

In Garvensdorf gastiert um 16 Uhr das Wicht-Theater mit dem Stück „Der Feuervogel“ im Gutshaus, Hofstraße 10. Ein abenteuerliches Spiel mit Puppen, Schatten und der Ballettmusik von Igor Stravinsky. Der Eintritt für Erwachsene kostet neun Euro, für Kinder vier Euro. Die Aufführung dauert etwa 40 Minuten.

Um 20 Uhr zeigt das „GutesHausKino“ im Gutshaus Garvensdorf den Konzert-Film „Led Zeppelin – The song remains the same“. Die Aufnahmen wurden während einer US-Tournee und vom 27. bis 29. Juli 1973 bei den drei Abschlusskonzerten im New Yorker Madison Square Garden gemacht. Der Eintritt kostet vier Euro.

Ostersonntag

Im Konzertgarten Ost in Kühlungsborn findet um 10 Uhr die Ostereiersuche für Kinder und Familien statt. Anschließend wird speziell für Kinder ein vielfältiges Programm rund um Ostern angeboten.

In die kühle Ostsee können alle Wagemutigen in Rerik springen. Dort findet erstmals ein gemeinsames Anbaden statt. Start ist 11 Uhr am Bistro nahe der Seebrücke. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Im Kornhaus Bad Doberan gastiert das Puppentheater Schlott mit dem Stück „Kasper und das Osterei“. Eine Inszenierung für Kinder ab drei Jahren. Das Stück wird um 15 Uhr und um 16.30 Uhr aufgeführt. Die Dauer beträgt je ca. 45 Minuten, der Eintritt 5 Euro.

Im Sharks-Club Bad Doberan findet am Abend eine Ü30-Party statt. Einlass erhalten ab 21 Uhr alle Frauen und Männer über 27 Jahre. Bis 22 Uhr ist der Eintritt vergünstig, mit dem Codewort „OZ“ sogar kostenfrei.

Ostermontag

In Bad Doberan beginnt um 11 Uhr eine Stadtführung. Treffpunkt ist vor der Touristinfo in der Mollistraße. Beim Spaziergang durch die einstige großherzogliche Sommerresidenz und das ehemalige Zisterzienserkloster gibt es viel zur Geschichte und Gegenwart zu erfahren und mit Blick auf die Ruine der Backhausmühle auch zur Zukunft. Außerdem wird das Leben der Zisterzienser anhand eines Modells des Klosters lebhaft nachvollziehbar erläutert. Die Führung dauert etwa 1,5 Stunden, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

An allen vier Ostertagen gibt es einen Ostermarkt im Konzertgarten West in Kühlungsborn, der ab 11 Uhr geöffnet ist.

Von Anja Levien