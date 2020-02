Rerik

Am 8. März ist internationaler Frauentag. Aus diesem Anlass wird zu mehreren Veranstaltungen geladen: Wenn der Kreislandfrauenverband Bad Doberan am 7. März in die Reriker Kösterschün einlädt, können sich die Gäste auf ein interessantes Programm freuen. Ab 14 Uhr geht es auch um die deutsche Entertainerin, Kabarettistin, Sängerin und Schauspielerin Helga Hahnemann „Henne“ (1937–1991). In Zusammenarbeit mit dem Urania Zentrum Neubrandenburg wird der pensionierte Pädagoge Klaus Peter Wegner über die Persönlichkeit und das Leben Helga Hahnemanns sprechen.

„Bei Kaffee und Kuchen wollen wir dann gemeinsam plaudern und uns austauschen“, so die Vizevorsitzende Ursula Henniker. „Viele von uns sind ehemalige DDR-Bürger. Frau Hahnemann mögen wir bis heute“, sagt sie. „Die Landfrauen nehmen an vielen Bildungsveranstaltungen teil. Meistens ist es sehr fachlich bezogen, nun wollten wir mal Humorvolles. Frau Hahnemann war jedoch nicht nur Ulknudel, sondern auch Theaterschauspielerin.“

Tag als Würdigung für die Frauen

Der Publikumspreis „ Goldene Henne“ wurde ihr zu Ehren 1995 eingerichtet. „Das macht man nur für eine besondere Person“, sagt sie. „Zu unseren Frauentagsfeiern, zu denen wir im Übrigen öffentlich einladen, findet immer ein Programm statt. So hatten wir schon Buchlesungen auf Plattdeutsch, Musik und Rezitation und anderes auf der Bühne.“

Zur Veranstaltung wird die Vorsitzende Petra Zeitzen über die Bedeutung des Frauentages reden. „In vielen Ländern werden die Frauen auch heute nicht ausreichend gewürdigt. Es gibt auch bei uns noch Defizite, so zum Beispiel bei den Löhnen.“ Die Ehrungen der Landfrauen erfolgt in ihren Mitgliederversammlungen. „Jede Menge Gäste erwarten wir – wie die Sozialministerin Stefanie Drese, den Landrat Sebastian Constien, Bundestagsmitglied Frank Junge, Karen Larisch von den Linken, Anja Kerl, zweite Stellvertreterin des Landrates, die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Rostock Marion Stark und andere.“

Es sei wichtig für die Landfrauen, ein Netzwerk zu bilden. „So können wir unsere Arbeit besser machen. Unter anderem auch, wenn wir Präventionsveranstaltungen anbieten wie zu den Enkeltrickbetrügern. Da arbeiten wir eng mit der Polizei zusammen“, sagt Ursula Henniker.

Vortrag zu Frauenbilder über die Jahrhunderte

Im Roten Pavillon in Bad Doberan gibt es am Sonntag um 11 Uhr ein Vortrag und Gespräch über Frauenbilder über die Jahrhunderte. Von 17 bis 21 Uhr findet dann die Frauenkrambörse im Gemeindezentrum, Klosterstraße 1 b, statt, bei der bei Kerzenschein und Musik in Ruhe gestöbert werden kann. Es gibt alkoholfreie Cocktails und Fingerfood.

In Kröpelin sind die Senioren zur Frauentagsparty am Sonntag in die Kröpeliner Mühle eingeladen. Um 14.30 Uhr lädt der Förderverein „Kröpeliner Mühle“ ein, bei Musik alte Bekannte und Freunde wiederzusehen und neue Kontakte zu knüpfen. Der Eintritt kostet sechs Euro – inklusive Kuchen und Kaffee.

Der Vorstand Ortsgruppe der Volkssolidarität Kühlungsborn lädt alle Senioren zur Frauentagsfeier am 11. März ins Morada-Hotel Kühlungsborn (Brasserie) ein. Beginn ist 14.30 Uhr. Es gibt Kaffee und Kuchen sowie Tanz und Gespräche. Die Veranstaltungen kostet pro Person sechs Euro.

Kabarett und satirisch-musikalisches Programm

Bereits am Freitag, 6. März, lädt der Kulturverein Nienhagen zur Frauentagsfeier ein. Das Kabarett „kaHROtte“ tritt im Freizeitzentrum des Ostseebades mit dem mit ihrem Programm „Frohkostsalat“ auf. Der Eintritt beträgt 12 Euro. Ermäßigt: 10 Euro. Kartenvorbestellungen unter 0152 / 26 28 44 50.

Die Gemeinde Hohenfelde lädt alle Interessierten am 7. März ins Gemeindezentrum ein. Angela Klee und Partner unterhalten ab 19.30 Uhr alle Gäste mit ihrem satirisch-musikalischem Programm „Life Steil“. Einlass ist ab 19 Uhr. Der Eintritt ist für Frauen frei, Männer zahlen 5 Euro.

